LG na CES-u predstavlja vlastiti TV u stilu Samsungovog The Framea

LG će na nadolazećem CES-u predstaviti Gallery TV, vlastiti „art TV“ namijenjen korisnicima koji žele da televizor služi i kao dekorativni element u prostoru. Radi se inače o prvom LG-jevom izravnom odgovoru na sve popularniju kategoriju televizora za prikaz umjetničkih djela, u kojoj je do sada dominirao Samsungov The Frame.

Kako piše u priopćenju LG-ja, Gallery TV koristi tvrtkinu uslugu Gallery+ koja nudi tisuće različitih vizuala, od umjetničkih djela i filmskih kadrova do scena iz videoigara. Osnovna verzija usluge bit će dostupna besplatno, dok će za puni sadržaj biti potrebna pretplata.

Za razliku od LG-jevih OLED modela G serije, Gallery TV je mini-LED televizor sa specijaliziranim zaslonom koji smanjuje odsjaj i refleksije kako bi prikaz što više nalikovao slici na platnu. OLED tehnologija pritom je namjerno izostavljena jer dugotrajan prikaz iste, statične slike može dovesti do trajnog zadržavanja slike na zaslonu, odnosno takozvanog burn-ina.

Kako bi iskustvo bilo upotpunjeno, LG uz televizor isporučuje i okvir standardno bijele boje, uz opciju kupnje dodatnog okvira u drvenom finišu. Gallery TV bit će dostupan u veličinama od 55 i 65 inča, a cijene i točan datum dolaska na tržište za sada nisu poznati.