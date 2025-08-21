Zračna luka Dubai ima "crveni tepih" gdje AI kontrolira putnike bez pokazivanja dokumenata

Inovativni sustav umjetne inteligencije u najprometnijoj svjetskoj zračnoj luci omogućava istovremeno prolaženje imigracijske kontrole za do deset putnika bez zaustavljanja i pokazivanja dokumenata

Na najprometnijem svjetskom aerodromu, onome u Dubaiju (DXB), uveden je novi način provjere identiteta putnika, koji ne zahtijeva od njih da pokažu dokumente, pa čak niti da zastanu na točki gdje se provjera vrši. Sve to omogućio je napredni računalni sustav "putovanja bez dokumenata" koji se oslanja i na umjetnu inteligenciju.

Nema više "jedan po jedan"

Ovaj inovativni sustav, nazvan "crveni tepih", omogućuje istovremeni prolazak do deset putnika kroz imigracijsku kontrolu u samo nekoliko sekundi, bez potrebe za pokazivanjem putovnica ili ukrcajnih propusnica. Putnici jednostavno prolaze kroz namjenski koridor, gdje sustavi umjetne inteligencije i naprednog prepoznavanja lica provjeravaju njihov identitet u stvarnom vremenu.

Tehnologija se oslanja na podatke koji su usklađeni prije dolaska putnika, osiguravajući neometan i brz prolazak. Time se tradicionalna metoda kontrole "jedan po jedan" zamjenjuje znatno učinkovitijim rješenjem koje putovanja čini jednostavnijim i bez stresa, kažu iz Međunarodne zračne luke Dubai.

DXB Airport

Osim što značajno ubrzava proces, novi koridor udvostručuje kapacitet zračne luke za obradu putnika i smanjuje gužve. Sustav umjetne inteligencije također pomaže i u otkrivanju nepravilnosti, pa svaki sumnjivi dokument automatski prosljeđuje stručnjacima za krivotvorine na daljnju provjeru.

Širenje automatizacije

Uvođenje ove tehnologije dodatno utvrđuje poziciju zračne luke DXB, koja je prema izvješću Međunarodnog vijeća zračnih luka (ACI) za 2024. godinu zadržala status najprometnije zračne luke na svijetu po međunarodnom putničkom prometu.

Sličan pametni koridor, koji će također moći obraditi do deset putnika odjednom, planira se implementirati i u Međunarodnoj zračnoj luci Al Maktoum (DWC) u Dubaiju. Planovi za budućnost uključuju i potpunu automatizaciju rukovanja prtljagom, gdje će roboti prenositi torbe iz automobila putnika izravno do pulta za prijavu na let.