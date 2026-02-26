I Telemach najavio poskupljenje u skladu s inflacijom

Nedugo nakon što su A1 i HT najavili usklađenje cijena svojih usluga s godišnjom stopom inflacije, taj je potez povukao i treći nacionalni operater, Telemach, najavljujući poskupljenje od 3,7%

Sandro Vrbanus četvrtak, 26. veljače 2026. u 10:57

Još jedna najava usklađenja cijena domaćih telekoma sa stopom inflacije stiže iz Telemacha, mjesec dana nakon što su slične obavijesti dobili pretplatnici Hrvatskog Telekoma i A1 Hrvatska. Sukladno Općim uvjetima poslovanja, a temeljem indeksne klauzule, telekomi koji posluju u Hrvatskoj imaju mogućnost usklađenja cijena jednom godišnje s prosječnom godišnjom stopom inflacije koju za prethodnu godinu objavljuje Državni zavod za statistiku – podsjećaju iz Telemacha.

Veći računi od svibnja

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku prosječna godišnja stopa inflacije u 2025. godini iznosila je 3,7%, te će sukladno tome i oni primijeniti postotno povećanje cijena od 3,7%. Poskupljenje se odnosi na iznose mjesečnih naknada tarifnih paketa definiranih službenim Cjenikom. Na ostale stavke računa, kao što su potrošnja minuta, poruka ili Interneta, jednokratne naknade, rate za uređaje ne primjenjuje se indeksna klauzula te navedene naknade ostaju neizmijenjene.

Primjena indeksne klauzule korisnicima ne omogućuje raskid ugovora bez naknade. Sve ugovorene pogodnosti korisnici nastavljaju koristiti prema dogovorenim uvjetima. Novi iznosi mjesečnih naknada primjenjuju se od 1. travnja 2026., što znači da će prvi račun s uvećanim iznosom biti dostavljen u svibnju.

Telemach je objavio i primjer obračuna mjesečne naknade na računu: Mjesečna naknada za tarifni paket Start iznosi 13,03 EUR. Primjenom indeksne klauzule od 3,7% iznos mjesečne naknade povećat će se za 0,48 EUR i iznosit će 13,51 EUR. Ovime će sva tri domaća telekoma ove godine povisiti svoje cijene za identičan postotak.

