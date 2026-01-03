Ukrajina i Moldavija od 1. siječnja u EU-ovoj zoni "roaminga kao kod kuće"

S prvim danom 2026. godine, Ukrajina i Moldavija službeno su postale dio područja Europske unije "u roamingu kao kod kuće" (Roam Like at Home). Ova odluka označava povijesnu prekretnicu jer su to prve zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP) koje su potpuno integrirane u taj sustav. U praksi to znači da korisnici ukrajinskih i moldavskih operatera sada mogu koristiti svoje mobilne telefone diljem Europske unije za pozive, SMS poruke i prijenos podataka bez ikakvih dodatnih troškova roaminga, pod istim uvjetima kao u svojoj matičnoj zemlji.

​Pravila kao i za EU

Identična pravila reciprociteta vrijede i za građane Europske unije koji putuju u Ukrajinu ili Moldaviju. Oni će od sada moći koristiti svoje postojeće tarifne pakete bez straha od visokih računa, uz zadržavanje kvalitete usluge kakvu imaju kod kuće. Ovo je izravna posljedica odluka Vijeća Europske unije donesenih u srpnju 2025. godine, koje su imale za cilj postupnu integraciju ovih zemalja kandidatkinja u jedinstveno digitalno tržište EU-a.

Europska komisija ističe da je ovaj potez koristan ne samo za turizam i poslovanje, već prvenstveno za zbližavanje ljudi u ovim regijama s ostatkom Europe. Važno je napomenuti da, iako se dodatne naknade ukidaju, i dalje vrijede pravila "fer uporabe", baš kao što je to slučaj unutar same Unije. To znači da operateri mogu postaviti razumne granice na količinu besplatnog podatkovnog prometa u roamingu kako bi spriječili zlouporabe.

Uskoro Albanija i Crna Gora

Nakon Ukrajine i Moldavije, širenje besplatnog EU roaminga nastavit će se u lipnju ove godine. Prema ranijim najavama i nedavno potpisanim ugovorima, zoni "roaminga kao kod kuće" tada će se pridružiti Albanija i Crna Gora. Ta strateška odluka tempirana je neposredno prije glavne turističke sezone, što nije slučajnost s obzirom na važnost turizma za obje ekonomije.

Te zemlje, zajedno sa Sjevernom Makedonijom, već su napravile značajan iskorak prema financijskoj integraciji s EU pridruživanjem jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA) krajem 2025. godine. To je bio svojevrsni preduvjet i test spremnosti za daljnje korake poput ukidanja troškova roaminga. Ulaskom u SEPA-u, transakcije između ovih zemalja i EU-a postale su brže i znatno jeftinije, a ukidanje roaminga logičan je nastavak tog procesa ekonomskog približavanja.

Crna Gora, koja već koristi euro kao valutu, tim potezom dodatno učvršćuje svoju poziciju predvodnika Zapadnog Balkana u eurointegracijama, s ambicioznim planom zatvaranja svih pregovaračkih poglavlja do kraja 2026. godine.