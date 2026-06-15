Hrvatski Telekom na vrhu, A1 i Telemach smanjuju razliku: HAKOM-ovo izvješće za 2026.

Najnovije mjerenje kvalitete mobilnih mreža u HR potvrdilo je dominaciju Hrvatskog Telekoma, no analiza otkriva sve manju razliku među operatorima, osobito u podatkovnim uslugama. Rezultati pokazuju opći rast kvalitete, ali i područja gdje se još uvijek čekaju poboljšanja

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) ponovno je stavila domaće telekome "pod mikroskop", objavivši godišnje rezultate sveobuhvatnog mjerenja kvalitete mobilnih mreža. Izvješće za 2026. godinu, koje korisnicima pruža transparentan uvid u stvarne performanse usluga koje plaćaju, potvrdilo je poziciju Hrvatskog Telekoma kao lidera na tržištu. No, iza ukupnih brojki krije se priča o žestokoj konkurenciji i kontinuiranom napretku sva tri nacionalna operatora, čije su mreže, prema ocjeni regulatora, usporedive s onima u razvijenijim zemljama Europske unije.

Mjerenja, provedena tijekom travnja i svibnja, obuhvatila su 32 grada te 2.500 kilometara cesta, pokrivajući područje na kojem živi više od polovice stanovništva Hrvatske, što ovim rezultatima daje značajnu težinu.

Kako su podijeljeni bodovi?

U ukupnom poretku, Hrvatski Telekom osigurao je prvo mjesto s osvojena 932,3 boda od mogućih tisuću. Slijedi ga A1 Hrvatska s 901,5 bodova, dok je Telemach Hrvatska na trećem mjestu s 883,2 boda. Iako se na prvi pogled čini da je HT ostvario uvjerljivu pobjedu, analiza pojedinih kategorija otkriva puno nijansiraniju sliku. Cjelokupna ocjena formira se iz dva glavna segmenta: govornih usluga, koje nose maksimalno 350 bodova, i podatkovnih usluga, koje su s maksimalnih 650 bodova danas postale ključno mjerilo kvalitete. Upravo ovdje vidljive su najzanimljivije razlike. Hrvatski Telekom je dominirao u obje kategorije, osvojivši 318,6 bodova za govorne i 613,7 za podatkovne usluge. A1 Hrvatska zabilježio je 309,2 boda za glasovne pozive i 592,3 za prijenos podataka. Zanimljivo, Telemach Hrvatska, iako treći u ukupnom poretku i s nešto nižom ocjenom za govorne usluge (290,3 boda), u podatkovnom segmentu ostvario je neznatno bolji rezultat od A1 s 592,9 bodova. Ove brojke signaliziraju da se konkurencija na tržištu zaoštrava, a borba za korisnike vodi se upravo na terenu brzine i pouzdanosti mobilnog interneta.

Terensko testiranje, koje je ove godine provela specijalizirana njemačka tvrtka NET CHECK GmbH, temeljilo se na metodologiji usklađenoj s međunarodnim ETSI standardima. Važno je napomenuti da je HAKOM izmijenio metodologiju u odnosu na prethodne godine, što znači da direktna usporedba bodova s, primjerice, 2023. godinom nije u potpunosti moguća, no trend poboljšanja je neupitan.

Sva tri operatora pokazala su napredak, što je rezultat značajnih ulaganja u mrežnu infrastrukturu, potaknutih ne samo tržišnom utakmicom već i strateškim ciljevima definiranim u dokumentima poput Strategije digitalne Hrvatske do 2032.. Ti ciljevi uključuju pokrivanje svih glavnih gradova i prometnih pravaca 5G mrežom te osiguravanje ultrabrzog interneta za sva kućanstva, za što su dostupna i sredstva iz europskih fondova.

Bitka za gradove i izazovi na cestama

Analiza rezultata po najvećim hrvatskim gradovima pokazuje da je nacionalni pobjednik ujedno i lokalni. Hrvatski Telekom ostvario je najbolje rezultate u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Zadru. Ipak, konkurencija ni ovdje nije bila bez odgovora. A1 Hrvatska odnio je pobjedu u Rijeci, dok je u ostalim gradovima zauzimao drugo ili treće mjesto. Telemach Hrvatska pokazao je snagu u Zagrebu, Splitu i Osijeku, gdje se pozicionirao kao drugi najbolji operator, potvrđujući svoj fokus na podatkovne usluge u urbanim središtima. Ovakva geografska raspodjela snaga korisnicima daje jasniji uvid u kvalitetu usluge ovisno o lokaciji, omogućujući im informiraniji odabir operatora.

Međutim, dok su urbane sredine uglavnom dobro pokrivene i bilježe visoke performanse, HAKOM u svom izvješću suptilno ukazuje na "prostor za daljnja unapređenja", posebice na cestama i autocestama. Upravo je kvaliteta signala u pokretu, na putu do posla ili tijekom putovanja, često Ahilova peta mobilnih mreža. Uspješnost uspostave poziva od oko 99 posto i stabilno preuzimanje datoteka zvuče impresivno, no iskustvo svakog korisnika koji je izgubio signal usred važnog razgovora ili navigacije na autocesti govori da posao još nije gotov. Budući razvoj, pogotovo daljnje širenje 5G mreže koje obećava nižu latenciju i veću pouzdanost, trebao bi adresirati upravo te izazove i osigurati dosljednu kvalitetu usluge neovisno o tome nalazi li se korisnik u centru grada ili na ruralnoj prometnici.

Rezultati ovogodišnjeg mjerenja potvrđuju zdravu dinamiku na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu. Iako Hrvatski Telekom zadržava vodeću poziciju, razlike se smanjuju, a konkurencija tjera sve tvrtke na stalna ulaganja i inovacije. Za krajnje korisnike, to je najbolja moguća vijest.