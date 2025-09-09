Besplatan Internet u novim zrakoplovima Croatia Airlinesa zahvaljujući HT-u

Hrvatski Telekom prvi u Hrvatskoj nudi neograničeno besplatno surfanje Internetom na letovima Croatia Airlinesa svim putnicima, bez obzira čije telekom usluge koriste

Bug.hr utorak, 9. rujna 2025. u 14:22

Hrvatski Telekom objavio je da odsad svim putnicima koji lete u novim zrakoplovima Croatia Airlinesa Airbus A220 nudi novu trajnu pogodnost – neograničen besplatni pristup Internetu tijekom leta. Riječ je o usluzi koja je dostupna svim putnicima, neovisno o njihovom telekom operatoru.

Besplatno surfanje, uključujući i pregled video sadržaja, omogućuje se kroz međunarodni program pogodnosti Magenta Moments. Hrvatska je time postala prva od devet zemalja s ovim programom koja uvodi ovakvu uslugu u zrakoplovima.

Potrebna aplikacija

Službeno predstavljanje nove pogodnosti održano je na nedavnom letu iz Zagreba za Dubrovnik, kad je stand up komičar Ivan Šarić iznenadio putnike te su im podijeljeni posebni kodovi za besplatno surfanje i poklon paketi HT-a i partnera. Uz to, troje odabranih putnika osvojilo je najnovije uređaje iPhone 16 putem srećki pronađenih na sjedalima.

Za besplatan Wi-Fi tijekom leta dovoljno je preuzeti aplikaciju Moj Telekom, registrirati se i unutar rubrike "Magenta Moments" neposredno prije leta aktivirati svoj kod za besplatni Internet. Kod se može preuzeti u zamjenu za 500 "srca", koja korisnici prikupljaju svakodnevnom prijavom, igrama ili korištenjem partnerskih ponuda.

"Uz besplatan in-flight wi-fi let postaje ugodniji, a vrijeme prolazi brže, bez obzira žele li ga putnici iskoristiti za posao ili zabavu. Hrvatski Telekom kontinuirano obogaćuje svoj program pogodnostima koje donose stvarnu vrijednost, a veseli nas što smo kroz Magenta Moments omogućili da surfanje u zraku postane iskustvo dostupno svima", istaknuo je Krešimir Madunović, član Uprave i glavni operativni direktor za privatne korisnike u Hrvatskom Telekomu.



