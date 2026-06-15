Hrvatski Telekom na vrhu, A1 i Telemach smanjuju razliku: HAKOM-ovo izvješće za 2026.

Najnovije mjerenje kvalitete mobilnih mreža u HR potvrdilo je dominaciju Hrvatskog Telekoma, no analiza otkriva sve manju razliku među operatorima, osobito u podatkovnim uslugama. Rezultati pokazuju opći rast kvalitete, ali i područja gdje se još uvijek čekaju poboljšanja

Bug.hr ponedjeljak, 15. lipnja 2026. u 20:02
📷 Bug/AI
Bug/AI

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) ponovno je stavila domaće telekome "pod mikroskop", objavivši godišnje rezultate sveobuhvatnog mjerenja kvalitete mobilnih mreža. Izvješće za 2026. godinu, koje korisnicima pruža transparentan uvid u stvarne performanse usluga koje plaćaju, potvrdilo je poziciju Hrvatskog Telekoma kao lidera na tržištu. No, iza ukupnih brojki krije se priča o žestokoj konkurenciji i kontinuiranom napretku sva tri nacionalna operatora, čije su mreže, prema ocjeni regulatora, usporedive s onima u razvijenijim zemljama Europske unije.

Mjerenja, provedena tijekom travnja i svibnja, obuhvatila su 32 grada te 2.500 kilometara cesta, pokrivajući područje na kojem živi više od polovice stanovništva Hrvatske, što ovim rezultatima daje značajnu težinu.

Kako su podijeljeni bodovi?

U ukupnom poretku, Hrvatski Telekom osigurao je prvo mjesto s osvojena 932,3 boda od mogućih tisuću. Slijedi ga A1 Hrvatska s 901,5 bodova, dok je Telemach Hrvatska na trećem mjestu s 883,2 boda. Iako se na prvi pogled čini da je HT ostvario uvjerljivu pobjedu, analiza pojedinih kategorija otkriva puno nijansiraniju sliku. Cjelokupna ocjena formira se iz dva glavna segmenta: govornih usluga, koje nose maksimalno 350 bodova, i podatkovnih usluga, koje su s maksimalnih 650 bodova danas postale ključno mjerilo kvalitete. Upravo ovdje vidljive su najzanimljivije razlike. Hrvatski Telekom je dominirao u obje kategorije, osvojivši 318,6 bodova za govorne i 613,7 za podatkovne usluge. A1 Hrvatska zabilježio je 309,2 boda za glasovne pozive i 592,3 za prijenos podataka. Zanimljivo, Telemach Hrvatska, iako treći u ukupnom poretku i s nešto nižom ocjenom za govorne usluge (290,3 boda), u podatkovnom segmentu ostvario je neznatno bolji rezultat od A1 s 592,9 bodova. Ove brojke signaliziraju da se konkurencija na tržištu zaoštrava, a borba za korisnike vodi se upravo na terenu brzine i pouzdanosti mobilnog interneta.

Terensko testiranje, koje je ove godine provela specijalizirana njemačka tvrtka NET CHECK GmbH, temeljilo se na metodologiji usklađenoj s međunarodnim ETSI standardima. Važno je napomenuti da je HAKOM izmijenio metodologiju u odnosu na prethodne godine, što znači da direktna usporedba bodova s, primjerice, 2023. godinom nije u potpunosti moguća, no trend poboljšanja je neupitan.

Sva tri operatora pokazala su napredak, što je rezultat značajnih ulaganja u mrežnu infrastrukturu, potaknutih ne samo tržišnom utakmicom već i strateškim ciljevima definiranim u dokumentima poput Strategije digitalne Hrvatske do 2032.. Ti ciljevi uključuju pokrivanje svih glavnih gradova i prometnih pravaca 5G mrežom te osiguravanje ultrabrzog interneta za sva kućanstva, za što su dostupna i sredstva iz europskih fondova.

Bitka za gradove i izazovi na cestama

Analiza rezultata po najvećim hrvatskim gradovima pokazuje da je nacionalni pobjednik ujedno i lokalni. Hrvatski Telekom ostvario je najbolje rezultate u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Zadru. Ipak, konkurencija ni ovdje nije bila bez odgovora. A1 Hrvatska odnio je pobjedu u Rijeci, dok je u ostalim gradovima zauzimao drugo ili treće mjesto. Telemach Hrvatska pokazao je snagu u Zagrebu, Splitu i Osijeku, gdje se pozicionirao kao drugi najbolji operator, potvrđujući svoj fokus na podatkovne usluge u urbanim središtima. Ovakva geografska raspodjela snaga korisnicima daje jasniji uvid u kvalitetu usluge ovisno o lokaciji, omogućujući im informiraniji odabir operatora.

Međutim, dok su urbane sredine uglavnom dobro pokrivene i bilježe visoke performanse, HAKOM u svom izvješću suptilno ukazuje na "prostor za daljnja unapređenja", posebice na cestama i autocestama. Upravo je kvaliteta signala u pokretu, na putu do posla ili tijekom putovanja, često Ahilova peta mobilnih mreža. Uspješnost uspostave poziva od oko 99 posto i stabilno preuzimanje datoteka zvuče impresivno, no iskustvo svakog korisnika koji je izgubio signal usred važnog razgovora ili navigacije na autocesti govori da posao još nije gotov. Budući razvoj, pogotovo daljnje širenje 5G mreže koje obećava nižu latenciju i veću pouzdanost, trebao bi adresirati upravo te izazove i osigurati dosljednu kvalitetu usluge neovisno o tome nalazi li se korisnik u centru grada ili na ruralnoj prometnici.

Rezultati ovogodišnjeg mjerenja potvrđuju zdravu dinamiku na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu. Iako Hrvatski Telekom zadržava vodeću poziciju, razlike se smanjuju, a konkurencija tjera sve tvrtke na stalna ulaganja i inovacije. Za krajnje korisnike, to je najbolja moguća vijest.

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 donosi snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2.299,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 donosi snažne performanse uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 donosi snažne performanse uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ističe se snažnim Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a za brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

629,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 donosi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1399,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi