Samsung predstavio prvu Micro RGB tehnologiju zaslona na svijetu

Prema tvrdnjama Samsunga, Micro RGB zasloni postižu do sada neviđenu preciznost u upravljanju RGB LED-icama te tako reproduciraju vjernije boje

Matej Markovinović srijeda, 13. kolovoza 2025. u 13:42

Samsung je službeno predstavio svoju novu Micro RGB tehnologiju za koju tvrdi da je „sljedeća velika stvar“ u svijetu televizora. Kako bi dočarali o čemu se točno radi, prikazali su i 115-inčni zaslon za kojeg kažu da ima iznimnu točnost boja zahvaljujući LED diodama manjim od 100 mikrometara.

„Micro RGB postiže dosad neviđenu preciznost u upravljanju RGB LED-icama veličine mikrometra, podižući ljestvicu u točnosti boja i kontrastu potrošačkih zaslona. Ovim lansiranjem postavljamo novi standard na tržištu velikih, ultra-premium televizora i potvrđujemo svoju predanost inovacijama u području zaslona nove generacije“, priopćio je Taeyong Son, izvršni potpredsjednik i voditelj R&D tima odjela za zaslone u Samsungu.

📷 Foto: Samsung
Foto: Samsung

Za razliku od klasičnih LED zaslona, Micro RGB koristi zasebne crvene, zelene i plave mikrometarske LED-ove raspoređene u gusto posloženu matricu, pri čemu se svakim pikselom upravlja pojedinačno. Prikaz boja optimizira AI procesor u stvarnom vremenu, dok značajka Micro RGB Color Booster Pro automatski pojačava blage tonove radi živopisnije slike.

Zaslon također postiže 100-postotnu pokrivenost BT.2020 spektra boja, a Glare Free tehnologija smanjuje odsjaje čak i u jako osvijetljenim prostorima. Iz Samsunga napominju da će televizori s Micro RGB zaslonima prvo biti dostupni u Južnoj Koreji i SAD-u, a kasnije će doći i na globalno tržište u više dimenzija.

📷 Foto: Samsung
Foto: Samsung

 



TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala

Odabrani modeli

Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!

Kupi

Moćan bas i vrhunska jasnoća zvuka.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE520 zvučnici

125 mm membrane od ugljičnih vlakana, 25 mm kupolasti visokotonac od ugljičnih vlakana, frekvencijski raspon 30Hz–28kHz, osjetljivost 90dB, maksimalni SPL 113dB, snaga 300W, troputna konstrukcija, impedancija 6 ohma.

3400,00 € 4000,00 € Akcija

Duboki bas i automatska kalibracija.

Akcija

SENNHEISER AMBEO subwoofer

Class D pojačalo 350W RMS, 8" dugačak hod membrane, frekvencijski raspon 27Hz–80Hz, mono RCA ulaz, Bluetooth 5.2 s LC3 kodekom, dimenzije cca 27,4x36,9x27,4 cm, težina 8,2 kg.

478,90 € 699,00 € Akcija

Kompaktno digitalno pojačalo s Bluetoothom.

Akcija

DYNAVOX DA-30BT pojačalo

2x15W RMS (4 ohma), Bluetooth ulaz, frekvencijski odziv 20Hz–20kHz, omjer buke i šuma >80 dB, THD <0,1%, ulaz 3,5 mm, dimenzije 150x150x30 mm, težina 250 g, napajanje 8x AA ili 12V DC.

49,00 € 66,00 € Akcija

Hi-Fi sustav s Bluetoothom i CD-om.

Akcija

SHARP XL-B517DBR micro linija

60 memorija stanica, 45W snaga, Bluetooth 5.0, USB ulaz, LCD zaslon, drvena kućišta, dimenzije 170x235x150 mm, težina 4 kg.

115,00 € 132,59 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi