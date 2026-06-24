Samsung Neo QLED QN70H pristupačnija je opcija mini LED TV-a s Quantum Dot tehnologijom

Samsung za ovaj ulazni model u mini LED svijet za 2026. godinu ističe Quantum mini LED tehnologiju koja kombinira napredno pozadinsko osvjetljenje te dugogodišnje oslanjanje na Quantum Dot. Televizor stiže i s AI asistentom, 100% volumenom boja i AirSlim dizajnom

Bug.hr srijeda, 24. lipnja 2026. u 09:15
SPECIFIKACIJE – Samsung NEO QE65QN70HAUXXH
Ekran 65 mini LED / 4K (3.840 x 2.160) / 60 (Full HD 120 Hz)
HDR Da (HDR10+,HDR 10, HLG)
Konektori 3 x HDMI, 2 x USB A
Mreža LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3
Procesor NQ4 AI procesor
Softver Tizen Smart TV

Samsung Neo QLED QN70H na naše tržište stiže u velikom izboru veličina od 43 sve do 85 inča, a cijena modela od 65'' je 1019 eura. Za taj iznos dobit ćete mini LED model koji ovo napredno pozadinsko osvjetljenje kombinira s Quantum Dot slojem za ostvarivanje što naprednijeg prikaza. Kako se ipak radi o ulaznoj mini LED seriji, Samsung je izostavio neke naprednije značajke, pa TV ima nešto niži refresh rate, kao i slabiji izbor konektora.

AirSlim dizajn označava tanak profil, ali i tanke rubove oko panela s prednje strane
AirSlim dizajn označava tanak profil, ali i tanke rubove oko panela s prednje strane

QN70H dolazi s već nekoliko godina kod Samsung modela rasprostranjenim AirSlim dizajnom koji na više razina nastoji biti što tanji. Tako ovaj model s tri strane oko panela ima izuzetno tanke rubove, a uz to ima vrlo tanak profil od ujednačena dva i pol centimetra. Televizor stoji na dvama metalnim nožicama koje se postavljaju pri rubovima uređaja. Kao i većina modernih televizora, pristup dizajnu je minimalistički i nastoji se što više u prvi plan gurnuti onaj najvažniji dio, a to je ekran.

Napredno upravljanje mini LED pozadinskim osvjetljenjem i Quantum Dot tehnologija su najjače mogućnosti QN70H modela koji pokriva 100% DCI-P3 spektra
Napredno upravljanje mini LED pozadinskim osvjetljenjem i Quantum Dot tehnologija su najjače mogućnosti QN70H modela koji pokriva 100% DCI-P3 spektra

Dvije najvažnije tehnologije kojima se ovaj televizor ističe među konkurentima spojene su u naziv Quantum mini LED, a označava pozadinsko osvjetljenje s mnoštvom minijaturnih LED-ica kojima upravlja Quantum Matrix tehnologija. To omogućuje precizno upravljanje u zonama pozadinskog osvjetljenja i višu svjetlinu u svakom kadru. Mini LED omogućuje viši kontrast, ali i svjetlinu, a osim toga Quantum Dot sloj poboljšava prikaz boja. Osim što ima Pantone certifikat za boje, QN70H pokriva 100% DCI-P3 spektra. Podržani su HDR formati HDR10+, HDR10 i HLG, no ne i Dolby Vision, što je već očekivano za Samsung modele. U području gaminga bazična rezolucija od 60 Hz se uz Motion Xcelerator opciju povećava na 120 Hz, no uz smanjenu rezoluciju na 2K. Igrači mogu koristiti AI Gaming Optimizer koji može automatski prepoznati žanr i prilagoditi postavke slike, a Game Bar traka je praktičan izbornik na kojemu brzo u igri možete postaviti osnovne postavke.

Oko panela s prednje strane nalaze se vrlo tanki rubovi
Oko panela s prednje strane nalaze se vrlo tanki rubovi

Samsung QN70H dolazi sa stereo zvučnicima izlazne snage 20 W, te uz podršku za OTS Lite (zvuk praćenja objekta) i Q-Symphony. Ovaj model ima tri HDMI konektora, no niti jedan nije verzije 2.1. Od drugih stvari treba istaknuti napredni NQ4 procesor koji pomaže u upscaleu sadržaja niže rezolucije te Color Booster Pro opciju koja dodatno brine za bolju reprodukciju boja. Kao i drugi Samsung modeli, ovaj se TV oslanja na Tizen Smart TV, pa ćete dobiti prilično kvalitetan sustav s velikim izborom aplikacija i mogućnosti.

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