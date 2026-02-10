WhatsApp Web dobiva glasovne i videopozive
Oni koji koriste WhatsApp Web uskoro će moći obavljati glasovne i videopozive, što je do sada podržavala samo namjenska desktop aplikacija
WhatsApp Web počinje dobivati podršku za glasovne i videopozive, čime se konačno uklanja jedno od najvećih ograničenja korištenja WhatsAppa u pregledniku.
Kako doznaje WABetaInfo, radi se o individualnim glasovnim i videopozivima, odnosno razgovorima jedan na jedan. Drugim riječima, grupni pozivi trenutno nisu dostupni, ali se očekuje da će stići naknadno, uz podršku za razgovore s do 32 sudionika.
Od funkcija vrijednih spomena, napominje se da korisnici mogu dijeliti svoj zaslon, što WhatsApp Web dodatno približava mogućnostima desktop aplikacije.
Iz WhatsAppa ističu kako su svi pozivi putem web verzije automatski zaštićeni end-to-end enkripcijom, čime se zadržava ista razina privatnosti kao i na mobilnim uređajima. Značajku će u narednim tjednima moći koristiti svi korisnici.