Samsung M80H ima mini LED pozadinsko osvjetljenje i 144 Hz uz standardno Tizen sučelje

SPECIFIKACIJE – Samsung M80H UE65M80HAUXXH Ekran 65 mini LED/ 4K (3.840x2.160) / 144 Hz HDR Da (HDR10, HDR10+, HLG) Konektori 3x HDMI 2.1, 2 x USB Mreža LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 Procesor NQ4 AI Gen2 procesor Softver Tizen Smart TV

Samsung je dodatno segmentirao svoju ponudu televizora i jedna od kategorija su modeli s mini LED pozadinskim osvjetljenjem gdje se serije M80H nalazi iznad M70H i spaja moderan dizajn, naprednije gaming mogućnosti i poznati Samsungov Tizen Smart TV operativni sustav. Televizor dolazi u veličinama od 55, 65, 75 i 85 inča, a popularna veličina od 65'' na našem tržištu ima cijenu od 809 eura.

Kao i većina Samsung modela, M80H ima tanke rubove oko panela

Za M80H Samsung je ponudi MetalStream dizajn koji je inspiriran dizajnom zrakoplova. U praksi to znači da televizor dolazi s tankim okvirom s tri strane oko panela, titan crnom bojom i metalnim tankim kućištem. Tu su i metalne nožice koje se postavljaju na rubovima ekrana. Konektori gledaju na stranu i televizor stiže s tri HDMI 2.1 koji su sposobni provesti 4K/144 Hz, odnosno 4K/120 Hz za igrače konzola.

Glavna prednost M80H modela je mini LED pozadinsko osvjetljenje panela, podrška za HDR i stopa osvježavanja od 144 Hz

Samsung M80H ističe se mini LED pozadinskim osvjetljenjem koje omogućuje višu svjetlinu i bolji kontrast, mada je izostalo napredno upravljanje lokalnim zatamnjenjem. Osim toga, televizor se ističe višom stopom osvježavanja panela, pa uz VRR M80H ima 144 Hz, odnosno 240 Hz kada se rezolucija smanji na FullHD. Kao i kod ostalih Samsung modela, nije podržan Dolby Vision, ali su zato podržani HDR10, HDR10+ i HLG formati HDR prikaza. Sposoban procesor NQ4 AI Gen 2 uz upscale i Auto HDR Remastering, zaslužan je za niz AI značajki poput AI Football načina rada, AI Sound Controller te za stvaranje generativnih pozadina.

MetalStream dizajn donosi metalno i tanko kućište

AI je prisutan i za igranje, pa možete koristiti AI Gaming Optimizer za postavke u igrama. Osim toga, TV prepoznaje signal s konzola i uključuje Game Bar koji omogućuje brzo podešavanje postavki za vrijeme igranja. Motion Xcelerator tehnologija omogućuje višu stopu osvježavanja panela, a podržani su ALLM i FreeSync Premium pa će doživljaj igranja biti bez trganja slike. Televizor dolazi sa zvučnicima snage 20 W, a podržane su tehnologije OTS Lite i Q-Symphony. Kao i ostali Samsung modeli, M80H dolazi s One UI Tizen sustavom uz podržane nadogradnje sljedećih sedam godina. Tizen je jedan od ponajboljih sustava na pametnim televizorima i ima velik izbor aplikacija, među kojima su svi poznati streaming servisi.