A1 značajno smanjio kašnjenje TV prijenosa preko aplikacije Xplore TV

Možda ste se posljednjih godina našli u situaciji da gledate kakav važni nogometni prijenos, pa čujete da susjedi u zgradi ili kafiću u blizini već slave pogodak – a on se na vašem televizoru još nije dogodio. Zna se dogoditi i da notifikacije na mobitelu stigne i otkrije rezultat dok napadač još trči prema golu. Upravo stoga je pred nadolazeće Svjetsko nogometno prvenstvo A1 Hrvatska korisnicima svoje A1 Xplore TV usluge omogućio praćenje televizijskog prijenosa uživo preko aplikacije – gotovo bez kašnjenja.

Samo četiri sekunde za HRT2

A1 je time postao prvi telekom na hrvatskom tržištu koji je razvio funkcionalnost koja to kašnjenje na kanalu HRT2 spušta na oko četiri sekunde, čime će značajno biti unaprijeđeno iskustvo praćenja sportskog sadržaja.

Novi kanal "bez kašnjenja" nalazi se na poziciji 250 u A1 Xplore TV aplikaciji na Smart TV uređajima i Android boxu, a riječ je o istom HRT2 programu koji je dostupan i na poziciji 2, samo uz znatno manje kašnjenje. Funkcionalnost je dostupna svim korisnicima A1 Xplore TV aplikacije bez dodatne naknade, a A1 je planira proširiti i na ostale sportske kanale.

"Prošle smo godine za našu tehnologiju smanjene latencije dobili međunarodnu nagradu Best Optimization in South East Europe. Sada smo je doveli do naših korisnika, i to baš pred jedno od najvažnijih sportskih događaja ove godine. Razlika koju smo uspjeli ostvariti nije mala, to je razlika između toga da gol vidite zajedno sa susjedima ili da vam ga njihovi povici otkriju prije nego što ga ugledate na TV-u. Ovo je bio prvi korak, a rješenje u budućnosti planiramo implementirati i na druge sportske kanale", ističe Saša Sušec, rukovoditelj odjela za upravljanje TV ponudom i sadržajem u A1 Hrvatska.