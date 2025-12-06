LG UA75 je klasični LED televizor s direktnim pozadinskim osvjetljenjem i WebOS pametnim sučeljem

QNED serija obuhvaća modele s mini LED pozadinskim osvjetljenjem kao i ovaj početni model koji ima direktno LED osvjetljenje, a QNED boja zamjenjuje Quantum Dot i omogućuje bolji prikaz boja

SPECIFIKACIJE – LG 75UA75006LA Ekran 75 LED/ 4K (3.840x2.160) / 60 Hz HDR Da (HDR 10,HLG) Konektori 3 x HDMI 2.0, 2 x USB Mreža LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 Procesor α7 AI Processor 4K Gen8 Softver WebOS 25

Pri dnu hijerarhije pametnih televizora u ponudi LG-ja nalaze se serije klasičnih LED televizora bez dodataka poput QNED Color. U tom se dijelu nalazi i LG UA75, model s IPS panelom i direktnim LED pozadinskim osvjetljenjem, nešto skromnijom opremom, ali i jakim adutima proizvođača u vidu WebOS pametnog sučelja i dugogodišnjeg Magic daljinskog upravljača. Televizor ima i tanki dizajn, pa će se dobro uklopiti postavljanjem na zid.

LG 75UA75006LA dolazi s tankim rubom oko ekrana i ujednačenim profilom od 6 cm, pa bi postavljanje na zid trebalo biti efektno

LG 75UA75006LA dolazi u širokom rasponu veličina, pa na našem tržištu možete pronaći od 43'', preko 50'', 55'', 65'' i 75''. Najveći model dostupan je u domaćim trgovinama po konkurentnoj cijeni od 653,90 eura. Televizor stoji na dva para tankih nožica smještenih pri rubovima ekrana. Stiže s odlikama modernog dizajna u vidu ultratankih ovkira oko panela i ujednačeno tankog profila od šest centimetara.

Televizor stiže s IPS panelom koji se odlikuje odličnim kutovima gledanja, ali i ne osobito visokim kontrastom. U uniformiranom prikazu pomaže direktno LED pozadinsko osvjetljenje, no nisu prisutne tehnologije upravljanja lokalnim zatamnjenjem. Televizor podržava prikaz HDR formata i to HDR10 i HLG, a α7 AI procesor pomaže u 4K Super Upscalingu i podešavanju slike preko AI Picture Wizard mogućnosti. Predznak AI prisutan je i u kretanju kroz sučelje, budući da kao i ostatak ovogodišnje LG ponude na Magic daljinskom upravljaču ima AI tipka kojom se aktivira AI chatbot.

LG 75UA75006LA je 4K televizor s direktnim LED pozadinskim osvjetljenjem, podrškom za HDR i model koji stiže s naprednim Alpha 7 procesorom, no najveća mu je prednost WebOS pametni sustav

Iako ima 60 Hz, televizor dolazi s VRR podrškom, kao i ALLM (auto low latency mode), pa bi igrači konzola trebali imati poboljšano iskustvo s prepoznavanjem moda za igre. LG posebno ističe FILMMAKER MODE koji prilagođava sliku prvotnoj ideji autora i ovaj mod je podržan od strane streaming platformi poput Netflixa, HBO Maxa, Prime Videa, Disney+ i Apple TV-a.

Uz Magic daljinski upravljač, jedna od navjećih prednosti modela LG 75UA75006LA je WebOS25 pametno sučelje koje je među najboljima na tržištu, s velikim brojem aplikacija i sučeljem kroz koje se može prolaziti pomoću spomenutog daljinskog upravljača. Podržane su sve relevantne streaming aplikacije, a i ovaj model ulazu u program koji omogućuje nadogradnju kroz sljedećih pet godina.