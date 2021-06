Devet će se tvrtki nadmetati na HAKOM-ovoj javnoj dražbi za 5G frkvencije

Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM), stiglo je čak devet zahtjeva za sudjelovanje u postupku javne dražbe za 5G frekvencije koja počinje 12. srpnja. Naime, interes su pokazale tvrtke – HT, A1, Telemach, EOLO S.P.A., BeeIN, Digicom, Eco Net, Markoja i Terrakom.

Prema službenoj stranici HAKOM-a, uvjete potrebne za sudjelovanje u postupku javne dražbe na nacionalnoj razini za frekvencijske pojaseve 700 I 3600 MHz ispunila su tri najveća telekoma u Hrvatskoj - HT, A1 i Telemach, dok im se u nadmetanju za frekvencijski pojas 26 GHz pridružuje i tvrtka EOLO S.P.A.

Za dražbu na regionalnoj, odnosno županijskoj razini za frekvencijski pojas 3600 MHz, uvjete ispunjavaju tvrtke BeeIN, Digicom, Eco Net, EOLO S.P.A. te Markoja i Terrakom.

Dozvole koje će se nakon nadmetanja izdavati operatorima bit će na razdoblje od 15 godine, osim u slučaju Međimurske i Varaždinske županije gdje će se one, zbog prijašnjih koje vrijede do 2023. godine, iznimno izdati na 13 godina. No, iz HAKOM-a navode da će se u svakom slučaju po isteku moći produžiti za najviše pet godina, kao što je određeno i pravilima na razini Europske unije.

Kako prenosi HINA, za svaki je frekvencijski pojas određena i obveza pokrivenost, ali i početne cijene za nadmetanje koje su definirane na temelju benchmarking metode te su dodatno prilagođene izračunima povrata na investiciju za 5G mrežu, pa je tako početna cijena za frekvencije 700 MHz 45 milijuna kuna po frekvencijskom bloku od 20 MHz na nacionalnoj razini.

Početna je cijena za 3600 MHz 5,25 milijuna kuna po frekvencijskom bloku od 10 MHz na nacionalnoj razini, a iz HAKOM-a navode da je iznos za regionalnu/županijsku razinu individualno određen, dok je za 26 GHz početna cijena 7,5 milijuna kuna po frekvencijskom bloku od 200 MHz na razini države.

S obzirom na početne cijene, iz HAKOM-a očekuju prihod od najmanje 300 milijuna kuna, a očekuje se da će se završna odluka donijeti ovog kolovoza.