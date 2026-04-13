Najjači RGB mini LED televizor za 2026. godinu kod Hisensea je UR9S

Hisense je za svoje najjače modele odabrao RGB mini LED tehnologiju, a kao ključne prednosti istaknuo je do 5000 cd/m2 vršne svjetline i pokrivanje čak 100% BT.2020 spektra boja. Uz to, ovaj flagship ima vrlo bogatu opremu, HDR i gaming podršku te 170 Hz stopu osvježavanja panela

SPECIFIKACIJE – Hisense UR9S Ekran 75" mini LED/ 4K (3.840x2.160) / 170 Hz HDR Da (Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG) Konektori 4x HDMI (2 x 2.1),1x USB C (Display Port), 1x USB 2.0 Mreža LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth Softver VIDAA U7

Nova generacija televizora donijela je borbu na području prevladavajućih tehnologija. S jedne strane se nalaze već etablirani OLED televizori koji se i dalje unapređuju, dok se s LED strane priče smanjuju diode koje čine pozadinsko osvjetljenje, ali i postaju drugačije. I dok neki proizvođači kao vrh ne-OLED ponude daju micro RGB uređaje, Hisense se odlučio da će vrh njihove piramide proizvoda činiti RGB mini LED televizori. Hisense UR9S je nominalno najjači model i on dolazi u tri dostupne veličine i to od 65, 75 i 85 inča.

Televizor ima ujednačeni relativno tanki profil, po visini podesivi centralni stalak i vrlo tanke rubove oko panela, a na našem tržištu stiže u tri veličine: 65'', 75'' i 85''

RGB mini LED tehnologija sastoji se od manjih LED-ica u odnosu na klasične LED televizore i to je mini LED dio priče, no svaka od njih se još sastoji od pojedinačne crvene, zelene i plave diode koje emitiraju neovisno i stvaraju boju direktno na izvoru. Zahvaljujući toj tehnologiji i naprednom procesoru kojeg Hisense zove Hi-View AI Engine RGB(MediaTek Pentonic 800) i koji omogućuje napredno upravljanje lokalnim zatamnjenjem, ovaj televizor pokriva 100% BT.2020 spektra boja i nudi doista naprednu reprodukciju boja. Istovremeno se radi o modelu koji omogućuje vrlo visoku svjetlinu do 5000 cd/m2.

Napredniji kontrast, visoka svjetlina i bogata reprodukcija boja dobri su preduvjeti za prikaz HDR-a. U tom području Hisense nudi podršku za sve aktualne formate poput Dolby Vision, HDR10+, HDR10 i HLG, ali i podršku za Dolby Vision 2. Televizor dolazi s Glare-Free i Anti-Reflection tehnologijama koje smanjuju neželjeni odbljesak. Procesor je zadužen i za dio priče vezan uz AI značajke poput AI HDR Upscaler, AI 4K Upscaler, AI Sports Mode i još nekoliko drugih, a sve kako bi se omogućila bolja i optimiziranija slika u svakom trenutku.

Najjai ovogodišnji Hisense model je odličan izbor za gaming publiku sa svojih 170 Hz, podrškom za FreeSync Premium Pro, ALLM, VRR i dodatkom u vidu Game Bar koji za vrijeme igranja omogućuje pogled na broj sličica u sekundi, status HDR prikaza ili VRR-a.

Kao i većina ostalih modernih televizora, Hisense UR9S dolazi s ultratankim, skoro neprimjetnim okvirima oko panela i tankim profilom ujednačene debljine. Televizor stoji na centralnom metalnom stalku koji se može podesiti po visini radi smještaja soundbara. Taj dodatak vjerojatno nećete morati nabaviti budući da uređaj dolazi s naprednim 4.1.2. audio sustavom snage od 90 W. Osim toga donosi novitet kod konektora, pa uz sva četiri HDMI 2.1 stiže i s USB C konektorom koji ima DisplayPort funkcionalnost. Kao i ostali Hisense modeli, UR9S na našem tržištu stiže s VIDAA operativnim sustavom koji ima sve esencijalne streaming aplikacije, mogućnosti povezivanja s drugim uređajima i zanimljivu trgovinu aplikacija, no i dalje ne s ukupnim brojem aplikacija kao neki konkurentni sustavi. Ovaj televizor u veličini od 65 inča na domaćim stranicama proizvođača ima cijenu od 1999 eura, no još nije dostupan, ali možete tražiti obavijest o dolasku.