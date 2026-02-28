TCL ima novu tehnologiju zaslona za veću kvalitetu prikaza i smanjenje potrošnje energije

TCL CSOT predstavio je na ovogodišnjem MWC-u Super Pixel tehnologiju zaslona kojom želi unaprijediti kvalitetu prikaza i smanjiti potrošnju energije u odnosu na klasične OLED panele.

Prema tvrdnjama TCL-ovog odjela za razvoj zaslona, ova se tehnologija razlikuje od uobičajenog sub-pixel renderinga (SPR) koji koriste mnogi današnji OLED zasloni. Umjesto oslanjanja na podpiksele susjednih piksela za prikaz pune RGB slike, nova arhitektura koristi tek 1,8 posto više podpiksela, ali uz jednostavniju obradu signala.

Time se, prema navodima kineskog proizvođača, smanjuje opterećenja kontrolera zaslona i potrošnja energije do 25 posta. TCL također tvrdi da zasloni temeljeni na Super Pixel tehnologiji mogu podržavati i do 40 posto više frekvencije osvježavanja u odnosu na tipične današnje panele, što bi moglo biti korisno za igranje i multimediju.