Samsung S90H stiže s klasičnim OLED panelom, visokom svjetlinom i 165 Hz

Umjesto QD-OLED tehnologije, Samsung se za drugi model u hijerarhiji odlučio za klasični OLED panel koji ipak isporučuje visoku svjetlinu, ima brz odziv i dolazi sa stopom osvježavanja ekrana od 165 Hz. Uz to, dobivate bogatu opremu i vrlo dobar Tizen operativni sustav

Bug.hr ponedjeljak, 18. svibnja 2026. u 06:30
SPECIFIKACIJE – Samsung OLED S90H
Ekran 65 OLED/ 4K (3.840x2.160) / 165 Hz
HDR Da (HDR10+,HDR 10, HLG)
Konektori 4 x HDMI 2.1, 2 x USB A
Mreža LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Procesor NQ4 AI Gen3 Processor
Softver Tizen Smart TV

I dok je model od prije dvije godine 90C stizao u svim veličinama s QD-OLED panelom, već prošlogodišnjji S90D ovisno o veličini nudio je QD-OLED i W-OLED panele, da bi u novoj generaciji u potpunosti napustili QD- OLED tehnologiju i isporučili televizor koji se oslanja na „klasični“ OLED. Kroz generacije klasični je W-OLED panel napredovao i sada se uz ogroman kontrast i savršenu crnu može podičiti prilično visokom svjetlinom.

Televizor ima slim dizajn koji se ističe vrlo tankim profilom te rubovima oko panela
Televizor ima slim dizajn koji se ističe vrlo tankim profilom te rubovima oko panela

U svim pogledima, Samsung S90H pripada visokoj klasi televizora, pa iako ne koristi QD-OLED panel, teško da će i zahtjevniji korisnici primijetiti pad u performansama, jer je i klasična OLED tehnologija prilično napredovala od svog ionako vrlo naprednog početnog stanja. Ovaj je model dostupan u veličinama od 42, 48, 55, 65, 77 i 83 inča, pri čemu je cijena modela popularne veličine o 65'' 2109 eura. Osim naprednih performansi, S90H donosi i moderan Laser Slim dizajn koji u prijevodu znači ultratanki panel, s nešto debljom kutijom za hardrver. Tu je i metalni srebrni stalak te grafitno crni vrlo tanki rubovi oko panela sa sve četiri strane.

Samsung se vratio klasičnom OLED panelu, no u novoj generaciji i on ima vrlo visoku svjetlinu uz zadržane prednosti tehnologije
Samsung se vratio klasičnom OLED panelu, no u novoj generaciji i on ima vrlo visoku svjetlinu uz zadržane prednosti tehnologije

Sam panel na televizoru oslanja se na klasičnu OLED tehnologiju, koja u ovom slučaju u svjetlini nadmašuje čak i prošlogodišnje QD-OLED panele te donosi 2500 cd/m2 u vršnim vrijednostima. Osim toga panel nudi savršenu crnu i ogroman kontrast. Iako su boje nominalno slabije nego na prethodniku, i S90H pokriva 99% DCI-P3 spektra. Podržani su HDR10, HDR10+ i HLG standardi HRD prikaza, a i dalje nema Dolby Vision podrške. Napredni NQ4 procesor sa 128 neuronskih mreža omogućuje bolji upscale na 4K rezoluciju, kao i niz AI načina rada od kojih izdvajamo AI Football Mode Pro koji automatski prepoznaje prijenose utakmice te podiže razinu slike i zvuka na stadionsku atmosferu. Još jedna važna karakteristika je Glare Free premaz koji omogućuje  rješavanja odbljeska.

Samsung S90H pogodan je i za igrače sa svojim brzim odzivom, HDR mogućnostima te stopom osvježavanja od 165 Hz. Uz to, Samsung podržava G-Sync, AMD FreeSync te ALLM, pa su računala s grafičkim karticama oba proizvođača pokriveni, baš kao i igrači na konzolama.

Dizajn televizora nudi vrlo tanke rubove oko ekrana
Dizajn televizora nudi vrlo tanke rubove oko ekrana

Televizor dolazi s audio sustavom u 2.1 konfiguraciji i izlazne snage od 40 W. Samsung je nadogradio mrežne mogućnosti na Wi-Fi 6E te Bluetooth 5.3, a u području konektora treba istaknuti da s su sva četiri HDMI-ja verzije 2.1. Za pametne funkcionalnosti Samsung S90H oslanja se na Tizen operativni sustav koji je godinama jedna od jačih strana proizvođača. Osim velikog broja aplikacija, sve poznate servise, moguće se lako mobilnim uređajem spojiti s televizorom.

Ukupno se radi o vrlo bogato opremljenom i kvalitetnom modelu koji se ističe kvalitetom slike potvrđene među ostalim i od Pantonea. Osim bogate opreme, daljinskog upravljača koji se puni sunčevom svjetlosti, jedna od većih prednosti je Tizen operativni sustav.

 

✨ Dolby Vision HDR za kino doživljaj kod kuće

4K MiniLED TV TCL 65C6K

Dijagonala 65" (165 cm), 4K QLED 3840 × 2160, Google TV, Dolby Vision & Dolby Atmos, DVB-T2/C/S2, HDMI ×4, USB ×1, Wi‑Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

719 Kupi

🎧 Masivan bass, vrhunsko poništavanje buke

-33%

Bluetooth slušalice SONY WH-CH720

Bežične slušalice, razne boje, Bluetooth 5.2, Over‑ear, 30 mm driveri, Aktivno poništavanje buke (ANC) s Dual Noise Sensor + procesor V1, DSEE poboljšanje zvuka, USB‑C punjenje, trajanje baterije do 35 h (ANC ON) / 50 h (ANC OFF), uključuje kabel i USB kabel za punjenje, jamstvo 2 godine

79 119 Kupi

☀️ Sunce, druženje i glasniji JBL doživljaj

-40%

Bluetooth zvučnik JBL FLIP 6

Bluetooth zvučnik, JBL Original Pro Sound, 30 W snage, IP67 vodootporan i otporan na prašinu, Bluetooth 5.1, do 12 h reprodukcije, USB‑C punjenje, PartyBoost podrška, dostupno u više boja

89,99 149,99 Kupi

🎬 Kino doživljaj kod kuće uz Samsung OLED 4K

-44%

4K OLED TV SAMSUNG QE55S84FAUXXH

Dijagonala 55" (139 cm), 4K UHD 3840 × 2160, Tizen OS, OLED (samoosvjetljujući pikseli), NQ4 AI Gen2 procesor, OLED HDR / HDR10+, DVB‑T2/C/S2, HDMI ×4 (2.1), USB ×2, Wi‑Fi 5, Bluetooth 5.3, Motion Xcelerator 120 Hz, Dolby Atmos, OTS Lite zvuk

799 1449 Kupi

🎶 Surround koji te potpuno uroni u scenu

-39%

Soundbar SAMSUNG HW-Q600F/EN

3.1.2‑kanalni Dolby Atmos i DTS Virtual:X zvuk, 380 W RMS snage, bežični subwoofer, Q‑Symphony i Adaptive Sound, SpaceFit Sound Pro podrška, Game Pro način, HDMI (1× ulaz / 1× izlaz s eARC‑om), optički ulaz, Bluetooth 4.2, USB reprodukcija, masa seta 20.1 kg

279 459 Kupi

🚀 98" spektakl uz napredni TCL QLED prikaz

4K QLED TV TCL 98C6K

Dijagonala 98" (248 cm), 4K Ultra HD 3840 × 2160, Google TV Smart platforma, QLED tehnologija s bogatim bojama, Dolby Vision / napredni HDR, snažan zvuk, AI poboljšanje slike, moderan ultra‑tanak dizajn, Wi‑Fi, Bluetooth

2199 Kupi

🎮 Savršen gaming i HDR doživljaj uz Hisense U7Q

-13%

4K Mini LED TV HISENSE 55U7Q

Dijagonala 55" (139 cm), Mini LED 4K UHD 3840 × 2160, 144 Hz Game Mode PRO, Dolby Vision / HDR10+, ugrađeni subwoofer i Dolby Atmos, VIDAA Smart TV, napredno lokalno zatamnjenje (Full Array), AI poboljšanje slike i zvuka

449 519 Kupi

🎬 Vrhunski kontrast i realizam uz Sony BRAVIA Mini LED

-100€

4K MINI LED TV SONY K65XR55B.CEI Bravia 5

Dijagonala 65" (164 cm), 4K Ultra HD 3840 × 2160, Google TV Smart platforma, BRAVIA 5 Mini LED tehnologija, XR procesor (Cognitive Processor XR), Dolby Vision / Dolby Atmos, X-Balanced Speaker, DVB‑T2/C/S2, HDMI ×4, USB ×2, Wi‑Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

1399 1499 Kupi

🎥 Mini projektor, maksimalan efekt

-40%

Smart mini projector HISENSE C1

4K UHD rezolucija, TriChroma RGB laser, 1600 ANSI lumena, 65–300″ slika, Dolby Vision & Atmos, AutoMagic fokus, 2×10 W JBL zvučnici, HDMI 2.0/2.1 + USB 2.0/3.0, LAN & Wi‑Fi, kompaktno kućište 9.7 × 7.1 × 8.5

1199 1999 Kupi

🎬 Profinjena 4K QLED kvaliteta i intuitivni VIDAA OS

-36%

4K QLED TV HISENSE 50A7Q

Dijagonala 50", 4K QLED 3840 × 2160, Direct LED VA panel, ugrađeni subwoofer, Game Mode PLUS, Dolby Vision & Atmos, USB x2

319 499 Kupi

🎯 Precizni detalji, prirodne boje i pouzdan LG webOS

-21%

4K LED TV LG 50UA75003LA

Dijagonala 50" (127 cm), 4K UHD TV, Alpha 7 AI Processor Gen8, webOS 25, HDR10 Pro, AI Picture i Sound Wizard, 60 Hz

369 469 Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Snaga, preciznost i elegancija u svakom tonu.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE320.2

120 mm srednjetonac, 2x 140 mm woofer, 29 mm visokotonac, 30 Hz–29 kHz, 92 dB, 118 dB max SPL, 200 W, skretnica 240 Hz / 2.8 kHz, 6 ohma, 3-sistemski, 1050 x 200 x 350 mm, 26 kg/kom, matte whit

1.760 € 2.200 € Akcija

Pametni ambijentalni zvuk.

Akcija

JBL Tour One M2 BT

Hi-Res audio, Bluetooth 5.3, ANC, 4 mikrofona, do 50 h baterije, brzo punjenje, Smart Ambient, multipoint, 40 mm driveri, hands-free pozivi, USB-C, sklopivi dizajn, champagne

190,90 € 329,90 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi