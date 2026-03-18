Za Svjetsko nogometno prvenstvo YouTube postaje "preferirana platforma". Što to znači?

YouTube postaje "preferirana platforma" za nadolazeće FIFA Svjetsko prvenstvo, a gledateljima će dati pristup povijesnoj arhivi, ekskluzivne sadržaje, pa i prijenose utakmica, ovisno o tržištu

Krovna svjetska nogometna federacija FIFA službeno je potvrdila da je YouTube postao "preferirana platforma" za predstojeće Svjetsko nogometno prvenstvo, koje će se održati u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama ovoga ljeta. Ovaj sporazum između FIFA-e i YouTubea predstavlja iskorak u strategiji distribucije sadržaja s najvećeg nogometnog spektakla, a usmjeren je na dosezanje mlađe publike i prilagodbu suvremenim navikama konzumacije medija.

Prvih deset minuta besplatno

Partnerstvo će omogućiti ljubiteljima nogometa diljem svijeta pristup turniru kroz različite formate, uključujući videozapise dostupne na zahtjev, YouTube Shorts te prijenose uživo. Glavna inovacija ovog ugovora, koja se uvodi po prvi put u povijesti tog natjecanja, jest mogućnost da službeni medijski partneri uživo prenose prvih deset minuta svake od 104 utakmice prvenstva na svojim YouTube kanalima.

Ova strategija zamišljena je kao "teaser", koji bi trebao privući gledatelje i potaknuti ih da nastave pratiti utakmice putem tradicionalnih televizijskih kanala ili licenciranih streaming servisa – ovisno o tržištu. Osim uvodnih minuta, odabrani broj utakmica bit će dostupan i u cijelosti, za što će biti zaduženi nositelji prava na pojedinim tržištima. Oni će moći prenositi, dakle, cijele odabrane utakmice na svojim YouTube kanalima (op.a. mislite li da će HRT to učiniti?).

Sadržaj za novu generaciju

Suradnja također otvara vrata odabranim YouTube kreatorima kojima će biti omogućen dosad neviđen pristup prvenstvu. Za razliku od dosadašnjih strogo kontroliranih formata, odabrani influenceri i youtuberi donosit će alternativne perspektive, poput taktičkih analiza, priča o ljudskim sudbinama iza kulisa te ekskluzivnih snimki izvan samog terena. Cilj toga jest stvoriti interaktivnije i osobnije iskustvo za navijače, koristeći kreativni potencijal digitalnih platformi.

Iz FIFA-e su najavili i da će njihovi medijski partneri dobiti i pristup najopsežnijoj arhivi snimki s utakmica do sada. To uključuje proširene sažetke, snimke iza kulisa i formate prilagođene mobilnim uređajima. To će omogućiti nositeljima prava dodatne načine monetizacije sadržaja i povećanje angažmana publike kroz formate koji su najpopularniji među mlađom populacijom.

Otvaranje digitalne arhive

U sklopu priprema za turnir, FIFA će na svom službenom YouTube kanalu otključati i bogatu digitalnu arhivu. Navijači će moći gledati cijele utakmice s prethodnih prvenstava, kao i brojne kultne trenutke iz povijesti nogometa – tj. sadržaje koje je FIFA ranije držala na svojem streaming servisu FIFA+. To će poslužiti za "zagrijavanje" navijača za prvenstvo.

Prvi arhivski sadržaji već se pojavljuju na YouTubeu

YouTube, koji je na prethodnom prvenstvu u Kataru imao ulogu sponzora niže razine, ovim ugovorom značajno povećava svoju ulogu u globalnoj sportskoj industriji. Iako će tradicionalni televizijski prijenosi ostati primarni način gledanja, integracija s YouTubeom potvrđuje neizbježan pomak prema hibridnom modelu praćenja sporta, gdje digitalni sadržaj i kreatori postaju jednako važni – ako ne i važniji – od izravnih prijenosa na linearnoj televiziji.