Flagship TV LG G6 stiže s Tandem OLED panelom, bogatom opremom, visokom svjetlinom i premium izradom

LG je u G6 modelu spojio svoj napredni Alpha 11 procesor s Primary RGB Tandem OLED panelom i uz 12-bitno procesiranje postigao napredniji prikaz boje, visoku svjetlinu i još bolju reprodukciju HDR sadržaja. I dalje se radi o ultra tankom TV-u koji ima i bogate gaming mogućnosti

SPECIFIKACIJE – LG EVO AI OLED65G6 Ekran 65 OLED / 4K (3.840 x 2.160) / 120 (165) Hz HDR Da (Dolby Vision, HDR 10, HLG) Konektori 4x HDMI 2.1, 3 x USB Mreža LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Procesor α11 AI Processor 4K Gen3 Softver WebOS 26

Novi model u G seriji koji obično označava najjaču OLED varijantu i u hijerarhiji je iznad C serije odlučio se za isti panel kao prošlogodišnji G5, pri čemu zamjetno bolje performanse omogućuje novi α11 AI 4K Gen 3 procesor napravljen na 6 nm proizvodnom procesu. LG G6 i dalje je bogato opremljen model premium izrade koji uz to stiže s jednim od najboljih pametnih sučelja u novoj verziji WebOS-a.

Pogled iz profila otkriva zašto je primamljiva ideja postavljanja LG G6 modela na zid

Televizor ima vrlo tanak i ujednačen profil što pomaže kod postavljanja na zid. Kao i prošle godine, LG G6 dolazi u dvije varijante i to s centralnim metalnim stalkom ili opcijom za postavljanje na zid. U potonjem slučaju poseban zidni nosač omogućuje odlično prijanjanje na zid gdje se postiže efekt kao postavljanja slike na zid. Osim tankog profila oko panela se nalaze tanki metalni srebrni okvir i ukupno televizor ima vrlo atraktivan izgled.

Tandem OLED tehnologija, visoka stopa osvježavanja panela, visoka svjetlina i HDR podrška dio su bogatog seta mogućnosti koje čine ovaj high-end televizor jednim od trenutačno najozbiljnijih konkurenata za vrh OLED ponude

Ipak, prava snaga nalazi se unutar kućišta, gdje ponovno vidimo Primary RGB Tandem OLED panel koji je prošle godine naprasno zamijenio MLA OLED tehnologiju kod LG televizora. Uz savršenu crnu i ogroman kontrast koji su zadani za sve OLED ekrane, novi G6 postiže vrlo visoku svjetlinu do 3000 cd/m2 u naglascima i 400 cd/m2 na cijelom ekranu. Uz odlične mogućnosti samog panela, LG je s novim procesorom izvukao još više, pa 12-bitno procesiranje donosi još bolji prikaz boja. LG se hvali boljim anti reflektivnim svojstvima i 3,9 x većom svjetlinom. Procesor omogućuje napredni upscale i AI HDR Remastering te dolazi sa 70% boljim grafičkim mogućnostima te 50% bržim procesiranjem prema navodima proizvođača. Podržani su ponovno Dolby Vision, HDR10 i HLG formati prikaza HDR, no ne i HDR10+.

Televizor donosi iznimno detaljne mogućnosti kalibracije slike, a ponovno ima i bogatu set gaming opcija. Sva četiri HDMI 2.1 konektora, podrška za VRR, ALLM i AMD FreeSync Preimium pokrivaju sve scenarije za igrače s konzolama i računalima pri čemu PC gameri mogu ostvariti 165 Hz stopu osvježavanja panela.

Sva su četiri HDMI konektora verzije 2.1, a LG je posebnu pažnju posvetio smještaju utora te provođenju kablova kako ne bi naštetio ideji tankog televizora koji savršeno prianja na zid

I kod zvuka se radi o high-end modelu, pa ovaj televizor stiže s 4.2 audio sustavom i podrškom za Dolby Atmos. I LG G6 oslanja se na WebOS 26 operativni sustav koji je među boljim na tržištu, velikim brojem aplikacija uključujući sve relevantne streaming servise i bogatom ponudom aplikacija i opcija za gaming, dok je prostor za reklame na sučelju mana koja će neke živcirati. Novi flagship iz LG-ja dolazi u veličinama od 55 do 97 inča, pri čemu je cijena za TV veličine od 65'' oko 3399 dolara za prednarudžbe.

Najveći protivnik ovog naprednog modela je prošlogodišnji G5 koji trenutačno ima cijenu oko 1860 eura, a stiže s istovjetnim panelom. Iako postoje neke neosporne prednosti novog modela, očekivanu razliku u cijeni će većina korisnika teško opravdati.