200 milijardi pregleda: Svjetsko prvenstvo ostvarilo nezapamćen uspjeh na YouTubeu

Prije početka Svjetskog prvenstva najavljeno je bilo partnerstvo s YouTubeom, odnosno pozicioniranje te video platforme kao "preferirane" u partnerstvu s krovnom svjetskom nogometnom organizacijom. To je značilo da su se na njoj, ovisno o pojedinim nositeljima prava na svakom od tržišta, objavljivali razni dodatni sadržaji s ciljem dodatnog angažiranja gledatelja. HRT je, primjerice, objavljivao sažetke utakmica, neki drugi su nudili po prvih 10 minuta prijenosa besplatno, dok su mnogi youtuberi također bili angažirani na promociji najvećeg svjetskog sportskog spektakla.

1,7 milijardi gledatelja

Nakon završetka FIFA Svjetskog prvenstva 2026 i iz samog su YouTubea potvrdili povijesni doseg tog natjecanja na njihovoj platformi – objavili su da su zabilježili najgledaniju pokrivenost jednog sportskog turnira u povijesti. Ukupan broj pregleda videozapisa povezanih s prvenstvom na toj platformi time je prešao granicu od 200 milijardi. Tijekom trajanja natjecanja, više od 1,7 milijardi jedinstvenih gledatelja diljem svijeta pratilo je sadržaje posvećene turniru, pri čemu je više od 550 milijuna ljudi te materijale gledalo putem televizijskih ekrana u svojim domovima.

Velik udio u tom uspjehu imalo je spomenuto partnerstvo s FIFA-om, službeni nositelji prava te kanali koji su ostvarili rekordne prijenose uživo. Službeni prijenosi finalne utakmice između Španjolske i Argentine, odigrane 19. srpnja, zabilježili su prosječnu gledanost po minuti veću od 21 milijun gledatelja na više od 40 tržišta. U trenutku najveće posjećenosti, finale je istodobno pratilo više od 27 milijuna gledatelja. Službeni FIFA-in YouTube kanal u razdoblju od 11. lipnja do 19. srpnja prikupio je više od 4 milijarde pregleda i privukao 7,5 milijuna novih pretplatnika, čime je prešao ukupnu brojku od 34 milijuna pretplatnika.

Globalna postava neovisnih kreatora sadržaja, koji zajedno imaju više od 350 milijuna pretplatnika, doprinijela je ukupnoj gledanosti u značajnoj mjeri. Videozapisi posvećeni prvenstvu koje je objavila ta skupina kreatora prikupili su više od 2,5 milijardi pregleda na globalnoj razini. U sklopu te je inicijative održan i prvi YouTube FIFA Creator Cup. Ta je revijalna utakmica odigrana 12. srpnja u njujorškom Central Parku. Službeni prijenosi uživo tog događaja, emitirani putem službenog FIFA-inog kanala, kanala sudjelujućih kreatora te službenih televizijskih partnera, ostvarili su više od 10 milijuna pregleda uživo diljem svijeta.