Samsung QLED QE1F je klasični LED televizor s Quantum Dot tehnologijom kao glavnim adutom

SPECIFIKACIJE – Samsung QLED QE55QEF1AUXXH Ekran 55 mini LED/ 4K (3840 x 2160) / 60 Hz HDR Da (HDR10+,HDR 10, HLG) Konektori 3 x HDMI 2.0, USB A Mreža LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 Procesor Q4 AI procesor Softver Tizen Smart TV

Samsung na tržištu ima NEO QLED i QLED modele, pri čemu ovi potonji označavaju klasične LED modele, dok NEO donosi mini LED pozadinsko osvjetljenje. Do prije par godina QLED televizori bili su vrh ponude ovog proizvođača koji je u međuvremenu uveo mini LED i OLED modele, pa se sada LED modeli s Quantum Dot slojem nalaze u srednjem cjenovnom razredu. Osim ovog nanosloja koji pridonosi boljem prikazu boja, ovdje potvrđenog PANTONE certifikatom, QE1F se oslanja na moderan dizajn i Samsung ekosustav najznačajnije zastupljen kvalitetnim Tizen Smart TV sučeljem.

S prednje strane televizor ima vrlo tanke rubove titan sive boje

Televizor dolazi sa slim dizajnom što znači da je iz profila relativno tanak, a osim toga stiže bez okvira s tri strane. Boja prednje stane je titan siva, a televizor stoji na uskim ravnim nožicama koje se mogu podesiti, odnosno postaviti bliže rubu ili sredini uređaja. Svi konektori smješteni su straga, a moguće je pronaći tri HDMI i jedan USB, dok se za mrežne konekcije oslanja na Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.3.

Samsung QLED QE1F je klasični LED televizor s Quantum Dot slojem koji omogućuje bolji prikaz boja, pa ovaj model dolazi s PANTONE certifikatom

Samsung QLED QE1F dolazi u četiri dostupne veličine i to 50, 55, 65 i 75 inča i cijena za 55'' model je 429 eura na domaćim stranicama proizvođača. Klasični LED televizor stiže s rubnim osvjetljenjem i VA panelom, a stopostotni volumen boje osiguran je zahvaljujući dugogodišnjoj trademark tehnologiji Quantum Dot. Televizor dolazi uz oznaku PANTONE Validated i podržava HDR prikaz što Samsung zove Quantum HDR. Q4 AI procesor omogućuje upscale sadržaja na 4K rezoluciju, a iako se radi o modelu sa 60 Hz, tu su i gaming značajke kao AI automatski način rada za igre, Game Bar traka koja u igri omogućuje brzo mijenjanje postavki te Motion Xcelerator tehnologija za glatku sliku u brzim scenama. Za zvuk se brine sustav snage 20 W, a podržani su Q-Symphony koji omogućuje zajednički rad s vanjskim soundbarom i OTS Lite koji virtualno prati događanja na ekranu.

Pogled iz profila na QE1F

Jedna od najvećih prednosti Samsung modela je Tizen Smart TB sučelje i sedam godina besplatnih nadogradnji za ovu seriju (i druge). Uz dostupan velik broj aplikacija među kojima su i sve poznate za video streaming, moguće je povezati televizor lako s mobilnim uređajima uključujući i Apple telefone, a tu su i Samsung Know i SmartThings za sigurnost i povezivanje uređaja u domu ako imate još Samsung uređaja.