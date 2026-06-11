Svjetsko prvenstvo 2026 - kako besplatno gledati sve utakmice?

Danas započinje najveće svjetsko nogometno natjecanje. Evo kako pratiti svih 104 utakmice besplatno u Hrvatskoj, ali i kako pristupiti prijenosu ako se nalazite u inozemstvu

Stiglo je Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a s njim i nogometna groznica koja će trajati sve do 19. srpnja. Bilo da ste zagriženi nogometni navijač ili tek povremeno pratite utakmice, teško ćete ostati imuni na događaje koji slijede. Ove godine prvenstvo je povijesno, ne samo zato što se po prvi put održava u tri zemlje domaćina (SAD-u, Kanadi i Meksiku) već i zbog novog formata s rekordnih 48 reprezentacija. Ako ništa drugo, to sigurno znači da nas očekuje više nogometa nego ikad prije, s ukupno 104 utakmice na rasporedu. Za gledatelje u Hrvatskoj praćenje TV prijenosa, svih utakmica, je potpuno besplatno!

Prijenos u Hrvatskoj na HRT-u

Za razliku od navijača u nekim drugim zemljama koji moraju tražiti alternativne načine za praćenje svih utakmica, gledatelji u Hrvatskoj mogu biti mirni. Hrvatska radiotelevizija (HRT) osigurala je ekskluzivna prava za prijenos Svjetskih prvenstava 2026. i 2030. godine. To znači da će apsolutno svaka od 104 utakmice biti dostupna besplatno na programima Hrvatske televizije, primarno na Drugom programu (HTV 2). Uz to, svi oni koji nisu ispred malih ekrana, prijenos će moći pratiti i putem internetske platforme HRTi, dostupne na računalima, pametnim telefonima i tabletima, kao i smart televizorima. HRTi vam omogućava da pogledate utakmice kao snimku, tako da ne morate biti budni dugo u noć.

Kako bi popratio ovako opsežan turnir, HRT je pripremio i posebnu emisiju 'Americana', s bogatim analizama i gostima u studiju.

Kako gledati prvenstvo ako putujete izvan Hrvatske?

No, što ako se za vrijeme prvenstva nađete na putu izvan Hrvatske? Zbog geografskih ograničenja (geoblokiranja), pristup uslugama poput HRTi-ja iz inozemstva često nije moguć. U takvim situacijama rješenje može biti korištenje VPN-a (virtualne privatne mreže). VPN vam omogućuje da se virtualno povežete na poslužitelj u Hrvatskoj, čime zaobilazite geografska ograničenja i pristupate domaćim streaming platformama kao da ste kod kuće.

Korištenje je prilično jednostavno. Prvi korak je instalacija VPN aplikacije po izboru. Primjerice,TechRadar, u svom vodiču preporučuje Norton VPN (koji nije besplatan, ali ima probni period od 30 dana). Nakon instalacije, u aplikaciji odaberete poslužitelj u željenoj zemlji - u ovom slučaju, odabrali biste 'Hrvatska'. Nakon spajanja, jednostavno otvorite HRTi aplikaciju ili web stranicu i uživajte u utakmici. Na taj način nećete propustiti nijedan trenutak nastupa hrvatske reprezentacije, čak i ako ste tisućama kilometara daleko.

Najzanimljivije utakmice grupne faze

Novi format donosi puno uzbudljivih dvoboja već u grupnoj fazi. Izdvojili smo nekoliko utakmica koje ne biste smjeli propustiti. Dvoboj Brazila i Maroka (13. lipnja) sudar je peterostrukih prvaka svijeta i polufinalista iz 2022. godine, reprezentacije koju mnogi vide kao potencijalno iznenađenje turnira. Tri dana kasnije, 16. lipnja, Francuska igra protiv Senegala, što budi sjećanja na jedno od najvećih iznenađenja u povijesti, kada je Senegal 2002. šokirao tadašnje prvake.

Za hrvatske navijače ključna utakmica je, naravno, ona protiv Engleske, na rasporedu 17. lipnja. Repriza polufinala iz 2018. godine mogla bi odlučivati o pobjedniku skupine L. Zanimljiv će biti i dvoboj Škotske i Brazila (24. lipnja), gdje će snažna škotska ekipa pokušati pomrsiti račune jednim od favorita. Naposljetku, tu je i utakmica između Ekvadora i Njemačke (25. lipnja), koja će biti pravi test za pomlađenu njemačku momčad protiv vrlo talentirane južnoameričke reprezentacije.

Dok navijači u Hrvatskoj imaju osiguran i jednostavan pristup svim utakmicama, vrijedi spomenuti da i brojne druge zemlje nude besplatne prijenose putem javnih servisa, poput BBC-ja i ITVX-a u Ujedinjenom Kraljevstvu, SBS-a u Australiji ili ARD-a i ZDF-a u Njemačkoj. Bez obzira na to gdje se nalazite, mogućnosti za praćenje Svjetskog prvenstva su brojne. Preostaje nam samo zavaliti se i uživati u mjesec dana vrhunskog nogometa.