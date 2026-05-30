LG uvodi Sports Playbook - integrirani sportski podaci na webOS televizorima

LG Electronics proširuje funkcionalnosti svojih pametnih televizora predstavljanjem usluge Sports Playbook, rješenja koje na zaslon donosi sportske statistike, analitiku i informacije u stvarnom vremenu

Sports Playbook predstavlja funkcionalno proširenje LG-jevog webOS ekosustava, usmjereno na korisnike koji žele dodatne informacije tijekom sportskih prijenosa. Integracija u Sports Portal omogućuje centralizirani pristup statistikama, rasporedima i prijenosima, dok dostupnost u velikom broju zemalja čini uslugu relevantnom za širok krug korisnika. Usluga je dostupna putem LG Apps trgovine na uređajima s operativnim sustavom webOS 5.0 i novijim verzijama, a postupno će biti uključena i u LG Sports Portal.

Sports Playbook osmišljen je kao dodatni sloj informacija za korisnike koji prate sportske prijenose. Ova usluga omogućuje:

Ažuriranja utakmica uživo : rezultati, rasporedi i stanje na ljestvicama prikazuju se izravno na televizoru, bez potrebe za korištenjem drugog uređaja.

: rezultati, rasporedi i stanje na ljestvicama prikazuju se izravno na televizoru, bez potrebe za korištenjem drugog uređaja. Vizualizaciju podataka i analitiku : dostupne su nadzorne ploče s usporedbama timova i ključnim podacima o utakmici.

: dostupne su nadzorne ploče s usporedbama timova i ključnim podacima o utakmici. Praćenje turnira: prikaz ždrijeba i napredovanja kroz natjecanja u jednostavnom vizualnom formatu.

Integracijom u LG Sports Portal, Sports Playbook postaje dio šireg sustava koji objedinjuje prijenose uživo, sadržaj na zahtjev i statističke podatke za podržane lige i regije.

Dostupnost sadržaja ovisno o tržištu

Sportski sadržaji u LG Sports Portalu razlikuju se po regijama.

SAD – dostupni su NFL Channel, MLB FAST Channel i NCAA Championships.

– dostupni su NFL Channel, MLB FAST Channel i NCAA Championships. Europa – korisnici mogu pratiti sadržaje s platformi poput FIFA+, Inter 24/7, MTRSRT1, DP World Tour i Talksport.

Važno je napomenuti da Sports Playbook ne integrira podatke iz LG Channels usluge, iako se sportski kanali nude paralelno putem LG Channels platforme.

Sports Playbook je dostupan na pametnim televizorima i monitorima s webOS 5.0 i novijim verzijama u 51 zemlji, uključujući Hrvatsku. Podržane značajke razlikuju se ovisno o modelu, verziji platforme i državi. Sports Playbook može se koristiti na najnovijim LG QNED evo i Micro RGB evo televizorima, koji nude velike dijagonale i poboljšani prikaz pokreta. Fokus je na tome da se sportski sadržaj može pratiti uz veću preglednost, bez dodatnih uređaja.