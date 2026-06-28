Samsung R95H je micro RGB flagship s iznimnim prikazom boja, 165 Hz i modernim dizajnom

SPECIFIKACIJE – Samsung R95H (2026.) Ekran 65 micro RGB/ 4K (3.840x2.160) / 165 Hz HDR Da (HDR10+,HDR 10, HLG) Konektori 4 x HDMI 2.1, 3 x USB A, USB C Mreža LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Procesor Micro RGB AI Engine Pro Softver Tizen Smart TV

Micro RGB je nova tehnologija oko koje se za prevlast bore brojni proizvođači televizora. Samsung je predstavio R95H kao svoj najjači model koji spaja prednosti novog sustava pozadinskog osvjetljenja s modernim dizajnom, bogatom opremom i općenito paketom kojeg bi očekivali od flagship modela. U središtu svega nalazi se micro RGB, s novim i u odnosu na mini LED još manjim LED-icama koje idu ispod 100 μm. Osim većeg broja LED-ica, Samsung je za ovu liniju predstavio poseban procesor kojeg marketinški zove Micro RGB AI Engine Pro. Osim što obećava dvostruko brži NPU, 4 puta brži GPU i do 67% bržu CPU, ovaj engine upravlja lokalnim zatamnjenjem i naprednim AI funkcionalnostima.

Infinity Air dizajn s tankim profilom televizora, kao i tankim rubovima oko panela

Samsung R95H dolazi u tri veličine. I dok je prošlogodišnji R95H stizao u samo jednoj 115'' veličini, sada su na tržištu modeli od 65, 75 i 85 inča pri čemu najmanji ima dosta visoku cijenu od 3169 eura. Televizor stoji na metalnom centralnom stalku, a ima ultrrantaki profil i tanke rubove sa sve četiri strane oko panela. Ovaj dizajn se zove Infinity Air, jer se postiže dojam da panel lebdi, što će posebno doći do izražaja ako se postavi na zid.

Micro RGB tehnologija donosi više manjih LED-ica s pojedinačnim crvenim, zelenim i plavim diodama koje sa sustavom lokalnog zatamnjenja omogućuju bolji prikaz crne, viši kontrast, visoku svjetlinu i napredan prikaz boja, pa ovaj model pokriva 100% BT.2020 spektra

Pravi novitet dolazi u samoj micro RGB tehnologiji u kojoj manje LED-ice imaju crvenu, zelenu i plavu diodu i stvaraju puno bogatiji volumen boja, pa tako ovaj model pokriva 100% BT.2020 spektra boja i stiže s Pantone certifikatom. Velikim brojem sitnih LED-ica upravlja Micro RGB AI Engine Pro. Procesor će uz pomoć 128 neuronskih mreža kvalitetnije napraviti upscale na 4K sadržaj. Za trenutna nogometna uzbuđenja dobro će poslužiti AI Motion Enhancer Pro, a ako nemate HDR signal, Auto HDR Remastering Pro će običan sadržaj približiti HDR kvaliteti. Kao i u zadnjih nekoliko generacija Samsung ne podržava Dolby Vision, no tu su podržani ostali HDR formati u vidu HDR10+, HDR10 i HLG-a. Teško je i nabrojati sve AI značajke, no vrijedi istaknuti još AI Football Mode Pro koji prepoznaje utakmice i prilagođava sliku i zvuk stadionskom ozračju. Osim napredne reprodukcije boja, televizor ima visoki kontrast i visoku svjetlinu, pa bi spomenuti HDR sadržaj trebao imati dobre predispozicije za kvalitetan prikaz.

Jedna od značajki Infinity Air dizajna su i tanki rubovi sa sve četiri strane oko panela

Isto tako, kvalitetu mogu očekivati i gameri zahvaljujući visokoj stopi osvježavanja od 165 Hz ili čak 240 Hz u 2K načinu rada. Podržan je VRR, ALLM i AMD FreeSync, pa će igre biti bez trganja slike, uz HDR podršku i s Game Bar trakom koja omogućuje brzinsko podešavanje slike za vrijeme igre. Osim bogate podrške za igranje, tu je i napredan 4.2.2 audio sustav izlazne snage 70 W koji podržava Dolby Atmos, OTS+ (zvuk praćenja objekta) i Q Symphony (rad u paru s kompatibilnim soundbarom). R95H stiže sa sva četiri HDMI 2.1 konektora, pa nećete morati razbijati glavu ako želite spojiti više gaming i soudnbar uređaja. Kao i ostatak Samsung lineupa, televizor pokreće TIzen Smart TV operativni sustav koji je godinama po mogućnostima, broju aplikacija i prepoznatljivosti među boljima na tržištu. Ukupno se radi o televizoru koji probija led u novoj niši modela s micro RGB pozadinskim osvjetljenjem i to dolazi s višom cijenom za sve koji prvi žele usvojiti novitete.