WhatsApp Web dobiva glasovne i videopozive

Oni koji koriste WhatsApp Web uskoro će moći obavljati glasovne i videopozive, što je do sada podržavala samo namjenska desktop aplikacija

WhatsApp Web počinje dobivati podršku za glasovne i videopozive, čime se konačno uklanja jedno od najvećih ograničenja korištenja WhatsAppa u pregledniku.

Kako doznaje WABetaInfo, radi se o individualnim glasovnim i videopozivima, odnosno razgovorima jedan na jedan. Drugim riječima, grupni pozivi trenutno nisu dostupni, ali se očekuje da će stići naknadno, uz podršku za razgovore s do 32 sudionika.

Od funkcija vrijednih spomena, napominje se da korisnici mogu dijeliti svoj zaslon, što WhatsApp Web dodatno približava mogućnostima desktop aplikacije.

Foto: WABetaInfo

Iz WhatsAppa ističu kako su svi pozivi putem web verzije automatski zaštićeni end-to-end enkripcijom, čime se zadržava ista razina privatnosti kao i na mobilnim uređajima. Značajku će u narednim tjednima moći koristiti svi korisnici.