Zrakoplovni sustav Iris - Digitalizacija neba

Kontrolori zračnog prometa koriste radar kako bi otkrili lokaciju zrakoplova i njihov smjer kretanja. Zatim razgovaraju s pilotima, savjetujući ih o njihovoj ruti. Taj pristup radno je intenzivan i zahtijeva velike sigurnosne tampon zone oko zrakoplova, što može ograničiti kapacitet zračnog prometa i dovesti do kašnjenja. Štoviše, zahtijeva liniju vidljivosti između zrakoplova i kopnenih radarskih stanica, što je nemoguće kada zrakoplovi lete iznad oceana, a to dovodi do korištenja još većih tampon zona