MTV gasi glazbene kanale: Video je ubio radijsku, a streaming televizijsku zvijezdu

Nakon više od četiri desetljeća, Paramount Global gasi pet ključnih MTV glazbenih kanala diljem Europe. Evo koji kanali odlaze u povijest, a što ostaje u eteru...

Posljednjeg dana 2025. godine, glazbena televizija kakvu su poznavale generacije službeno odlazi u povijest. Medijski div Paramount Global potvrdio je odluku koja označava simboličan kraj jedne pop-kulturne epohe: s emitiranjem prestaje pet specijaliziranih MTV glazbenih kanala koji su, unatoč svemu, održavali plamen onoga što je MTV nekoć bio. Odluka nije samo korporativno restrukturiranje, već i konačna potvrda da je način na koji konzumiramo glazbu i vizualni sadržaj nepovratno promijenjen.

Ovaj potez dolazi gotovo 44 godine nakon što je MTV lansiran uz danas proročanske stihove pjesme "Video Killed the Radio Star". Sada, čini se, streaming je ubio televizijsku zvijezdu.

Što se točno gasi, a što ostaje?

Odluka krovne kompanije Paramount Global odnosi se na gašenje pet tematskih kanala koji su bili posljednje utočište glazbenih spotova unutar brenda. S datumom 31. prosinca 2025., s emitiranjem prestaju: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV i MTV Live. Ovi kanali bili su dom neprekidne glazbe, od retro hitova koji su definirali desetljeća do live nastupa i elektroničke glazbe.

Gašenje će se provesti u fazama diljem svijeta. Proces započinje u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj, nakon čega slijedi gašenje na ključnim europskim tržištima poput Njemačke, Austrije, Poljske i Mađarske. Slična sudbina očekuje i kanale u Australiji, Francuskoj i Brazilu, a ova odluka neizbježno će obuhvatiti i Adria regiju.

Ironično, u eteru će ostati samo glavni kanal, MTV HD, koji s glazbom već godinama ima veze samo u nazivu. Njegov programski raspored ispunjen je reality formatima poput "Geordie Shore", "Naked Dating UK" i "Teen Mom", sadržajem koji je odavno istisnuo glazbene spotove s glavne pozornice. Brend MTV nastavit će živjeti i kroz nagrade poput VMA i EMA te digitalnu prisutnost na društvenim mrežama i streaming servisu Paramount+.

Korporativna strategija i nezaustavljivi uspon streaminga

Ovaj potez nije iznenađenje, već kulminacija dvaju ključnih trendova: drastične promjene u navikama gledatelja i agresivne korporativne strategije rezanja troškova. Publika, osobito mlađa, glazbene spotove više ne čeka na televiziji. Platforme poput YouTubea i TikToka postale su primarni izvori za otkrivanje i konzumaciju glazbenog sadržaja – dostupnog odmah, na zahtjev i personaliziranog do krajnjih granica. Uloga VJ-a (video jockeya) koji kurira sadržaj prešla je na algoritme koji predviđaju naše želje.

S druge strane, Paramount Global provodi opsežno restrukturiranje s ciljem uštede do 500 milijuna dolara na globalnoj razini. Gašenje linearnih kanala koji bilježe pad gledanosti logičan je korak u preusmjeravanju resursa na streaming platformu Paramount+, koja se bori za svoje mjesto na prezasićenom tržištu. Iako su ugašeni kanali i dalje imali solidnu publiku – primjerice, prema podacima za srpanj 2025., MTV Music je u Velikoj Britaniji imao 1,3 milijuna gledatelja – ti brojevi više nisu dovoljni da opravdaju troškove održavanja linearne infrastrukture u digitalnoj eri.