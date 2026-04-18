Startup Sama Altmana uvodi digitalnu putovnicu koja razlikuje ljude od botova
Nadogradnja protokola World ID donosi napredne razine verifikacije i partnerstva s globalnim platformama, omogućujući korisnicima na raznim aplikacijama sigurno dokazivanje da su ljudi
Projekt Worldcoin, suosnivača Sama Altmana, predstavio je značajnu nadogradnju svog protokola pod nazivom World ID 2.0. Ova verzija, koju autori nazivaju "digitalnom putovnicom za Internet", donosi integraciju s vodećim tehnološkim platformama. Cilj je omogućiti korisnicima da na tim uslugama na privatan način dokažu da su stvarni ljudi, čime se stvara dodatni sloj zaštite protiv automatiziranih sustava i botova.
Od coina do verifikacije
Cijela ideja započela je još 2019. godine, tada pod imenom WorldCoin. Pokrenut je tada globalni sustav kritpovalute, u čijem središtu je bila posebna kugla (Orb), s ugrađenim skenerom oka. Korisnici bi tako skeniranjem šarenice potvrđivali svoj identitet i dobili World ID, pa bi tako verificirani mogli obavljati transakcije na blockchainu. Međutim, sustav nije baš zaživio do današnjih dana, pa Altman i ekipa planiraju zaokret (ili kako se to u startup svijetu kaže, pivotiranje).
Razvoj umjetne inteligencije, na kojoj Altman također radi, donio je i potrebu za jasnim razlikovanjem ljudskog sadržaja od onoga koji generiraju algoritmi. Prema podacima platforme World (preimenovano iz WorldCoin), godišnje se gube milijarde dolara zbog raznih online prevara, a industrija videoigara bori se s automatiziranim igračima – i to su samo neki od primjera. World ID 2.0 sada nastoji riješiti te probleme pružanjem decentraliziranog sustava potvrde identiteta bez otkrivanja osobnih podataka korisnika.
Samo pogledajte u kuglu
Njihov je plan putem biometrijskog uređaja Orb provjeravati da je netko zaista čovjek, pa potom njegov potvrđeni identitet isticati na raznim internetskim servisima i platformama – posebice onima gdje je ključno da s druge strane stoji čovjek. Tako su, primjerice, dogovorili suradnju s aplikacijama kao što su Zoom, Tinder, Shopify, ili Coinbase, gdje će se ljudi moći verificirati skeniranjem šarenice oka i tako potvrditi da su iza njihovih računa stvarne osobe, a ne botovi.
Osim toga, World ID 2.0 donosi više razina sigurnosti kod verifikacije te uvodi koncept "osobnog skrbništva". Svi podaci potrebni za provjeru identiteta bit će kriptirani i pohranjeni isključivo na mobitelima korisnika, čime se eliminira potreba za centraliziranom pohranom biometrijskih informacija. Tim korakom projekt nastoji odgovoriti na kritike regulatora i javnosti oko stvaranja ogromne svjetske baze biometrijskih podataka.
Zaključno, nadogradnja na World ID 2.0 trebala bi predstavljati evoluciju iz eksperimentalne faze u primjenjiv alat za svakodnevnu upotrebu na webu. S više od 12 milijuna već verificiranih korisnika diljem svijeta, Altmanova kompanija poručuje da gradi infrastrukturu za financijski i identifikacijski sustav koji bi, prema predviđanjima nekih analitičara, mogao postati temelj modernog Interneta, zatrpanog botovima i lažnim računima. No – hoće li ljudi za potvrdu svojeg identiteta na TInderu ili Zoomu htjeti gledati u njihov Orb i skenirati si zjenicu, te kada će ta tehnologija zaživjeti, u ovom trenutku nije sasvim jasno.