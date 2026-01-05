Amazon najavio dugo iščekivani redizajn Fire TV OS-a

Osvježeni Fire TV OS donosi bolji raspored, modernije funkcije i osjetno brže upravljanje cijelim sučeljem. Moći će ga se isprobati već sljedećeg mjeseca

Amazon je najavio opsežan redizajn Fire TV OS-a, kojim želi riješiti dugogodišnje zamjerke korisnika vezane uz preglednost i sporiji rad sučelja. Novi izgled donosi jasnije strukturiran raspored, vizualno modernije elemente te osjetno brži odziv sustava, što će mnogi korisnici zasigurno pozdraviti.

Prema najavi Amazona na CES-u, novo sučelje uvodi kartice pri vrhu zaslona za pretraživanje, početni zaslon te zasebne kategorije poput filmova, TV serija, sporta, vijesti i sadržaja uživo. Za razliku od dosadašnjeg rješenja, sadržaj će se objedinjavati iz svih aktivnih pretplata korisnika, a ne isključivo unutar pojedinih aplikacija. Aplikacije su pritom izdvojene u zaseban red, uz mogućnost prikvačivanja do 20 aplikacija na početni zaslon i prilagodbe njihovog redoslijeda, baš kao i na Google TV-u.

Amazon navodi i da je Fire TV OS tehnički optimiziran, s poboljšanjima brzine i odzivnosti do 30 posto. Dodani su i novi prečaci na daljinskom upravljaču, koji omogućuju brži pristup postavkama slike i zvuka, povezanim pametnim uređajima poput kamera i slično.

Sustav će u potpunosti integrirati i Amazonovu Alexu, koja će omogućiti naprednije pretraživanje sadržaja, upravljanje pametnim uređajima u domu te pristup sportskim informacijama i drugim personaliziranim podacima, ovisno o željama korisnika.

Foto: Amazon

Uz operativni sustav, osvježena je i mobilna aplikacija Fire TV, koja sada omogućuje pregledavanje kataloga, dodavanje sadržaja na popis za gledanje te pokretanje reprodukcije na televizoru, čak i kada korisnik nije kod kuće.

Novi Fire TV OS prvo stiže u veljači na Fire TV Stick 4K Plus, Fire TV Stick 4K Max (2. generacije) i Fire TV Omni Mini-LED televizore. Tijekom proljeća ažuriranje će biti dostupno i na ostalim novijim Fire TV uređajima i televizorima partnerskih proizvođača.