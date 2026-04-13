Najjači RGB mini LED televizor za 2026. godinu kod Hisensea je UR9S

Hisense je za svoje najjače modele odabrao RGB mini LED tehnologiju, a kao ključne prednosti istaknuo je do 5000 cd/m2 vršne svjetline i pokrivanje čak 100% BT.2020 spektra boja. Uz to, ovaj flagship ima vrlo bogatu opremu, HDR i gaming podršku te 170 Hz stopu osvježavanja panela

Bug.hr ponedjeljak, 13. travnja 2026. u 06:30
SPECIFIKACIJE – Hisense UR9S
Ekran 75" mini LED/ 4K (3.840x2.160) / 170 Hz
HDR Da (Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG)
Konektori 4x HDMI (2 x 2.1),1x USB C (Display Port), 1x USB 2.0
Mreža LAN, Wi-Fi  6, Bluetooth
Softver VIDAA U7

Nova generacija televizora donijela je borbu na području prevladavajućih tehnologija. S jedne strane se nalaze već etablirani OLED televizori koji se i dalje unapređuju, dok se s LED strane priče smanjuju diode koje čine pozadinsko osvjetljenje, ali i postaju drugačije. I dok neki proizvođači kao vrh ne-OLED ponude daju micro RGB uređaje, Hisense se odlučio da će vrh njihove piramide proizvoda činiti RGB mini LED televizori. Hisense UR9S je nominalno najjači model i on dolazi u tri dostupne veličine i to od 65, 75 i 85 inča.

Televizor ima ujednačeni relativno tanki profil, po visini podesivi centralni stalak i vrlo tanke rubove oko panela, a na našem tržištu stiže u tri veličine: 65'', 75'' i 85''
Televizor ima ujednačeni relativno tanki profil, po visini podesivi centralni stalak i vrlo tanke rubove oko panela, a na našem tržištu stiže u tri veličine: 65'', 75'' i 85''

RGB mini LED tehnologija sastoji se od manjih LED-ica u odnosu na klasične LED televizore i to je mini LED dio priče, no svaka od njih se još sastoji od pojedinačne crvene, zelene i plave diode koje emitiraju neovisno i stvaraju boju direktno na izvoru. Zahvaljujući toj tehnologiji i naprednom procesoru kojeg Hisense zove Hi-View AI Engine RGB(MediaTek Pentonic 800) i koji omogućuje napredno upravljanje lokalnim zatamnjenjem, ovaj televizor pokriva 100% BT.2020 spektra boja i nudi doista naprednu reprodukciju boja. Istovremeno se radi o modelu koji omogućuje vrlo visoku svjetlinu do 5000 cd/m2.

Napredniji kontrast, visoka svjetlina i bogata reprodukcija boja dobri su preduvjeti za prikaz HDR-a. U tom području Hisense nudi podršku za sve aktualne formate poput Dolby Vision, HDR10+, HDR10 i HLG, ali i podršku za Dolby Vision 2. Televizor dolazi s Glare-Free i Anti-Reflection tehnologijama koje smanjuju neželjeni odbljesak. Procesor je zadužen i za dio priče vezan uz AI značajke poput AI HDR Upscaler, AI 4K Upscaler, AI Sports Mode i još nekoliko drugih, a sve kako bi se omogućila bolja i optimiziranija slika u svakom trenutku.

Najjači model za 2026. godinu ima RGB mini LED pozadinsko osvjetljenje koje donosi napredno upravljanje lokalnim zatamnjenjem, viši kontrast, ogromnu svjetlinu do 5000 cd/m2 uz podršku za sve HDR formate i pokrivanje 100% BT.2020 spektra boja. Uz to ima stopu osvježavanja panela od 170 Hz
Najjači model za 2026. godinu ima RGB mini LED pozadinsko osvjetljenje koje donosi napredno upravljanje lokalnim zatamnjenjem, viši kontrast, ogromnu svjetlinu do 5000 cd/m2 uz podršku za sve HDR formate i pokrivanje 100% BT.2020 spektra boja. Uz to ima stopu osvježavanja panela od 170 Hz

Najjai ovogodišnji Hisense model je odličan izbor za gaming publiku sa svojih 170 Hz, podrškom za FreeSync Premium Pro, ALLM, VRR i dodatkom u vidu Game Bar koji za vrijeme igranja omogućuje pogled na broj sličica u sekundi, status HDR prikaza ili VRR-a.

Kao i većina ostalih modernih televizora, Hisense UR9S dolazi s ultratankim, skoro neprimjetnim okvirima oko panela i tankim profilom ujednačene debljine. Televizor stoji na centralnom metalnom stalku koji se može podesiti po visini radi smještaja soundbara. Taj dodatak vjerojatno nećete morati nabaviti budući da uređaj dolazi s naprednim 4.1.2. audio sustavom snage od 90 W. Osim toga donosi novitet kod konektora, pa uz sva četiri HDMI 2.1 stiže i s USB C konektorom koji ima DisplayPort funkcionalnost. Kao i ostali Hisense modeli, UR9S na našem tržištu stiže s VIDAA operativnim sustavom koji ima sve esencijalne streaming aplikacije, mogućnosti povezivanja s drugim uređajima i zanimljivu trgovinu aplikacija, no i dalje ne s ukupnim brojem aplikacija kao neki konkurentni sustavi. Ovaj televizor u veličini od 65 inča na domaćim stranicama proizvođača ima cijenu od 1999 eura, no još nije dostupan, ali možete tražiti obavijest o dolasku.

 

