Crna Gora i Albanija od sljedeće godine unutar EU roaminga

Troškovi roaminga za dvije zemlje Zapadnog Balkana bit će izjednačeni s korištenjem usluga u domaćoj mreži, nakon što su te dvije zemlje ovoga mjeseca ušle i u zajednički financijski sustav SEPA

U lipnju sljedeće godine, dakle netom prije naredne turističke sezone, dvije zemlje Zapadnog Balkana – Crna Gora i Albanija – pridružit će se zajedničkom tržištu kad je riječ o telekomunikacijskim troškovima. U njima bi od tada trebala započeti primjena zajedničkih pravila o "roamingu kao kod kuće" Europske unije, odnosno omogućiti njihovim građanima da diljem EU telefoniraju po cijenama kao u svojoj matičnoj zemlji.

Na put bez brige

Isto tako, putovanja korisnika telekom usluga iz EU u Crnu Goru i Albaniju bit će povoljnija u smislu telefoniranja i korištenja mobilnih podataka, jer će se i tamo moći koristiti prednosti besplatnog roaminga, kao što je to već godinama slučaj unutar Europske unije. Taj je potez dio plana približavanja kandidata Albanije i Crne Gora članstvu u Europskoj uniji i postupnog smanjenja troškova roaminga u toj regiji koje traje već dvije godine.

Ovoga mjeseca navedene su se zemlje, zajedno sa Sjevernom Makedonijom i Moldavijom, pridružile europskom sustavu za financijske transakcije SEPA, što će njihovim građanima značajno ubrzati i pojeftiniti međunarodna plaćanja unutar država članica EU.

Osim navedenih, u procesu pregovora oko pridruživanja inicijativi besplatnog roaminga su i ostale zemlje Zapadnog Balkana – Srbija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Sjeverna Makedonija – ali i Ukrajina, za koju je ovoga proljeća bilo najavljeno da bi već od siječnja sljedeće godine mogla pristupiti jedinstvenom roaming tržištu.