Veće brzine i novi načini upotrebe potiču usvajanje 5G SA

Prema posljednjim podacima s telekomunikacijskog tržišta samostalni (stand alone, SA) 5G postaje sve zanimljiviji operaterima jer postavljanja značajnu prekretnicu u evoluciji 5G-a, korisnicima se može ponuditi niža latencija, povećanu propusnost i poboljšanu pouzdanost u usporedbi s nesamostalnim (non stand alone, NSA) 5G-om.

Ookla Speedtest Intelligence redovito prati primjenu 5G SA od drugog tromjesečja 2023. godine (Q2 2023) kao i kvalitete mreže u toj tehnologiji.

Europa kasni

Prema zadnjim podacima Speedtest Intelligence Indija, SAD i jugoistočna Azija prednjače u usvajanju 5G SA. T-Mobile i SK Telekom među prvima su pokrenuli 5G SA još 2020. godine, dok kineski operateri i Jio u Indiji prednjače po broju aktivnih 5G SA korisnika. Europa donekle zaostaje, a operateri još uvijek oklijevaju zbog relativno niskog povrata ulaganja u postojeća 5G ulaganja i nejasnih poslovnih slučajeva za 5G SA. No, Europa ima najveći broj operatera koji ga planiraju pokrenuti.

Najkvalitetniji 5G SA

Ujedinjeni Arapski Emirati i Južna Koreja vodeći su u svijetu po performansama 5G SA. Brzine preuzimanja 5G SA dosegle su 879,89 Mb/s odnosno 729,89 Mb/s. Njihove 5G SA brzine prijenosa također su bile impresivne, od 70,93 Mb/s odnosno 77,65 Mb/s. Ta izvedba rezultat je značajnog napretka lokalnih operatera u implementaciji 5G SA i testiranju naprednih značajki kao što su mrežno rezanje i mobilno rubno računalstvo (mobile edge computing, MEC).

Promjena brzine 5G SA uvelike je varirala među zemljama tijekom godine dana. Podaci Speedtest Intelligence pokazuju da su performanse 5G SA pale u mnogim zemljama između Q2 2023. i Q2 2024. godine, prvenstveno potaknuto povećanom bazom korisnika i mrežnim prometom. Nasuprot tome, tržišta poput Kanade i SAD-a poboljšala su svoje performanse zahvaljujući pristupu dodatnom spektru.

Prednosti 5G SA

Većina postojećih 5G implementacija koristi nesamostalni (NSA) model koji koristi 4G jezgrenu mrežu. Taj se model brže uvodi, zahtijeva manje ulaganja i maksimizira postojeću mrežnu imovinu. Za razliku od 5G NSA, 5G SA koristi namjensku 5G jezgrenu mrežu, otključavajući sve mogućnosti 5G s boljom brzinom, latencijom, podrškom za veliki broj uređaja i agilnijim stvaranjem usluga. Također omogućuje nove značajke kao što je rezanje mreže (network slicing) gdje operater može namijeniti segment mreže određenim korisnicima ili slučajevima korištenja. Nadalje, osnovne mrežne funkcije koje pruža arhitektura izvorna u cloud computingu omogućuju veću skalabilnost i automatizaciju od fizičkih ili virtualiziranih arhitektura. Međutim, to dolazi s većom složenošću infrastrukture, ulaganjima kao i troškovima obuke osoblja. Mnogi operateri koriste NSA kao odskočnu dasku prema SA, uz nekoliko iznimaka, kao što su DISH u SAD-u i Jio u Indiji, koji su prihvatili SA od samog početka. Ostali scenariji za implementaciju 5G SA uključuju preklapanje za javnu 5G NSA mrežu ili kao privatnu mrežu za poslovne slučajeve korištenja.

Statistika

Globalno udruženje dobavljača mobilne telefonije (GSA) identificiralo je 230 operatera koji su uložili u javne 5G SA mreže do kraja lipnja 2024. godine. 5G SA predstavljao je više od 37% od 614 operatera za koje se zna da su ulagali u 5G bilo kroz probe ili implementacije. GSA je izvijestio o 1.535 komercijalno dostupnih uređaja, uključujući slušalice i fiksnu opremu za bežični pristup (FWA) u prostorijama korisnika (CPE), koji podržavaju 5G SA, što pokazuje rastuću zrelost ekosustava uređaja.

Međutim, prema Analysys Masonu 2023. godine zabilježeno je samo 11 novih implementacija 5G SA u devet zemalja (od 46 novih 5G mreža pokrenutih u 32 zemlje), što pokazuje usporavanje implementacija. Očekujemo da će se tempo lansiranja 5G SA ubrzati 2024. godine i kasnije uz podršku rastućeg ekosustava uređaja i komercijalnog apetita za novim slučajevima upotrebe 5G.

Azijsko pacifička regija

Operateri u azijsko-pacifičkoj regiji mogu se pohvaliti 5G SA mrežama, s lansiranjem već 2020. godine. Snažna potpora vlade, tehnološko vodstvo operatera i veliki apetit potrošača za brzim internetskim uslugama potaknuli su brzo usvajanje.

Južna Koreja se smatra pionirom u usvajanju i implementaciji 5G tehnologije, sa SK Telecomom koji je implementirao jednu od prvih 5G SA usluga u prvoj polovici 2020. godine i podržava napredne značajke kao što su rezanje mreže i mobilno rubno računalstvo (MEC). Podaci Speedtest Intelligence pokazuju da je zemlja predvodila regiju po brzinama preuzimanja i prijenosa u drugom tromjesečju 2024. godine. Južna Koreja ima jednu od najvećih srednjih brzina među analiziranim zemljama od 729,89 Mb/s (preuzimanje) i 77,65 Mb/s (prijenos). Druga zemlja s najboljim rezultatima su UAE s srednjom brzinom preuzimanja od 879,89 Mb/s i srednjom brzinom prijenosa od 70,93 Mb/s.

Sva tri pružatelja usluga u Singapuru komercijalizirala su 5G SA usluge, pokrivajući više od 95% zemlje . Korisnici su iskusili izvrsnu brzinu preuzimanja s srednjom vrijednošću od 481,96 Mb/s. Međutim, Singapur je zaostao u brzini prijenosa s srednjom vrijednošću od 32,09 Mb/s.

Makao i Japan su drugi i treći u regiji sa srednjom brzinom preuzimanja od 404,22 Mb/s odnosno 272,73 Mb/s. Slijedila je kontinentalna Kina s srednjom brzinom od 236,95 Mb/s. Politike i inicijative kao što su sporazumi o dijeljenju mreže i državne subvencije poduprli su rast 5G.

U Australiji je TPG Telecom pokrenuo svoju 5G SA mrežu u studenom 2021. godine, nakon najave Telstre u svibnju 2020. godine. Međutim, zemlja je zaostajala za svojim regionalnim konkurentima s prosječnim brzinama preuzimanja i brzinama prijenosa od 146,68 Mb/s odnosno 17,69 Mb/s.

Učinkovitost većine pregledanih zemalja azijsko-pacifičke regije ostala je uglavnom stabilna ili blago opala između drugog tromjesečja 2023. i drugog tromjesečja 2024. godine. Jedine dvije iznimke su Južna Koreja i Australija gdje se izvedba poboljšala za 12%, odnosno 18%. Najznačajniji padovi primijećeni su u brzinama učitavanja, dok se Južna Koreja istaknula s povećanjem performansi od 17%.