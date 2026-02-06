A1 Hrvatska prvi je telekom u Hrvatskoj koji korisnicima donosi YouTube Premium

Iz A1 Hrvatska objavili su pokretanje strateškog partnerstva s Googleom, koje će im omogućiti da svojim korisnicima u Hrvatskoj, kao prvi telekomunikacijski operater, ponude i pretplatu na YouTube Premium paket. Ovim iskorakom A1 dodatno širi svoj portfelj usluga te omogućuje neometano uživanje u najpopularnijoj videoplatformi na svijetu, bez oglasa i uz ekskluzivne pogodnosti.

Uz fiksne i mobilne pretplate

Uz YouTube Premium, korisnici A1 moći će gledati videozapise i slušati glazbu bez oglasa. Uz to, dobivaju i pristup aplikaciji YouTube Music s više od 100 milijuna pjesama i mogućnost reprodukcije sadržaja u pozadini, čak i kada je zaslon zaključan ili se koriste druge aplikacije, kao i mogućnost preuzimanja videozapisa i playlista za gledanje i slušanje kada nisu na internetu.

Povodom uvođenja YouTube Premiuma, A1 Hrvatska novim i postojećim korisnicima mobilnih tarifa Savršena+ i Apsolutna te fiksnih paketa Mega NET i Giga NET poklanja šest mjeseci pretplate na YouTube Premium bez naknade. Nakon isteka promotivnoga razdoblja, korisnicima će YouTube Premium biti dostupan po povoljnijoj cijeni od 8,90 € mjesečno. Usluga će biti dostupna bez ugovorne obveze, a aktivacija i upravljanje pretplatom jednostavni su putem aplikacije Moj A1, što omogućuje potpunu kontrolu svih usluga i troškova na jednome mjestu.

"Kao prvi telekom u Hrvatskoj koji je uvrstio YouTube Premium u svoju ponudu, napravili smo još jedan iskorak prema pružanju najboljeg korisničkog iskustva. S obzirom na to da gotovo 80 posto korisnika Interneta u Hrvatskoj koristi YouTube, ovim strateškim partnerstvom donosimo dodanu vrijednost i izravno odgovaramo na potrebe korisnika koji traže vrhunsko, jednostavno i fleksibilno digitalno iskustvo. Naša misija je jasna - prekidamo prekide i korisnicima omogućujemo da u onome što vole uživaju potpuno neometano", izjavio je Dejan Turk, predsjednik Uprave A1 Hrvatska i A1 Slovenija.

"U YouTubeu smo predani pružanju vrhunskog iskustva koje korisnicima omogućuje povezivanje s njihovim omiljenim kreatorima sadržaja. Veseli nas što je A1 Hrvatska, nudeći korisnicima premium digitalno okruženje u kojem mogu uživati u YouTubeu i YouTube Musicu bez prekida, napravila iskorak na hrvatskom tržištu. Radujemo se daljnjem širenju suradnje unutar A1 Telekom Austria Grupe kako bismo sve prednosti YouTube Premiuma ponudili još većem broju A1 korisnika“, dodao je Mahesh Bhalerao, direktor partnerstava za YouTube proizvode za regiju EMEA.