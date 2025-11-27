LG 65QNED92 spaja mini LED i tehnologiju lokalnog zatamnjenja uz primamljivi dizajn i opremljenost

SPECIFIKACIJE – LG 65QNED92A6A Ekran 65 mini LED/ 4K (3.840x2.160) / 120 Hz (144 Hz VRR) HDR Da (HDR 10,HLG, Dolby Vision) Konektori 4 x HDMI 2.1, 2 x USB Mreža LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Procesor Αlpha 8 AI Processor Gen2 Softver WebOS 25

Mini LED televizori pri dolasku na tržište smjestili su se odmah do OLED modela, kako mogućnostima tako i cijenom. S vremenom se cijena za većinu ipak odmaknula od OLED-a i sada primjerice ovaj model LG QNED92 koji je prilično visoko u hijerarhiji proizvođača na našem tržištu možete pronaći za 850 eura u veličini od 65''. S bogatom opremom i atraktivnim dizajnom koji stižu u paketu, ta je cijena nedostižna za OLED televizore, pa čak i za ulaznu LG B5 seriju. LG 65QNED92A6A stiže u četiri veličine na našem tržištu i možete ga pronaći u 55'', 65'', 75'' i 85''.

LG 65QNED92 iz profila donosi ujednačenu debljinu

Ovisno o tržištu na koje dolazi, QNED92 stiže s drugačijim stalkom, pa uz dva para metalnih nožica pri kraju ekrana s kojima dolazi kod nas, moguće ga je pronaći sa širokom centralnim stalkom. Puno impresivnije djeluju ultratanki rubovi oko panela što se najviše vizualno poklapa s tendencijama ove generacije televizora. Televizor nije među najtanjima na tržištu, ali malo ispod 6 cm debljine je i dalje sasvim u redu, pogotovo iz razloga što je profil ujednačen što će bolje djelovati kod postavljanja na zid.

LG 65QNED92A6A stiže s VA panelom i mini LED pozadinskim osvjetljenjem s precision dimming sustavom lokalnog zatamnjenja koji ima 486 zona. Iznimka je 55'' model koji ima još napredniji Pro sustav upravljanja zonama. Ovaj sustav uz pozadinsko mini LED osvjetljenje omogućuje viši kontrast i bolji prikaz crne, a uz to televizor dolazi s visokom svjetlinom od 600 cd/m2 koja se u vršnim vrijednostima penje do 1300 cd/m2. Kao i ostali LG modeli ove generacije podržava HDR10, HLG i Dolby Vision formate prikaze HDR-a, a nedostaje HDR10+. Novitet je i Dynamic QNED Pro sustav, odnosno novi sloj koji zamjenjuje Nanocell iz prošlih generacija, a kao posljedicu ima još napredniju reprodukciju boja i sada pokriva 100% DCI-P3 spektra.

Televizor spaja mini LED pozadinsko osvjetljenje, VA panel i Dynamic QNED Pro sloj, a rezultat je model s visokim kontrastom, boljim prikazom crne i kvalitetnom podrškom za HDR uz visoku svjetlinu

Treba spomenuti i Alpha 8 AI Processor Gen2 koji pomaže kod AI funkcionalnosti, upscalea slike i virtualnog prostornog zvuka. Televizor ima i dobru podršku za igrače koja uključuje 144 Hz, podršku za FreeSync, VRR i ALLM pa će gameri s konzola i računala moći izvući maksimum od ovog modela.

Serija QNED92 stiže s 2.2 audio sustavom od 40 W koji zvučnike usmjerava prema dolje, a dolazi s podrškom za Dolby Atmos, za čiji bi puni potencijal ipak dobro došao kompatibilan soundbar. Sva četiri HDMI konektora su verzije 2.1, a od mrežnih mogućnosti prisutni su Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3. I ovaj LG dolazi s WebOS 25 pametnim sučeljem koje je u samom vrhu Smart TV sustava, a njegov Magic daljinski upravljač sada ima AI tipku koja aktivira Chatbot, AI Pictue i Sound Wizadd opcije.