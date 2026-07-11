Zašto stadioni Svjetskog prvenstva u SAD-u nemaju krovove poput europskih?

Europski navijač traži zaklon od kiše, američka NFL tradicija slavi gledanje po snijegu - Svjetsko prvenstvo suočava dva navijačka svijeta. Hoće li prozirni ETFE napokon ujediniti navijače s obje strane Atlantika pod istim tipom krovova?

Ivan Podnar subota, 11. srpnja 2026. u 06:30
Stadionu SoFi u Los Angelesu
Stadionu SoFi u Los Angelesu

Za vrijeme Svjetskog prvenstva 2026. mnogi europski navijači primijetili su razliku između stadiona na kojima se igra turnir i arena na koje su navikli kod kuće. U Europi je standard konzolna krovna nadstrešnica koja pokriva tribine dok travnjak ostaje otvoren prema nebu, kao na Wembleyju, San Siru ili novom stadionu Tottenham Hotspura. Američki domaćini prvenstva, s druge strane, biraju između dviju krajnosti: potpuno otvorenih arena bez ikakve zaštite, primjer, MetLife Stadium u New Jerseyju, Arrowhead u Kansas Cityju ili potpuno zatvorenih, klimatiziranih kupola, AT&T Stadium u Dallasu, SoFi Stadium u Los Angelesu.

Tri su razloga, jedan drugog nadopunjuje: klime, ekonomske logike NFL-a kao glavnog zakupca stadiona i inženjerskih ograničenja pri gradnji velikih arena.

Klima i kalendar: zašto nema srednjeg rješenja

Europa ima širok pojas umjerene, kišovite klime u kojoj kanopi-krov rješava stvaran i čest problem: London, Milano ili Madrid imaju slično vrijeme većinu sezone, pa jedno rješenje odgovara cijelom kontinentu. NFL lokacije, s druge strane, nemaju taj srednji pojas, dijele se na dvije klimatske krajnosti bez prijelaza.

Stadion U.S. Bank u Minneapolisu 📷 Wikimedia Commons, Quintin3265
Stadion U.S. Bank u Minneapolisu Wikimedia Commons, Quintin3265

Na jugu i jugozapadu, Teksas, Florida, Arizona ljetne temperature redovito prelaze 38°C uz visoku vlažnost. Djelomična nadstrešnica tu ne pomaže jer ne zadržava hladan zrak,  jedino rješenje je puna klimatizirana kupola.

Na sjeveru i u kontinentalnim gradovima: Green Bay, Buffalo, Kansas City, Denver, New England, problem nije hladnoća nego kultura koja je prihvaća. Igranje po snijegu dio je identiteta NFL-a: Lambeau Field u Green Bayu nosi nadimak "Frozen Tundra", Buffalo redovito igra u snježnim olujama, a "Ice Bowl" iz 1967. dio je lige mitologije kluba. Klubovi taj imidž njeguju, a navijači sami biraju hladnoću i tailgating, zabavu na parkiralistu prije utakmcije, na parkiralištu kao dio doživljaja pa krov ni željen, ni potreban.

Utakmica NFL-a, Green Bay Packers 📷 Packers.com
Utakmica NFL-a, Green Bay Packers Packers.com

Rezultat je stadion koji ili mora biti potpuno zatvoren kao na jugu da se klimatizira, ili nema kulturni ni klimatski razlog da uopće bude pokriven kao na sjeveru. Nadstrešnica koja bi rješavala "malo kiše, malo hladnoće”, sto je europski standard u SAD-u nema jedinstvenu potrebu ni na jednoj strani.

Ekonomija NFL-a: računica od osam domaćih utakmica

Svi američki stadioni na Svjetskom prvenstvu prvenstveno su građeni za NFL, ne za nogomet, a NFL sezona diktira drugi dio računice: onaj o krovu kao zaštiti od kiše, ne od vrućine.

Europski stadioni projektiraju se za 25 do 30 domaćih utakmica godišnje kroz ligu, kup i europska natjecanja, pa učestalo korištenje po kišnom vremenu opravdava ulaganje u krov. NFL klubovi igraju samo 8 do 9 utakmica na domaćem terenu; iako je u tom razdoblju vjerojatnost kiše veća nego ljeti, ukupan broj utakmica premalen je da opravda djelomični krov, statistički, kiša ozbiljno smeta u tek jednoj ili dvije utakmice po sezoni. Ulaganje od 200 do 300 milijuna dolara u nadstrešnicu koja bi štitila navijače u samo dva navrata godišnje, iz perspektive vlasnika franšize, teško se ekonomski opravdava.

Kada se ipak gradi krov, cilj je potpuno zatvorena, klimatizirana kupola koja stadion pretvara u cjelogodišnji prostor: Super Bowl, NCAA Final Four, korporativne konvencije, koncerti, a ovog ljeta i Svjetsko prvenstvo. Djelomični europski krov takvu fleksibilnost ne pruža.

Inženjerstvo: veličina stadiona i luksuzne lože

Treći razlog leži u fizičkoj veličini i geometriji američkih arena. Prosječni NFL stadion znatno je prostraniji od prosječnog europskog nogometnog stadiona, s kapacitetom između 75.000 i 95.000 gledatelja.

Na to se nadovezuje uloga luksuznih loža, na kojima se temelji velik dio prihoda američkih sportskih klubova. Te lože raspoređene su u nekoliko vertikalnih razina u središnjem dijelu tribina, što gornje redove gura dalje unatrag i više u visinu u odnosu na teren.

Stadion Met Life u New Jersiju, gdje će se igrati finale Svjetskog prvenstva 📷 Wikipedia Commons, Anthony Quintano
Stadion Met Life u New Jersiju, gdje će se igrati finale Svjetskog prvenstva Wikipedia Commons, Anthony Quintano

Prema procjenama statičara, konzolni krov koji bi trebao premostiti tako široku i visoku strukturu zahtijevao bi čelične rešetke usporedive s konstrukcijom visećeg mosta, a ne standardnim krovom. Težina i cijena takve konstrukcije, uz to bez ikakve klimatizacije, tehnički i financijski nisu opravdane.

Prozirni krovovi kao kompromis

Tehnologija ipak mijenja kako ce stadioni izgledati u buducnosti. Sportski arhitekti sve češće koriste krilaticu "prozirno je novo pomično" (clear is the new retractable).

Stadioni novije generacije, poput SoFi Stadiuma u Los Angelesu ili U.S. Bank Stadiuma u Minneapolisu, rješenje su pronašli u ETFE-u, etilen-tetrafluoretilenu, prozirnoj, visokootpornoj plastičnoj membrani, propušta prirodno svjetlo, zadržava klimatizaciju koja je oko 95% lakša od stakla.

Materijal omogućuje gradnju fiksnih, potpuno zatvorenih kupola koje propuštaju difuzno prirodno svjetlo, čime se postiže dojam otvorenog prostora bez odricanja od kontrole klime i komercijalne fleksibilnosti koju američko tržište traži od ovakvih objekata.

 

 

 

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