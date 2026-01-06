Samsung prikazao 130-inčni Micro RGB TV koji izgleda poput umjetničkog djela
'Oživljavamo duh naše izvorne dizajnerske filozofije predstavljene prije više od 10 godina kako bismo isporučili nedvojbeno premium zaslon', poručuju iz Samsunga
Samsung je na CES-u predstavio 130-inčni Micro RGB televizor (model R95H) kojeg opisuju kao prvi takav uređaj na svijetu u toj tehnologiji. Kao što vjerojatno i pretpostavljate, radi se o televizoru namijenjenom ultra premium segmentu te u ovom slučaju više služi kao demonstracija smjera u kojem tvrtka vidi budućnost velikih televizora.
Bilo kako bilo, ovaj televizor koristi zasebno upravljane crvene, zelene i plave mikrodiodne izvore svjetla, uz AI sustave za obradu slike kao što su Micro RGB AI Engine Pro, Color Booster Pro i HDR Pro. Cilj je tako poboljšati kontrast i prikaz boja u svijetlim i tamnim scenama. Samsung navodi da zaslon postiže 100-postotnu pokrivenost BT.2020 spektra boja te da je certificiran od strane njemačkog VDE-a za preciznost prikaza boja.
Televizor ima i Samsungovu Glare Free tehnologiju za smanjenje refleksija, što bi trebalo omogućiti ujednačeniju kvalitetu slike u različitim uvjetima osvjetljenja. Podržani su HDR10+ Advanced standard te Eclipsa Audio, a ugrađene su i AI funkcije objedinjene u sustavu Vision AI Companion, koji donosi glasovno pretraživanje, preporuke sadržaja i pristup dodatnim AI aplikacijama.
S dizajnerske strane, iz Samsunga ističu da ovaj televizor koristi novi Timeless Frame dizajn koji podsjeća na okvir slike ili prozora. Zvučnici su ugrađeni u sam okvir oko zaslona pa nisu vidljivi kao zaseban element. Iz Samsunga kažu da im je bio cilj da televizor izgleda poput dijela interijera ili umjetničkog djela.
Informacije o cijeni i dostupnosti ovog televizora nisu objavljene.