Arenasport odlazi iz Hrvatske, N1 i Sportklub bit će na A1 TV-u i MAXtv-u

U televizijsku ponudu domaćih IPTV platformi vraća se N1 televizija, a uz nju pretplatnici će moći gledati i 15 kanala iz ponude Sportkluba, uz istodobni odlazak Arenasporta, o čemu se već ranije govorilo

Došlo je vrijeme za veliko preslagivanje u ponudi sportskih televizijskih kanala na našem tržištu. Kao što se već neko vrijeme špekuliralo, kanali iz ponude Arenasporta povlače se iz Hrvatske, a to će povlačenje biti postupno, dok im ne isteknu aktualna prava za prijenose sportskih natjecanja. Oni trenutačno prenose španjolsku La Ligu do kraja sezone 2025./26., Ligu prvaka do sezone 2026./27., englesku Premier ligu do 2027./28. i talijansku Serie A do 2028./29. te NFL.

Istodobno s potvrdom odlaska Arenasporta, stigle su i obavijesti iz A1 Hrvatska i Hrvatskog Telekoma o (ponovnom) uvrštavanju news kanala N1 u ponudu svojih TV usluga, kao i uključenju Sportkluba, kojim će operateri nastojati popuniti prazninu nastalu odlaskom Arenasporta (tko će preuzeti njihova prava, nakon isteka dosadašnjih ugovora, još nije objavljeno).

Sportklub i N1 na A1 TV-u

Korisnici A1 TV-a od danas tako mogu gledati 15 Sportklub kanala i N1 televiziju. N1 u ponudu ulazi u standardnom paketu, dok će Sportklub biti dostupan besplatno sve do 31. ožujka 2026. Zahvaljujući kombinaciji Sportkluba, Arenasporta, Eurosporta i ostalih, A1 TV sada poručuje da nudi sveobuhvatan paket sportskih kanala, koji pokriva gotovo sve najvažnije svjetske lige, natjecanja i događaje u HD kvaliteti na svim uređajima.

Uz sportske prijenose, korisnicima A1 TV-a ponovno je dostupan i regionalni informativni kanal N1. "Ovo je za nas iznimno važan trenutak. Naš program ponovno će biti dostupan znatno većem broju hrvatskih kućanstava, sada u ponudi svih najvećih telekoma. To je posebno važno u trenutku kada kvalitetno i nezavisno novinarstvo ima ključnu ulogu u društvu. N1 ostaje posvećen pružanju provjerenih informacija, profesionalnom izvještavanju i zaštiti javnog interesa. Ponosan sam na povjerenje naših gledatelja i čitatelja i na vrijedan N1 tim koji je održao visoku razinu kvalitete programa i gledanosti", poručuje news direktor N1 Hrvatska Tihomir Ladišić.

Na A1 TV-u nove kanale moguće je pratiti na svim uređajima – TV-u, računalu, tabletu ili mobitelu, putem A1 Xplore TV aplikacije koja omogućuje gledanje uživo, unatrag i na zahtjev. Gledatelji A1 TV-a na fiksnim priključcima (IPTV, OTT, CATV) news kanal N1 mogu pronaći na poziciji 11, a satelitski korisnici na poziciji 15.

"Uz Sportklub i N1, A1 sada nudi još bogatiji izbor sportskih i informativnih programa. Želimo da naši korisnici uz svoje 'male ekrane' uživaju u svakom trenutku, bilo da prate svoje omiljene klubove, najveće teniske duele ili dnevne vijesti iz regije", istaknula je Ivana Marković, glavna direktorica za segment privatnih korisnika A1 Hrvatska.

Sportklub na MAXtv-u

Hrvatski Telekom je u svoju MAXtv ponudu također uvrstio Sport Klub kanale. SK kanali 1 do 12, Golf, e-sports i Fight kanali od danas su dostupni korisnicima MAXtv-a na pozicijama od 431. do 445. kanala. Korisnicima sportskih paketa novog portfelja kanali su uključeni trajno i bez dodatne naknade, a ostalim korisnicima promotivno do 31. siječnja 2026.

"U Hrvatskom Telekomu neprestano unapređujemo ponudu visokokvalitetnog i atraktivnog sadržaja te ga kontinuirano prilagođavamo kako bismo uvijek ponudili vrhunsko korisničko iskustvo. Sportski sadržaji čine najgledaniji dio MAXtv ponude, a uvođenjem Sport Klub kanala dodatno jačamo poziciju MAXtv-a kao najbogatije i najkvalitetnije TV usluge na hrvatskom tržištu, potvrđujući se još jednom kao centralno mjesto na kojem gledatelji mogu pronaći najbolje od sporta", izjavio je Ivan Benc, direktor Odjela za TV proizvode i sadržaj.

Što prenosi Sportklub? Sportklub donosi raznovrstan sportski program iz cijelog svijeta. Na njihovim su kanalima dostupni nogometni spektakli iz njemačke Bundeslige, UEFA Lige nacija i kvalifikacija za Europsko prvenstvo, uz nacionalna prvenstva Portugala, Nizozemske, Turske i brojnih drugih zemalja. Teniski entuzijasti pratit će ATP i WTA turnire, Davis Cup i Wimbledon, dok košarkaški zaljubljenici od ove sezone na Sportklubu mogu uživati u NBA-u, uz već prisutne prijenose Eurolige i EuroCupa. Program dodatno obogaćuju MotoGP te atraktivni sadržaji iz svijeta odbojke, rukometa, golfa i borilačkih sportova.

EON – promjena za Sportklub

Usput rečeno, na Telemachovoj platformi EON TV (za korisnike koji je gledaju kao samostalnu, OTT uslugu), također je u proteklim tjednima došlo do promjena u programskim paketima, koje se tiču Sportkluba. Taj je sportski paket programa izbačen iz osnovnog Start paketa i prebačen u srednji paket (Full TV) te najviši (Premium TV), pa će gledatelji za gledanje tih sportskih kanala morati prijeći na višu razinu pretplate. Promjena nije zahvatila EON trio korisnike.