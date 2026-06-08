Samsung S95H je najjači predstavnik nove generacije s QD-OLED panelom, visokom svjetlinom i 165 Hz

Nova generacija najjačeg modelu u Samsung ponudi nudi QD-OLED panel, izuzetno brzi odziv i 165 Hz, visoku svjetlinu, Infinity One dizajn, kvalitetan audio sustav i Tizen Smart TV pametno sučelje

Bug.hr ponedjeljak, 8. lipnja 2026. u 10:50
SPECIFIKACIJE – Samsung OLED S95H
Ekran 65 QD OLED/ 4K (3.840x2.160) / 165 Hz
HDR Da (HDR10+,HDR 10, HLG)
Konektori 4 x HDMI 2.1, 3 x USB A, USB C
Mreža LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Procesor NQ4 AI Gen3  
Softver Tizen Smart TV

Samsung je ponudio dvije varijante svog najjačeg OLED modela, pa su tako na tržištu S99H i S95H koji se ponajviše razlikuju u dizajnu. S99H (koji se u SAD-u i na još nekim tržištima zove S95H) ima metalnu ploču na koju se naslanja televizor koji zbog toga izgleda kao da lebdi. S95H ima klasičniji i već poznat Infinity One dizajn koji je nešto tradicionalniji. Osim kvalitetne izrade i zanimljivog izgleda, ključne mogućnosti uključuju Samsungov poznati QD-OLED panel koji u novoj generaciji isporučuje još malo višu svjetlinu, ima brz odziv i visoku stopu osvježavanja panela. A tu su još kvalitetan audio sustav i prepoznatljivo Tizen OS pametno sučelje.

Samsung S95H donosi vrlo tanak profil, a sve kao dio modernog Infinity One dizajna
Samsung S95H donosi vrlo tanak profil, a sve kao dio modernog Infinity One dizajna

Samsung S95H za europsko tržište dolazi s Infinity One dizajnom koji donosi iznimno tanak profil od 15 mm ujednačen na cijelom uređaju, a s prednje strane nalaze se također vrlo tanki okviri oko panela. Televizor stoji na centralnoj metalnoj bazi oštrih rubova. Dizajn je nastavak onoga što smo vidjeli za model S95F. Audio sustav također je naslijeđen i televizor stiže s 4.2.2. sustavom snage 70 W te podrškom za Dolby Atmos, OTS+ (zvuk praćenja objekta) i Q-Symphony tehnologiju pomoću koje zvučnici televizora rade u paru s povezanim kompatibilnim vanjskim audio jedinicama poput soundbara.

Televizor dolazi s QD-OLED panelom, bogatim prikazom boja, visokom svjetlinom, brzim odzivom i stopom osvježavanja panela od 165 Hz
Televizor dolazi s QD-OLED panelom, bogatim prikazom boja, visokom svjetlinom, brzim odzivom i stopom osvježavanja panela od 165 Hz

Na našem tržištu televizor dolazi u veličinama od 55, 65 i 77 inča. Iako TV možete naći na hrvatskim Samsung stranicama, zasada još nije dostupan, pa kao okvirnu cijenu možemo navesti da popularna veličina od 65'' u poznatom njemačkom lancu trgovina ima cijenu od 3422 eura. To je dosta visoka cijena ako znamo da njegovog prethodnika možemo dobiti u istoj veličini za 1899 eura. No, to je jednostavno problematika predstavljanja nove generacije svake godine i neminovnog sukoba s generacijom na odlasku. S95H dolazi s novim QD-OLED panelom koji i dalje nasljeđuje one ključne OLED karakteristike poput savršene crne i gigantskog kontrasta.

Napredak je ponovno napravljen u svjetlini ekrana gdje u onim vršnim vrijednostima ide preko 2400 cd/m2, dok na cijelom ekranu svjetlina prelazi 450 cd/m2. Uz to, ponovno imamo Glare Free tehnologiju koja umanjuje odsjaj zbog vanjskih izvora svjetla. Samsung i dalje ne donosi podršku za Dolby Vision, no podržani su HDR10, HDR10+ i HLG formati HDR prikaza. Samsung N4Q AI Gen3 procesor donosi više AI mogućnosti, brži GPU i CPU što se očituje u opcijama poput AI Motion Enhancer Pro koji uglađuje i izoštrava kretanje, boljem upscaleu na 4K rezoluciju i čak i Auto HDR Remastering Pro opciji koja SDR sadržaj pretvara u HDR prikaz.

Oko panela se nalaze vrlo tanki rubovi
Oko panela se nalaze vrlo tanki rubovi

Televizor je vrlo pogodan izbor i za gaming publiku, pa tako uz iznimno brz odziv kojeg nudi OLED, donosi i visoku stopu osvježavanja panela od 165 Hz. Podržani su Nvidia G-Sync i AMD FreeSync Premium Pro, pa su sve gaming tehnologije podržane, a tu je i Game Bar, praktičan izbornik s brzim opcijama podešavanja. Sva četiri HDMI konektora su verzije 2.1, a od mrežnih mogućnosti S95H stiže s Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3 konekcijama. Tizen korisničko sučelje i dalje je vjerni pratitelj Samsung modela te donosi bogat izbor aplikacija i mogućnosti te je godinama među ponajboljim sučeljima na tržištu.

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