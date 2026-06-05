Bugatti lansirao luksuzni sklopivi televizor od pola milijuna dolara

Austrijski C SEED i Bugatti prikazali su N1, sklopivi 4K MicroLED televizor koji spaja vrhunski prikaz slike, napredni zvučni sustav i prepoznatljivi dizajnerski potpis francusko-hrvatske marke

Sandro Vrbanus petak, 5. lipnja 2026. u 19:45

Austrijska tehnološka tvrtka C SEED i proizvođač luksuznih automobila Bugatti ostvarili su suradnju u domeni "novog životnog stila" predstavljanjem televizora C SEED Bugatti N1. Ovaj uređaj opisan je kao komad tehnike koji "nadrasta definiciju klasične tehnologije te postaje arhitektonski element" oblikovan prema Bugattijevoj filozofiji Art, Forme, Technique. Dizajn televizora izravno je inspiriran novim modelom Bugatti Tourbillon, točnije prepoznatljivom bočnom linijom u obliku slova "C" koja krasi automobile te marke.

Sklopivi ekran u komodi

U zatvorenom stanju, Bugatti N1 funkcionira kao profinjena i minimalistička komoda s čistim površinama i elegantnim proporcijama. Takav pristup odabran je jer utjelovljuje filozofiju "digitalnog detoksa", pri čemu televizor ne dominira prostorom, već se neprimjetno integrira u interijer, stupajući u interakciju sa svjetlom i arhitekturom okoline. Naravno, to mora biti prilično poseban interijer, da bi se ovakav jedan ultraluksuzni dodatak u njega "neprimjetno integrirao". No, kupci bilo čega što nosi natpis Bugatti to vjerojatno već imaju.

Jednom kad se aktivira, ovaj uređaj otkriva svoje pune tehnološke mogućnosti. Pritiskom na gumb, minimalistički se komad namještaja u roku od 45 sekundi transformira u monumentalni 4K MicroLED televizor, dostupan u dijagonalama od 110 ili 137 inča. Sam proces rasklapanja osmišljen je kao precizan, višestupanjski i koreografirani vizualni doživljaj. Središnji klizni mehanizam osigurava uravnoteženo kretanje, dok funkcija rotacije ekrana za 180° omogućuje prilagodbu raznim stambenim prostorima.

Tehnološku podlogu ekrana čini napredna MicroLED MiP tehnologija koja osigurava izniman kontrast, duboke crne tonove, oštru sliku i visoku energetsku učinkovitost uz minimalno generiranje topline. U kombinaciji s HDR10+ standardom, specijaliziranim premazom protiv odsjaja i patentiranom tehnologijom prilagodljive kalibracije (AGC), ovaj televizor izrađen je kako bi pružao besprijekorno kinematografsko iskustvo.

Materijali iz Tourbillona

Zvučni doživljaj povjeren je sustavu Wisdom Audio, koji radi na bazi napredne planarne magnetske tehnologije i optimiziranog oblikovanja zvuka. Zvučnici su neprimjetno integrirani u skulpturalni dizajn uređaja – elegantno se izvlače u funkcionalnu poziciju kada je televizor upaljen te se diskretno povlače unutar kućišta kada se uređaj isključi, čime se čuva estetska čistoća cijelog sustava.

Konstrukcija uređaja inženjerski je i proizvodno realizirana u Austriji, uz korištenje lakih elemenata od ugljičnih vlakana koji naglašavaju luksuzni karakter. U izradi se koriste originalni materijali i završne obrade preuzete izravno iz Bugatti Tourbillon automobila. Kupcima su na raspolaganju ekskluzivna "Sculpture Silver" izvedba, kao i prilagođene konfiguracije boja po narudžbi.

Cijena televizora nije otkrivena, no jasno je da spada u kategoriju "ako pitate koliko košta, onda si to ne možete priuštiti". Neslužbeno se špekulira da će C SEED Bugatti N1 koštati oko – pola milijuna dolara!

✨ Dolby Vision HDR za kino doživljaj kod kuće

4K MiniLED TV TCL 65C6K

Dijagonala 65" (165 cm), 4K QLED 3840 × 2160, Google TV, Dolby Vision & Dolby Atmos, DVB-T2/C/S2, HDMI ×4, USB ×1, Wi‑Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

679 Kupi

🎧 Masivan bass, vrhunsko poništavanje buke

-33%

Bluetooth slušalice SONY WH-CH720

Bežične slušalice, razne boje, Bluetooth 5.2, Over‑ear, 30 mm driveri, Aktivno poništavanje buke (ANC) s Dual Noise Sensor + procesor V1, DSEE poboljšanje zvuka, USB‑C punjenje, trajanje baterije do 35 h (ANC ON) / 50 h (ANC OFF), uključuje kabel i USB kabel za punjenje, jamstvo 2 godine

79 119 Kupi

☀️ Sunce, druženje i glasniji JBL doživljaj

-40%

Bluetooth zvučnik JBL FLIP 6

Bluetooth zvučnik, JBL Original Pro Sound, 30 W snage, IP67 vodootporan i otporan na prašinu, Bluetooth 5.1, do 12 h reprodukcije, USB‑C punjenje, PartyBoost podrška, dostupno u više boja

89,99 149,99 Kupi

🎬 Kino doživljaj kod kuće uz Samsung OLED 4K

-44%

4K OLED TV SAMSUNG QE55S84FAUXXH

Dijagonala 55" (139 cm), 4K UHD 3840 × 2160, Tizen OS, OLED (samoosvjetljujući pikseli), NQ4 AI Gen2 procesor, OLED HDR / HDR10+, DVB‑T2/C/S2, HDMI ×4 (2.1), USB ×2, Wi‑Fi 5, Bluetooth 5.3, Motion Xcelerator 120 Hz, Dolby Atmos, OTS Lite zvuk

799 1449 Kupi

🎶 Surround koji te potpuno uroni u scenu

-39%

Soundbar SAMSUNG HW-Q600F/EN

3.1.2‑kanalni Dolby Atmos i DTS Virtual:X zvuk, 380 W RMS snage, bežični subwoofer, Q‑Symphony i Adaptive Sound, SpaceFit Sound Pro podrška, Game Pro način, HDMI (1× ulaz / 1× izlaz s eARC‑om), optički ulaz, Bluetooth 4.2, USB reprodukcija, masa seta 20.1 kg

279 459 Kupi

🚀 98" spektakl uz napredni TCL QLED prikaz

-200€

4K QLED TV TCL 98C6K

Dijagonala 98" (248 cm), 4K Ultra HD 3840 × 2160, Google TV Smart platforma, QLED tehnologija s bogatim bojama, Dolby Vision / napredni HDR, snažan zvuk, AI poboljšanje slike, moderan ultra‑tanak dizajn, Wi‑Fi, Bluetooth

1999 2199 Kupi

🎮 Savršen gaming i HDR doživljaj uz Hisense U7Q

-13%

4K Mini LED TV HISENSE 55U7Q

Dijagonala 55" (139 cm), Mini LED 4K UHD 3840 × 2160, 144 Hz Game Mode PRO, Dolby Vision / HDR10+, ugrađeni subwoofer i Dolby Atmos, VIDAA Smart TV, napredno lokalno zatamnjenje (Full Array), AI poboljšanje slike i zvuka

449 519 Kupi

🎬 Vrhunski kontrast i realizam uz Sony BRAVIA Mini LED

-100€

4K MINI LED TV SONY K65XR55B.CEI Bravia 5

Dijagonala 65" (164 cm), 4K Ultra HD 3840 × 2160, Google TV Smart platforma, BRAVIA 5 Mini LED tehnologija, XR procesor (Cognitive Processor XR), Dolby Vision / Dolby Atmos, X-Balanced Speaker, DVB‑T2/C/S2, HDMI ×4, USB ×2, Wi‑Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

1399 1499 Kupi

🎥 Mini projektor, maksimalan efekt

-40%

Smart mini projector HISENSE C1

4K UHD rezolucija, TriChroma RGB laser, 1600 ANSI lumena, 65–300″ slika, Dolby Vision & Atmos, AutoMagic fokus, 2×10 W JBL zvučnici, HDMI 2.0/2.1 + USB 2.0/3.0, LAN & Wi‑Fi, kompaktno kućište 9.7 × 7.1 × 8.5

1199 1999 Kupi

🔥 Impresivna 4K slika na velikih 75"

-28%

4K LED TV HISENSE 75A6Q

Dijagonala 75" (189 cm), 4K Ultra HD 3840 × 2160, VIDAA Smart platforma, Direct LED tehnologija, Hi‑View Engine procesor, Dolby Vision / DTS Virtual:X, Game Mode, DVB‑T2/C/S2, HDMI ×3, USB ×2, Wi‑Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

569 799 Kupi

🎯 Precizni detalji, prirodne boje i pouzdan LG webOS

-21%

4K LED TV LG 50UA75003LA

Dijagonala 50" (127 cm), 4K UHD TV, Alpha 7 AI Processor Gen8, webOS 25, HDR10 Pro, AI Picture i Sound Wizard, 60 Hz

369 469 Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi