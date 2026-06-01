Win-vidia era počinje sa zakašnjenjem, Appleov čip godinama ispred svih

Ovo o čemu smo objavili vijest iz Taipeija nije samo još jedna premijera u nizu; ovo je trenutak u kojem se PC industrija, predvođena Jensenom Huangom, službeno naklonila konceptu koji Apple gura već pola desetljeća

Ivan Podnar ponedjeljak, 1. lipnja 2026. u 20:40
📷 Bug/AI
RTX Spark Superchip, razvijen u partnerstvu s MediaTekom, nedvojbeno donosi povijesnu promjenu: Nvidia više nije samo "ona firma koja radi grafičke za gamere", već direktan konkurent koji želi postati mozak budućih laptopova. No, dok mediji bruje o "revoluciji", mi koji pratimo tehnološku scenu ne možemo se oteti osjećaju déjà vua.

Vlasnici "starih" M1 Ultra strojeva samo se smješkaju

Gledajući specifikacije RTX Sparka, nemoguće je ne primijetiti koliko ovaj "novi smjer" zapravo kopira Appleov koncept iz 2020. godine. Apple je tada, s M1 serijom, shvatio da budućnost nije u razbacanim komponentama, procesor ovdje, grafička tamo, RAM negdje treće, već u potpunoj integraciji. Dok PC entuzijasti danas s oduševljenjem dočekuju 128 GB unificirane memorije na RTX Sparku, vlasnici "starih" M1 Ultra strojeva samo se zagonetno smješkaju. Appleova strategija bila je toliko ispred svog vremena da Nvidia tek danas, u jesen 2026., nudi ono što je Cupertino isporučio prije pola desetljeća. Jensen Huang je u Taipeiju možda proglasio novu eru, ali temelje te ere postavio je netko drugi.

Propusnost kao hladan tuš

Iako RTX Spark donosi Blackwell arhitekturu i impresivnih 6.144 CUDA jezgri direktno u tanka kućišta, prava bitka se vodi na polju memorijske propusnosti, što je hladan tuš za PC tabor. RTX Spark Superchip nudi propusnost od oko 300 GB/s. Za Windows svijet, to je svemirski brod. Za usporedbu, Apple M1 Ultra iz 2022. godine nudi 800 GB/s. M1 Ultra koristi UltraFusion arhitekturu koja spaja dva M1 Max čipa, čime doslovno duplicira njihovu propusnost (400 GB/s + 400 GB/s). Do danas, četiri godine kasnije, to ostaje nedostižan standard za bilo koji integrirani procesor namijenjen širokom tržištu. Apple M4 Max u najjačoj konfiguraciji isporučuje točno 546 GB/s. To je gotovo dvostruko više od onoga što nudi potpuno novi Nvidijin "Superchip".

M čip i dalje drži lekciju

Službene specifikacije objavljene danas na Computexu navode 301 GB/s kao teoretski maksimum za LPDDR5X-9400 memoriju na 256-bitnoj sabirnici. Brojka od 273 GB/s pojavljuje se u prvim nezavisnim benchmarkovima kao "real-world" propusnost pri generiranju tokena kod LLM modela. Za Windows svijet, gdje je standardni DDR5 obično na 50-80 GB/s, ovo je doista revolucija.

Četiri godine kasnije, Nvidijino "čudo od čipa" i dalje ne doseže ni polovicu propusnosti koju je Appleov Ultra-interconnect omogućavao još u doba pandemije. To je ključna razlika između "hvatanja priključka" i "postavljanja standarda”.

Nvidia pokušava zamaskirati ovaj "zaostatak" u propusnosti pomoću sirove AI snage od 1 Petaflop (FP4), što je metrika u kojoj dominiraju nad Appleom, ali u čistom "hranjenju" procesora podacima, Appleov M1 Ultra i dalje drži lekciju.

Prestrojavanje industrije

Pravi pobjednik ovog prestrojavanja je zapravo Windows on Arm platforma koja je godinama tavorila između neispunjenih obećanja i Qualcommove dominacije, a sada je zahvaljujući Nvidiji konačno prestala biti samo alternativa i postala ravnopravan temelj za budućnost osobnih računala. S druge strane, partnerstvo s MediaTekom omogućilo je Nvidiji da stvori čip koji troši između 18 i 80 vata, pokrivajući sve, od laganih Surface modela do teških Dell i Lenovo radnih stanica. Ali nemojmo se zavaravati, ovo je ipak masovno priznanje PC industrije da je Apple bio u pravu.

Nova era "Win-vidia" laptopa

Za Dell, HP, Lenovo i ASUS to je revolucija: oni od ove jeseni počinju prodavati "AI workstatione" koji po dizajnu, unificiranoj memoriji i filozofiji neodoljivo podsjećaju na Mac Studio. Microsoftov Surface Laptop Ultra prvi je potvrđeni uređaj koji će koristiti najjaču verziju s 128 GB RAM-a, čime se i službeno otvara "Win-vidia" era.

Nvidia se kladi na svoju dominaciju u AI ekosustavu, CUDA, Tensor jezgre, kako bi nadoknadila hardverski zaostatak u propusnosti. RTX Spark će bez sumnje biti najmoćniji procesor koji je Windows ikada vidio, ali on je ujedno i spomenik Appleovoj viziji. Pitanje koje ostaje za jesen nije može li RTX Spark pobijediti Apple, već koliko će mu generacija trebati da dostigne tu famoznu propusnost koju Mac korisnici uzimaju zdravo za gotovo već godinama. Industrija se prestrojava, PC je dobio "Superchip", a Jensen Huang je još jednom pokazao da je majstor marketinga, čak i kad prodaje revoluciju koju smo već proživjeli.

 

