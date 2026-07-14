LG NANO AI NU80 je tanki TV koji donosi AI značajke i WebOS sustav za ispod 500 eura

Osim naprednog WebOS pametnog sučelja, ovaj TV s direktnim LED pozadinskim osvjetljenjem donosi napredni procesor koji pokreće AI Hub i jednu od istaknutih funckionalnostu u Nano Detail Enhancer opciji

Bug.hr utorak, 14. srpnja 2026. u 06:30
SPECIFIKACIJE – LG NANO NU80 55NU800B3LA
Ekran 55 LED/ 4K (3.840x2.160) / 60 Hz
HDR Da (HDR 10,HLG)
Konektori 3 x HDMI 2.0, USB
Mreža LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3
Procesor Alpha 7 AI Processor 4K Gen9
Softver WebOS 26

Među ulaznim modelima LG televizora nalazi se klasični LED model Nano NU80 koji u veličini od 55 inča ima cijenu od 449 eura i za taj iznos korisnicima donosi tanki dizajn, WebOS sučelje i još poneki adut. Istovremeno mu nedostaju opcije onih skupljih modela poput mini LED pozadinskog osvjetljenja ili naprednog upravljanja lokalnim zatamnjenjem. Istaknute mogućnosti nove pristupačne serije LG televizora su Nano Detail Enhancer, LG Shield sustav za zaštitu te sustav s višestrukim AI mogućnostima koji uključuje Copilot i Gemini te tanki dizajn.

Televizor stoji na nožicama smještenim na rubovima ekrana
Televizor stoji na nožicama smještenim na rubovima ekrana

Upravo je dizajn ono što se najviše približava skupljim serijama i u potpunosti prati moderne trendove u izradi televizora. Minimalističke linije, tanak profil i tanki rubovi oko panela ključni su smjerovi. Televizor stoji na nožicama koje su smještene pri rubovima ekrana, a može se naravno postaviti i na zid. U stanju mirovanja televizor može prikazivati brojna umjetnička djela u Gallery načinu, vrtjeti vaše fotografije s Google Photos računa ili biti informativna ploča, a u kombinaciji s pozadinskom glazbom i pretvoriti se u Music Lounge s izmjenom atraktivnih fotografija.

NANO NU80 je klasični LED televizor s direktnim LED pozadinskim osvjetljenjem, podrškom za HDR10 i HLG, naprednim procesorom i WebOS26 operativnim sustavom
NANO NU80 je klasični LED televizor s direktnim LED pozadinskim osvjetljenjem, podrškom za HDR10 i HLG, naprednim procesorom i WebOS26 operativnim sustavom

Ipak nas više zanima osnovna funkcionalnost gledanja sadržaja, a u tom području je LG NANO NU80 klasični LED televizor s direktnim LED pozadinskim osvjetljenjem, solidnom svjetlinom, stopom osvježavanja panela od 60 Hz i s podrškom za HDR formate HDR10 i HLG. LG Alpha 7 procesor omogućuje Nano Detail Enhancer tehnologiju koja analizira sliku, otkriva sitne detalje te pojačava kontrast i dubinu. Uz to, procesor se koristi za napredni upscale slike na 4K, a zadužen je i za niz AI značajki poput automatske optimizacije slike i zvuka, te AI Hub. Glasovno možete pretraživati pomoću Google Gemini i Microsoft Copilot modela, a poznati Magic daljinski upravljač osim jedinstvenog načina upravljanja nudi i pristup AI Chatbotu koji pomaže u mogućim problemima s korištenjem televizora.

Iako Svjetsko prvenstvo u nogometu polako odlazi iza nas, sporta nikada ne manjka na ekranima, pa se LG hvali TruMotion tehnologijom koja zaglađuje pokrete za prirodniju sliku u sportu i filmovima. Za najautentičnije iskustvo gledanja filmova tu su True Cinema i  FILMMAKER Mode načini rada. Iako ima skroman refresh rate, podržani su VRR, ALLM i HGiG za bolje iskustvo igranja, a tu je i podrška za Bluetooth Ultra Low Latency kontrolere. Ovaj model dolazi sa stereo zvučnicima izlazne snage od 20 W, podržava Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.3 mrežne standarde te ima tri HDMI konektora. Ukupno se radi o vrlo zanimljivom modelu koji za pristupačan iznos donosi kvalitetni WebOS 26 sustav, moderan dizajn i vrlo solidne specifikacije

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