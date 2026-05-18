Samsung S90H stiže s klasičnim OLED panelom, visokom svjetlinom i 165 Hz

Umjesto QD-OLED tehnologije, Samsung se za drugi model u hijerarhiji odlučio za klasični OLED panel koji ipak isporučuje visoku svjetlinu, ima brz odziv i dolazi sa stopom osvježavanja ekrana od 165 Hz. Uz to, dobivate bogatu opremu i vrlo dobar Tizen operativni sustav

SPECIFIKACIJE – Samsung OLED S90H Ekran 65 OLED/ 4K (3.840x2.160) / 165 Hz HDR Da (HDR10+,HDR 10, HLG) Konektori 4 x HDMI 2.1, 2 x USB A Mreža LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Procesor NQ4 AI Gen3 Processor Softver Tizen Smart TV

I dok je model od prije dvije godine 90C stizao u svim veličinama s QD-OLED panelom, već prošlogodišnjji S90D ovisno o veličini nudio je QD-OLED i W-OLED panele, da bi u novoj generaciji u potpunosti napustili QD- OLED tehnologiju i isporučili televizor koji se oslanja na „klasični“ OLED. Kroz generacije klasični je W-OLED panel napredovao i sada se uz ogroman kontrast i savršenu crnu može podičiti prilično visokom svjetlinom.

Televizor ima slim dizajn koji se ističe vrlo tankim profilom te rubovima oko panela

U svim pogledima, Samsung S90H pripada visokoj klasi televizora, pa iako ne koristi QD-OLED panel, teško da će i zahtjevniji korisnici primijetiti pad u performansama, jer je i klasična OLED tehnologija prilično napredovala od svog ionako vrlo naprednog početnog stanja. Ovaj je model dostupan u veličinama od 42, 48, 55, 65, 77 i 83 inča, pri čemu je cijena modela popularne veličine o 65'' 2109 eura. Osim naprednih performansi, S90H donosi i moderan Laser Slim dizajn koji u prijevodu znači ultratanki panel, s nešto debljom kutijom za hardrver. Tu je i metalni srebrni stalak te grafitno crni vrlo tanki rubovi oko panela sa sve četiri strane.

Samsung se vratio klasičnom OLED panelu, no u novoj generaciji i on ima vrlo visoku svjetlinu uz zadržane prednosti tehnologije

Sam panel na televizoru oslanja se na klasičnu OLED tehnologiju, koja u ovom slučaju u svjetlini nadmašuje čak i prošlogodišnje QD-OLED panele te donosi 2500 cd/m2 u vršnim vrijednostima. Osim toga panel nudi savršenu crnu i ogroman kontrast. Iako su boje nominalno slabije nego na prethodniku, i S90H pokriva 99% DCI-P3 spektra. Podržani su HDR10, HDR10+ i HLG standardi HRD prikaza, a i dalje nema Dolby Vision podrške. Napredni NQ4 procesor sa 128 neuronskih mreža omogućuje bolji upscale na 4K rezoluciju, kao i niz AI načina rada od kojih izdvajamo AI Football Mode Pro koji automatski prepoznaje prijenose utakmice te podiže razinu slike i zvuka na stadionsku atmosferu. Još jedna važna karakteristika je Glare Free premaz koji omogućuje rješavanja odbljeska.

Samsung S90H pogodan je i za igrače sa svojim brzim odzivom, HDR mogućnostima te stopom osvježavanja od 165 Hz. Uz to, Samsung podržava G-Sync, AMD FreeSync te ALLM, pa su računala s grafičkim karticama oba proizvođača pokriveni, baš kao i igrači na konzolama.

Dizajn televizora nudi vrlo tanke rubove oko ekrana

Televizor dolazi s audio sustavom u 2.1 konfiguraciji i izlazne snage od 40 W. Samsung je nadogradio mrežne mogućnosti na Wi-Fi 6E te Bluetooth 5.3, a u području konektora treba istaknuti da s su sva četiri HDMI-ja verzije 2.1. Za pametne funkcionalnosti Samsung S90H oslanja se na Tizen operativni sustav koji je godinama jedna od jačih strana proizvođača. Osim velikog broja aplikacija, sve poznate servise, moguće se lako mobilnim uređajem spojiti s televizorom.

Ukupno se radi o vrlo bogato opremljenom i kvalitetnom modelu koji se ističe kvalitetom slike potvrđene među ostalim i od Pantonea. Osim bogate opreme, daljinskog upravljača koji se puni sunčevom svjetlosti, jedna od većih prednosti je Tizen operativni sustav.