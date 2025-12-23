Teletekst Nove TV gasi se 1. siječnja

Još jedna domaća televizija odlučila je ugasiti nekad vrlo popularnu uslugu teleteksta, nakon čak četvrt stoljeća održavanja platforme i pružanja informativnog sadržaja

Usluga teleteksta domaće televizije s nacionalnom koncesijom, Nove TV, bit će trajno ugašena 1. siječnja 2026. godine. Nakon 25 godina pružanja informativnog sadržaja putem te platforme, usluga prestaje s radom, a sve njezine funkcionalnosti bit će potpuno deaktivirane, objavili su s te televizije.

Unatoč gašenju teleteksta, gledateljima će i dalje biti dostupni svi sadržaji koje su navikli pratiti – najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, vremenska prognoza, TV rasporedi te informacije o programu i emisijama Nove TV. Sve navedeno može se pronaći, naravno, na njihovim službenim internetskim stranicama.

Korisnike su tom prigodom obavijestili i da se kod pojedinih usluga, koje su uključivale naplatu, može dogoditi kratko prijelazno razdoblje tijekom kojeg će se još uvijek moći izvršiti terećenje, sve dok sustav ne bude u potpunosti deaktiviran. Stoga su pozvali sve korisnike da više ne koriste takve usluge od 31. prosinca 2025. te zahvalili svim korisnicima teleteksta na dugogodišnjem povjerenju.

Podsjećamo, svoj teletekst je ranije ove godine odlučila ugasiti još jedna privatna televizijska kuća s nacionalnom koncesijom, RTL televizija. Ljubiteljima teleteksta još uvijek na raspolaganju ostaje onaj HRT-ov.