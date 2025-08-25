Najmanji mm-wave primopredajnik na svijetu s vojnom razinom sigurnosti stane i u džep

Švedska kompanija TERASi lansirala je radio RU1, 100 puta lakši od konkurentskih, kojem je primarni cilj pružiti sigurne veze u kriznim situacijama, a nudi bržu i sigurniju komunikaciju od satelitske

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 25. kolovoza 2025. u 06:30

Operativni timovi u neprijateljskim ili udaljenim okruženjima često se suočavaju s ograničenjima tradicionalne komunikacijske infrastrukture. Visokozahtjevni scenariji, poput vojnih operacija ili uspostavljanja veza za hitne službe, otežani su zbog sporih i glomaznih uređaja, visokih troškova, ranjivosti na presretanje i ometanje te neadekvatne mrežne propusnosti. Tome svemu pokušat će doskočiti švedska kompanija TERASi svoji novim uređajem nazvanim RU1.

Rješenje za ekstremne uvjete

Najmanja je to radio stanica na svijetu s vojnom razinom sigurnosti, dizajnirana za brzu implementaciju i sigurnu komunikaciju. Uređaj RU1 prevladava ograničenja postojećih konkurentskih rješenja korištenjem ultrakompaktnih radiouređaja milimetarskog vala (mm-wave) koji rade na frekvencijama iznad 60 GHz. Hardver koristi visoko usmjerene snopove nalik laserskima na različitim dijelovima elektromagnetskog spektra, čineći presretanje ili ometanje signala gotovo nemogućim.

Patentirana TERASi-jeva tehnologija Aircore, koja se koristi pri proizvodnji, omogućuje da primopredajnik bude do 40 puta manji i do 100 puta lakši od najbližih mu konkurentskih proizvoda. Dizajniran i proizveden u potpunosti u Stockholmu, RU1 se može postaviti u svega nekoliko minuta i praktički prenositi u džepu. Na taj način brzo stvara suverene bežične mreže gigabitnih brzina koje su i do 50 puta brže od satelitskih, sigurne i prilagodljive okruženjima koja se brzo mijenjaju – a one se mogu pokrenuti bilo gdje.

Mogući konkurent Starlinku

Kompaktna veličina i niska potrošnja energije uređaja RU1 omogućavaju korištenje i bez električnog priključka, uz napajanje iz baterija, čime se eliminira potreba za polaganje energetskih kabela. Uređaj se može postaviti i na dronove, omogućujući mobilnim mrežama brzo pokrivanje teških terena ili područja pogođenih katastrofama uz minimalan rizik od detekcije. Isto tako, mrežu ovih uređaja nemoguće je iz daljine isključiti ili kontrolirati, pa se time on postavlja kao konkurent sustavima kao što je Starlink.

Backhaul u kompaktnom izdanju

RU1 je sada dostupan za evaluaciju. Kako bi ga pripremila za masovnu terensku upotrebu, tvrtka TERASi ulazi u partnerstva s pružateljima taktičkih komunikacijskih rješenja, proizvođačima bespilotnih letjelica i vodećim sistemskim integratorima radi isporuke cjelovitih mrežnih paketa koji se mogu izravno integrirati u postojeće vojne okvire. TERASi je već i u pregovorima s pilot-korisnicima u nekoliko ključnih industrija.

"S RU1 smo stvorili GoPro među backhaul radio uređajima. Uzeli smo ono što je nekada bio glomazan, nepokretan dio infrastrukture i smanjili ga na nešto što možete držati u dlanu", rekao je James Campion, izvršni direktor i suosnivač TERASi-ja. "Naša je misija dati obrambenim snagama, timovima za odgovor na katastrofe i ključnim industrijama mogućnost trenutnog stvaranja sigurnih mreža visokog kapaciteta, bilo gdje u svijetu, bez oslanjanja na satelite ili fiksnu infrastrukturu."



TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

KEF LSX II & II LT!

Akcija

Mali format, veliki zvuk

Doživite vrhunski Hi-Fi u kompaktnom dizajnu. KEF LSX II i LSX II LT nude besprijekoran bežični streaming, kristalno čist zvuk i moderan izgled koji se uklapa u svaki prostor. Sada uz posebnu akciju u Ronisu Velesajam.

Akcija

Prilagođeno HybridDigital UcD pojačalo.

Akcija

NAD C 379

2x80 W snage (do 300 W bridged), ESS SABRE DAC 32-bit/384kHz, MDC 2 utori za nadogradnje, MM Phono pretpojačalo, pojačalo za slušalice, HDMI eARC, digitalni ulazi i dva sub izlaza.

995 € 1.199 € Akcija

Klasičan, elegantan i ručno furnir.

Akcija

WHARFEDALE Super Denton

Trosistemski bookshelf zvučnik, woofer 165 mm Kevlar, midrange 50 mm, tweeter 25 mm, frekvencijski raspon 52 Hz–20 kHz, osjetljivost 87 dB, 6 Ω, snaga pojačala 25–120 W, max SPL 103 dB, MDF/iverica kabinet.

1.080 € 1.200 € Akcija

High-Fidelity KEF zvuk

Akcija

KEF LSX II LT

2x Uni-Q driver (19 mm HF, 115 mm LF/MF), snaga 2x100 W, raspon 54Hz–28kHz, max SPL 102 dB. Bežični streaming (AirPlay 2, Chromecast, BT 5.0, Spotify/Tidal Connect), ulazi HDMI ARC, optički, USB-C, Ethernet, izlaz za subwoofer.

799 € 999 € Akcija

Zabava koja traje cijelu noć.

Akcija

JBL PARTYBOX Stage 320

JBL PartyBox Stage 320, 240 W, 2×6,5" wooferi + 2×2,25" visokotonci, baterija do 18 h (punjenje 3 h), BT 5.4, AI Sound Boost, Auracast, TWS, ulazi za mikrofon i gitaru, IPX4, kotači i ručka, svjetlosni efekti, masa 16,5 kg.

569 € 589 € Akcija

Flagship noise-cancelling slušalice.

Akcija

BOWERS & WILKINS Px8

Bežične over-ear slušalice s Hybrid ANC-om, 40 mm driverima i BT 5.2 (aptX Adaptive/HD, AAC, SBC). Do 30 h baterije, brzo punjenje 15 min = 7 h, USB-C audio, 6 mikrofona za ANC i pozive. U paketu torbica i kabeli. Težina 320 g.

449 € 479 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi