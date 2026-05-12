Od viralnog internetskog hita na TV ekrane: Wordle postaje televizijski kviz

Američki NBC je odobrio produkciju natjecateljske emisije temeljene na popularnoj igri Wordle, koju će voditi Savannah Guthrie, dok se premijera na malim ekranima očekuje tijekom 2027. godine

Sandro Vrbanus utorak, 12. svibnja 2026. u 15:21

Američka televizijska mreža NBC službeno je dala zeleno svjetlo za produkciju nove natjecateljske serije temeljene na igri Wordle, globalno popularnom digitalnom izazovu, danas u vlasništvu New York Timesa. Projekt nastaje u suradnji Universal Television Alternative Studija, produkcijske kuće Electric Hot Dog u vlasništvu Jimmyja Fallona te samog NYT-a. Cilj je transformirati internetski format mozgalice, koji je od svog lansiranja 2021. godine privukao milijune igrača, u dinamičan televizijski format prilagođen širokoj publici.

Izravno u "prime time"

Digitalna igra, koju je New York Times preuzeo 2022. godine, postala je kulturološki fenomen s milijardama odigranih partija. Nova emisija nastojat će oživjeti zajednički duh igrača koji svakodnevno dijele svoje rezultate i strategije. Televizijska verzija bit će koncipirana kao brza i napeta bitka vještine i brzine, zadržavajući osnovni princip rješavanja zagonetki od pet slova, najavljuje TV kuća.

Ulogu voditeljice preuzet će Savannah Guthrie, suvoditeljica emisije "Today" i deklarirana obožavateljica same igre. Format će se razlikovati od individualnog igranja na mobilnim uređajima po tome što će se najstrastveniji i najkompetitivniji igrači udruživati u timove. Oni će se u "Wordle areni" izravno suočavati jedni s drugima, natječući se za značajne novčane nagrade u udarnom televizijskom terminu.

Izvršni producenti ističu kako je ovaj projekt prirodan nastavak NBC-jeve dugovječne tradicije u produkciji uspješnih kvizova i natjecateljskih emisija. Naglasak će biti na pretvaranju intimnog iskustva rješavanja zagonetki u visokoprodukcijski spektakl koji potiče natjecateljski duh, a cilj je stvoriti sadržaj koji će izazvati istu razinu ovisnosti kod gledatelja kakvu ima i originalna igra.

Produkcija kviza planirana je za kraj tekuće godine, dok je premijera zakazana za 2027. godinu. Prijave za prvu sezonu u SAD-u već su otvorene, dok NBC najavljuje globalno licenciranje, odnosno otvara mogućnost za lokalne verzije emisije i na tržištima izvan SAD-a.

