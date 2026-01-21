nPerf: A1 Hrvatska ima najbolju fiksnu mrežu u Hrvatskoj

A1 Hrvatska zauzela je prvo mjesto po ukupnom broju bodova, čime je potvrđeno da korisnicima pruža najkvalitetnije iskustvo korištenja fiksne mreže u Hrvatskoj

Bug.hr srijeda, 21. siječnja 2026. u 14:29
Vladimir Skender, glavni direktor za mrežu, A1 Hrvatska
Prema najnovijem barometru fiksnih priključaka za 2025. godinu, koji je objavila nezavisna francuska tvrtka nPerf, A1 Hrvatska zauzela je prvo mjesto po ukupnom broju bodova, čime je potvrđeno da korisnicima pruža najkvalitetnije iskustvo korištenja fiksne mreže u Hrvatskoj.

Istraživanje se temelji na mjerenjima korisnika provedenih na web stranici nPerf.com i partnerskim stranicama u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine. Ukupan rezultat obuhvaća mjerenja brzine preuzimanja i slanja podataka, latencije te kvalitete korisničkog iskustva, a odražava stvarne uvjete korištenja interneta u kućanstvima.

U ukupnom poretku A1 Hrvatska ostvarila je najviši ukupni nPerf rezultat među svim pružateljima fiksnih internetskih usluga na hrvatskom tržištu, uz visoke prosječne brzine preuzimanja i slanja podataka te nisku latenciju, što se izravno odražava na kvalitetu pregledavanja internetskih sadržaja, gledanje videozapisa i korištenje digitalnih usluga.

"Ovo priznanje potvrđuje da su naša dugoročna ulaganja u razvoj fiksne mreže vidljiva tamo gdje je to najvažnije – u stvarnom korisničkom iskustvu. Gigabitnom optičkom mrežom već danas pokrivamo dvije trećine hrvatskih kućanstava, a kontinuiranom modernizacijom infrastrukture osiguravamo stabilnu, brzu i pouzdanu povezanost u cijeloj zemlji. Nastavljamo i dalje s radom na poboljšanju kvalitete kako bismo zadržali vodeću poziciju i podržali temelje digitalne budućnosti", izjavio je Vladimir Skender, glavni direktor za mrežu A1 Hrvatska.

Uz komercijalna ulaganja, A1 Hrvatska aktivno širi optičku infrastrukturu i uz potporu europskih i nacionalnih fondova, s naglaskom na ruralna i slabije razvijena područja. Optičkom mrežom već je povezano 45 tisuća kućanstava, a kroz projekte u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti dodatno se povećava dostupnost visokokapacitivne mreže u manjim sredinama.

Razvoj fiksne mreže A1 Hrvatska dodatno podupire primjenom naprednih tehnologija, uključujući umjetnu inteligenciju u upravljanju mrežom. Sustavi za proaktivno održavanje omogućuju pravovremeno prepoznavanje i otklanjanje smetnji, čime se dodatno povećava pouzdanost usluge i stabilnost mreže u svakodnevnom korištenju.

nPerf barometar temelji se na stvarnim korisničkim mjerenjima, čime pruža objektivan i usporediv uvid u kvalitetu fiksnih mreža na hrvatskom tržištu. Više informacija o rezultatima dostupno je na službenoj web stranici nPerfa.



