Bugatti lansirao luksuzni sklopivi televizor od pola milijuna dolara

Austrijska tehnološka tvrtka C SEED i proizvođač luksuznih automobila Bugatti ostvarili su suradnju u domeni "novog životnog stila" predstavljanjem televizora C SEED Bugatti N1. Ovaj uređaj opisan je kao komad tehnike koji "nadrasta definiciju klasične tehnologije te postaje arhitektonski element" oblikovan prema Bugattijevoj filozofiji Art, Forme, Technique. Dizajn televizora izravno je inspiriran novim modelom Bugatti Tourbillon, točnije prepoznatljivom bočnom linijom u obliku slova "C" koja krasi automobile te marke.

Sklopivi ekran u komodi

U zatvorenom stanju, Bugatti N1 funkcionira kao profinjena i minimalistička komoda s čistim površinama i elegantnim proporcijama. Takav pristup odabran je jer utjelovljuje filozofiju "digitalnog detoksa", pri čemu televizor ne dominira prostorom, već se neprimjetno integrira u interijer, stupajući u interakciju sa svjetlom i arhitekturom okoline. Naravno, to mora biti prilično poseban interijer, da bi se ovakav jedan ultraluksuzni dodatak u njega "neprimjetno integrirao". No, kupci bilo čega što nosi natpis Bugatti to vjerojatno već imaju.

Jednom kad se aktivira, ovaj uređaj otkriva svoje pune tehnološke mogućnosti. Pritiskom na gumb, minimalistički se komad namještaja u roku od 45 sekundi transformira u monumentalni 4K MicroLED televizor, dostupan u dijagonalama od 110 ili 137 inča. Sam proces rasklapanja osmišljen je kao precizan, višestupanjski i koreografirani vizualni doživljaj. Središnji klizni mehanizam osigurava uravnoteženo kretanje, dok funkcija rotacije ekrana za 180° omogućuje prilagodbu raznim stambenim prostorima.

Tehnološku podlogu ekrana čini napredna MicroLED MiP tehnologija koja osigurava izniman kontrast, duboke crne tonove, oštru sliku i visoku energetsku učinkovitost uz minimalno generiranje topline. U kombinaciji s HDR10+ standardom, specijaliziranim premazom protiv odsjaja i patentiranom tehnologijom prilagodljive kalibracije (AGC), ovaj televizor izrađen je kako bi pružao besprijekorno kinematografsko iskustvo.

Materijali iz Tourbillona

Zvučni doživljaj povjeren je sustavu Wisdom Audio, koji radi na bazi napredne planarne magnetske tehnologije i optimiziranog oblikovanja zvuka. Zvučnici su neprimjetno integrirani u skulpturalni dizajn uređaja – elegantno se izvlače u funkcionalnu poziciju kada je televizor upaljen te se diskretno povlače unutar kućišta kada se uređaj isključi, čime se čuva estetska čistoća cijelog sustava.

Konstrukcija uređaja inženjerski je i proizvodno realizirana u Austriji, uz korištenje lakih elemenata od ugljičnih vlakana koji naglašavaju luksuzni karakter. U izradi se koriste originalni materijali i završne obrade preuzete izravno iz Bugatti Tourbillon automobila. Kupcima su na raspolaganju ekskluzivna "Sculpture Silver" izvedba, kao i prilagođene konfiguracije boja po narudžbi.

Cijena televizora nije otkrivena, no jasno je da spada u kategoriju "ako pitate koliko košta, onda si to ne možete priuštiti". Neslužbeno se špekulira da će C SEED Bugatti N1 koštati oko – pola milijuna dolara!