Mini LED televizor Samsung NEO QLED QN1EF stiže s tankim dizajnom i 144 Hz za 650 eura

SPECIFIKACIJE – Samsung NEO QLED QE55QN1EFAUXXH Ekran 55 mini LED/ 4K (3840 x 2160) / 100 Hz (144 Hz uz Motion Xcelerator) HDR Da (HDR10+,HDR 10, HLG) Konektori 4x HDMI 2.1, 2 x USB A Mreža LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 Procesor NQ4 AI Gen2 procesor Softver Tizen Smart TV

Dok na naše tržište ne stignu micro LED televizori za pažnju kupaca više, ali i srednje cjenovne kategorije bore se OLED i mini LED modeli. NEO QLED oznake kod Samsunga označavaju da se radi o mini LED tehnologiji uparenoj s dugogodišnjim oslanjanjem na Quantum Dot. Samsung NEO QLED QN1EF dolazi u tri dostupne veličine na hrvatskom tržištu i možete odabrati između 55, 65 i 75 inča pri čemu ovaj najmanji ima cijenu od 649 eura.

AirSlim dizajn ističe se vrlo tankim profilom što čini postavljanje na zid primamljivijim

Mode QN1EF stiže s AirSlim dizajnom što u prijevodu znači vrlo tanke rubove oko panela, odnosno kako ih proizvođač zove dizajn bez okvira s tri strane. Tanki i nešto deblji okvir s donje strane kao i metalne nožice postavljene pri rubu televizora dolaze u crnoj boji. Impresivna je i debljina, odnosno ujednačen tanak profil televizora čime se ističe kao dobar kandidat za postavljanje na zidne nosače.

Televizor ima dizajn bez ruba s tri strane, odnosno vrlo tanke crne okvire

Samsung NEO QLED QN1EF osim modernog dizajna dolazi i nakrcan tehnologijama od kojih je najznačajnija napredno pozadinsko osvjetljenje u vidu mini LED-a. Samsung to zajedno s tehnologijom upravljanja osvjetljenjem zove Quantum Matrix Slim i ona omogućuje postizanje boljeg kontrasta, prikaza crne i uniformiranosti prikaza. Mini LED istovremeno omogućuje visoku svjetlinu, pa će podržani HDR formati u vidu HDR10+, HD10 i HLG te Neo Quantum HDR-a doći do izražaja. Napredni NQ4 AI Gen2 procesor osigurava upscale sadržaja na 4K rezoluciju, Auto HDR Remastering koji pretvara standardni sadržaj u HDR, ali i opciju pojačavanja stvarne dubine te Color Booster Pro. Samsung NEO QLED QN1EF ima i Quantum Dot sloj te kvalitetu prikaza boja u ovom slučaju certificira PANTONE.

Samsung NEO QLED QN1EF spaja mini LED pozadinsko osvjetljenje s naprednim sustavom upravljanja te Quantum Dot sloj za visok kontrast, kvalitetan prikaz boja i višu svjetlinu

Nisu zanemareni niti gameri, pa se nativna stopa osvježavanja panela od 100 Hz uz Motion Xcelerator opciju povećava na 144 Hz uz podršku za VRR. PC igrači će moći uživati u 4K i 144 Hz, a za konzole je tu opcija 4K/120 Hz. Podržan je HDR u igrama, a Samsung nudi AI Auto Game način rada gdje televizor prepoznaje vrstu igre i optimizira postavke, a Game Bar traka je brzi izbornik kroz koji u igri možete podešavati najvažnije postavke.

Ovaj model dolazi s dva stereo zvučnika ukupne snage 20 W i podrškom za OTS Lite, Q-Symphony i Active Voice Amplifier, što su standardne značajke u većini Samsung modela, a odnose se na to da zvuk prati sliku na ekranu, zvučnici televizora se spajaju i rade u paru s vanjskim soundbarom te na opciju pojačavanja dijaloga da bi bili razumljiviji. Kao i ostali Samsung modeli, velika prednost ovog modela je Tizen Smart TV sučelje koje je među boljima na tržištu, donosi velik broj aplikacija i podršku za streaming s mobilnih uređaja i rad s pametnim pomoćnicima. Sva četiri HDMI konektora su verzije 2.1, a tu su još dva USB-a, dok se za mrežne mogućnosti brine Wi-Fi 5 (ima i Ethernet) te Bluetooth 5.3.