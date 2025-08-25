Najmanji mm-wave primopredajnik na svijetu s vojnom razinom sigurnosti stane i u džep

Švedska kompanija TERASi lansirala je radio RU1, 100 puta lakši od konkurentskih, kojem je primarni cilj pružiti sigurne veze u kriznim situacijama, a nudi bržu i sigurniju komunikaciju od satelitske

Operativni timovi u neprijateljskim ili udaljenim okruženjima često se suočavaju s ograničenjima tradicionalne komunikacijske infrastrukture. Visokozahtjevni scenariji, poput vojnih operacija ili uspostavljanja veza za hitne službe, otežani su zbog sporih i glomaznih uređaja, visokih troškova, ranjivosti na presretanje i ometanje te neadekvatne mrežne propusnosti. Tome svemu pokušat će doskočiti švedska kompanija TERASi svoji novim uređajem nazvanim RU1.

Rješenje za ekstremne uvjete

Najmanja je to radio stanica na svijetu s vojnom razinom sigurnosti, dizajnirana za brzu implementaciju i sigurnu komunikaciju. Uređaj RU1 prevladava ograničenja postojećih konkurentskih rješenja korištenjem ultrakompaktnih radiouređaja milimetarskog vala (mm-wave) koji rade na frekvencijama iznad 60 GHz. Hardver koristi visoko usmjerene snopove nalik laserskima na različitim dijelovima elektromagnetskog spektra, čineći presretanje ili ometanje signala gotovo nemogućim.

Patentirana TERASi-jeva tehnologija Aircore, koja se koristi pri proizvodnji, omogućuje da primopredajnik bude do 40 puta manji i do 100 puta lakši od najbližih mu konkurentskih proizvoda. Dizajniran i proizveden u potpunosti u Stockholmu, RU1 se može postaviti u svega nekoliko minuta i praktički prenositi u džepu. Na taj način brzo stvara suverene bežične mreže gigabitnih brzina koje su i do 50 puta brže od satelitskih, sigurne i prilagodljive okruženjima koja se brzo mijenjaju – a one se mogu pokrenuti bilo gdje.

Mogući konkurent Starlinku

Kompaktna veličina i niska potrošnja energije uređaja RU1 omogućavaju korištenje i bez električnog priključka, uz napajanje iz baterija, čime se eliminira potreba za polaganje energetskih kabela. Uređaj se može postaviti i na dronove, omogućujući mobilnim mrežama brzo pokrivanje teških terena ili područja pogođenih katastrofama uz minimalan rizik od detekcije. Isto tako, mrežu ovih uređaja nemoguće je iz daljine isključiti ili kontrolirati, pa se time on postavlja kao konkurent sustavima kao što je Starlink.

Backhaul u kompaktnom izdanju

RU1 je sada dostupan za evaluaciju. Kako bi ga pripremila za masovnu terensku upotrebu, tvrtka TERASi ulazi u partnerstva s pružateljima taktičkih komunikacijskih rješenja, proizvođačima bespilotnih letjelica i vodećim sistemskim integratorima radi isporuke cjelovitih mrežnih paketa koji se mogu izravno integrirati u postojeće vojne okvire. TERASi je već i u pregovorima s pilot-korisnicima u nekoliko ključnih industrija.

"S RU1 smo stvorili GoPro među backhaul radio uređajima. Uzeli smo ono što je nekada bio glomazan, nepokretan dio infrastrukture i smanjili ga na nešto što možete držati u dlanu", rekao je James Campion, izvršni direktor i suosnivač TERASi-ja. "Naša je misija dati obrambenim snagama, timovima za odgovor na katastrofe i ključnim industrijama mogućnost trenutnog stvaranja sigurnih mreža visokog kapaciteta, bilo gdje u svijetu, bez oslanjanja na satelite ili fiksnu infrastrukturu."