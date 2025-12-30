LG na CES-u predstavlja vlastiti TV u stilu Samsungovog The Framea

LG ulazi u kategoriju 'art TV-a' predstavljanjem modela Gallery TV, koji predstavlja njihov odgovor na popularni Samsungov The Frame

Matej Markovinović utorak, 30. prosinca 2025. u 18:17
📷 Foto: LG
Foto: LG

LG će na nadolazećem CES-u predstaviti Gallery TV, vlastiti „art TV“ namijenjen korisnicima koji žele da televizor služi i kao dekorativni element u prostoru. Radi se inače o prvom LG-jevom izravnom odgovoru na sve popularniju kategoriju televizora za prikaz umjetničkih djela, u kojoj je do sada dominirao Samsungov The Frame.

Kako piše u priopćenju LG-ja, Gallery TV koristi tvrtkinu uslugu Gallery+ koja nudi tisuće različitih vizuala, od umjetničkih djela i filmskih kadrova do scena iz videoigara. Osnovna verzija usluge bit će dostupna besplatno, dok će za puni sadržaj biti potrebna pretplata.

Za razliku od LG-jevih OLED modela G serije, Gallery TV je mini-LED televizor sa specijaliziranim zaslonom koji smanjuje odsjaj i refleksije kako bi prikaz što više nalikovao slici na platnu. OLED tehnologija pritom je namjerno izostavljena jer dugotrajan prikaz iste, statične slike može dovesti do trajnog zadržavanja slike na zaslonu, odnosno takozvanog burn-ina.

Kako bi iskustvo bilo upotpunjeno, LG uz televizor isporučuje i okvir standardno bijele boje, uz opciju kupnje dodatnog okvira u drvenom finišu. Gallery TV bit će dostupan u veličinama od 55 i 65 inča, a cijene i točan datum dolaska na tržište za sada nisu poznati.

 



Za Vaše personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Doživite vrhunsku sofisticiranost zvuka.

Akcija

PSB Imagine T65

Trosistemski zvučnik s dvostrukim bass reflex dizajnom pruža snažan i precizan zvuk u rasponu od 28 do 23.000Hz, osjetljivosti do 90dB i impedancije 8 Ohma. Opremljen titanijskim visokotoncem, karbonskim srednjetoncem i dvama wooferima, namijenjen je pojačalima snage 20–200 W.

1.599 € 1.989 € Akcija

Nasljednik hvaljenog modela ST60.

Akcija

ARCAM ST25

Mrežni audio uređaj s podrškom za Spotify, Tidal, Qobuz i Roon, omogućuje hi-res streaming do 32-bit/384kHz i DSD256, bežično putem AirPlaya i Google Casta, uz analogne i digitalne audio izlaze.

1.439 € 1.799 € Akcija

Velike performanse u malom pakiranju.

Akcija

AUDIOVECTOR QR 1 SE

Kompaktni 2-smjerni zvucnik s Gold Leaf AMT visokotoncem i 6” Pure Piston bas driverom. Frekvencijski raspon 44 Hz – 45 kHz, osjetljivost 86 dB, snaga 160 W. Q-port bass reflex sustav osigurava precizan i dinamican zvuk. Dimenzije: 32,5 × 19 × 23,2 cm.

1.459 € 1.629 € Akcija

S naprednom Metamaterial apsorpcijskom tehnologijom.

Akcija

KEF Q Concerto Meta

KEF Q Concerto Meta je vrhunski trosistemski Hi-Fi zvučnik koji kombinira Uni-Q tehnologiju i Metamaterial apsorpciju za iznimno čist, prirodan i uravnotežen zvuk, uz bogate audio performanse za stereo sustave i kućno kino.

899 € 1.199 € Akcija