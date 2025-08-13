Samsung predstavio prvu Micro RGB tehnologiju zaslona na svijetu

Prema tvrdnjama Samsunga, Micro RGB zasloni postižu do sada neviđenu preciznost u upravljanju RGB LED-icama te tako reproduciraju vjernije boje

Samsung je službeno predstavio svoju novu Micro RGB tehnologiju za koju tvrdi da je „sljedeća velika stvar“ u svijetu televizora. Kako bi dočarali o čemu se točno radi, prikazali su i 115-inčni zaslon za kojeg kažu da ima iznimnu točnost boja zahvaljujući LED diodama manjim od 100 mikrometara.

„Micro RGB postiže dosad neviđenu preciznost u upravljanju RGB LED-icama veličine mikrometra, podižući ljestvicu u točnosti boja i kontrastu potrošačkih zaslona. Ovim lansiranjem postavljamo novi standard na tržištu velikih, ultra-premium televizora i potvrđujemo svoju predanost inovacijama u području zaslona nove generacije“, priopćio je Taeyong Son, izvršni potpredsjednik i voditelj R&D tima odjela za zaslone u Samsungu.

Foto: Samsung

Za razliku od klasičnih LED zaslona, Micro RGB koristi zasebne crvene, zelene i plave mikrometarske LED-ove raspoređene u gusto posloženu matricu, pri čemu se svakim pikselom upravlja pojedinačno. Prikaz boja optimizira AI procesor u stvarnom vremenu, dok značajka Micro RGB Color Booster Pro automatski pojačava blage tonove radi živopisnije slike.

Zaslon također postiže 100-postotnu pokrivenost BT.2020 spektra boja, a Glare Free tehnologija smanjuje odsjaje čak i u jako osvijetljenim prostorima. Iz Samsunga napominju da će televizori s Micro RGB zaslonima prvo biti dostupni u Južnoj Koreji i SAD-u, a kasnije će doći i na globalno tržište u više dimenzija.