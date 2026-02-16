Umjetna inteligencija na dva dana preuzela upravljanje NASA-inim roverom na Marsu

NASA-in rover Perseverance nedavno je ostvario još jedan povijesni iskorak u istraživanju svemira. Odradio je, naime, prve vožnje na drugom planetu koje je u potpunosti isplanirala umjetna inteligencija. Demo vožnje obavljene su 8. i 10. prosinca prošle godine pod vodstvom NASA-inog Laboratorija za reaktivni pogon (JPL). Ovaj pothvat, kažu, za njih označava prijelaz s tradicionalnog, ručnog planiranja ruta na korištenje naprednih generativnih modela koji roveru omogućuju samostalnije donošenje odluka u složenom terenu kratera Jezero.

Autonomno po Marsu

Tijekom testiranja, tim stručnjaka koristio je generativnu umjetnu inteligenciju, točnije jezične i modele računalnog vida razvijene u suradnji s tvrtkom Anthropic. Njihov AI analizirao je postojeće podatke iz JPL-ovih baza i orbitalne snimke visoke rezolucije s kamere HiRISE. Na temelju tih informacija, sustav je samostalno identificirao ključne značajke terena poput stijena, pješčanih nanosa i opasnih stijena te generirao putanje s preciznim navigacijskim uputama, što su zadaci koje su dosad isključivo obavljali ljudski planeri.

Značaj ove tehnologije leži u premošćivanju komunikacijskog "laga" između Zemlje i Marsa, čija međusobna udaljenost u prosjeku iznosi oko 225 milijuna kilometara, pa signali putuju između tri i 22 minute u jednom smjeru. Zbog tolike udaljenosti i kašnjenja signala, upravljanje roverom u stvarnom vremenu je nemoguće, pa su se rute dosad planirale i slale unaprijed. Primjenom AI tehnologije, roveri će moći prelaziti veće udaljenosti uz manje opterećenje za operatere na Zemlji, što izravno povećava znanstveni učinak misije jer omogućuje brži pristup zanimljivim geološkim lokacijama.

Simulacija rovera kroz digitalnog blizanca NASA/JPL-Caltech

Prije slanja naredbi na Mars, inženjerski tim je svaku rutu provjerio kroz "digitalnog blizanca" – virtualnu repliku rovera. U tom simuliranom okruženju provjereno je preko 500.000 telemetrijskih varijabli kako bi se osigurala potpuna kompatibilnost s softverom rovera. Prva AI vožnja bila je duga 210 metara, dok je dva dana kasnije Perseverance prešao dodatnih 246 metara.

Budućnost svemirskih misija

Prema riječima NASA-inog administratora Jareda Isaacmana, ova demonstracija pokazuje koliko su autonomne tehnologije napredovale te kako će one oblikovati buduće misije. Cilj je razviti sustave koji će moći samostalno planirati vožnje od više kilometara i automatski prepoznavati znanstveno važne lokalitete. Integracija inteligentnih sustava ne planira se u NASA-i samo za rovere na tlu, već i za letjelice poput helikoptera i dronova, kakvi će također u budućnosti biti poslani na Mars.

Inženjeri iz JPL-a naglašavaju da se radi o tehnologiji koja mijenja pravila igre, omogućujući robotskim sustavima da koriste "kolektivnu mudrost" inženjera i znanstvenika pohranjenu u algoritmima. Time se postavlja temelj za infrastrukturu koja će podržavati napredna istraživanja dubokog svemira u desetljećima koja dolaze.