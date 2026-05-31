Sony Bravia 7 II donosi True RGB tehnologiju koja omogućuje visoku svjetlinu i bogat prikaz boja
Sony se uključio na RGB LED vlak i nudi pozadinsko osvjetljenje s neovisno upravljanim crvenim, zelenim i plavim LED diodama. Osim True RGB tehnologije, naprednog procesora, televizor ima moderan dizajn i oslanja se na Google TV pametno sučelje
|SPECIFIKACIJE – SONY BRAVIA 7 II K65XR75M2PB
|Ekran
|65 RGB LED/ 4K (3.840x2.160) / 120 Hz
|HDR
|Da (HDR 10, HLG Dolby Vision)
|Konektori
|4x HDMI (2x HDMI 2.1), 2 x USB
|Mreža
|LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3
|Procesor
|XR procesor
|Softver
|Google TV
|Cijena
|2.499,00 Eura
Nadogradnja mini LED tehnologije otišla je u smjeru RGB LED-a pri čemu umjesto jedne LED lampice malih dimenzija postoje pojedinačne crvene, zelene i plave LED diode. Ideja je omogućiti precizniju reprodukciju boja, postići visoku svjetlinu i manje neželjenih efekata kao što je blooming. Sony se priključio ovom trendu s dva high-end televizora BRAVIA 9 II i BRAVIA 7 II. Uz novu tehnologiju pozadinskog osvjetljenja, nasljednik mini LED BRAVIA 7 modela donosi novi dizajn s drugačijim stalkom, dok je i dalje ostao vjeran ponajboljem pametnom sučelju u vidu Google TV platforme.
Nominalno slabiji Sony BRAVIA 7 II dolazi u veličinama od 50, 55, 65, 75, 85 i ogromnih 98 inča, a cijena popularne veličine od 65'' je 2499 eura što ga stavlja u ravan sa srednjom do višom kategorijom novih OLED televizora. Umjesto dvaju nožica, novi Sony stiže s centralnom metalnom bazom naziva Mirage u tamnosrebrnoj boji koji ima i prozirnu plastiku između dva stalka koji spajaju televizor i stalak. Ideja je što više prikriti žice. Osim toga se oko televizora nalazi vrlo tanak plastični rub (metalni na BRAVIA 9 II).
Glavni prodajni adut ovog modela je True RGB tehnologija, odnosno RGB mini LED koji nudi pojedinačne crvene, zelene i plave LED-ice iza LCD panela i koje zahvaljujući RGB Backlight Master Drive Pro engineu na taj način stvaraju bogatu paletu boja te svjetlinu višu od 2200 cd/m2. Sve to čini ovaj televizor odličnim za HDR sadržaj, pri čemu su podržani Dolby Vision, HLG i HDR10, a kao i svi Sony modeli ne podržava HDR10+. Ova tehnologija omogućuje i bolju vidljivost iz kutova što Sony zove X-Wide Angle Pro. Za procesiranje slike se brine XR procesor, a osim upscale mogućnosti BRAVIA 7 II donosi Studio Calibrated opciju pripremljenu za streaming s Netflix i Prime Video servisa, kao i IMAX Enhanced mod rada. Treba istaknuti i My Cinema značajku koja optimizira sliku i zvuk za filmove te Ambient Optimization koja omogućuje prilagodbu slike i zvuka uvjetima u prostoriji. Sony je u području gaming fokusiran primarno na PlayStation, pa uz 120 Hz stopu osvježavanja panela nudi automatsko mapiranje HDR tona i prilagodbu formata slike žanru. I PC igrači će dobiti Adaptive Sync te doživljaj 4K/120 Hz.
Ovisno o veličini ekrana mijenjaju se specifikacije audio sustava, a kod modela od 65'' dobit ćete sustav snage 40 W koji uključuje dva subwofera smještena straga. Podržani su Dolby Atmos i DTS formate, a moguće je uz AI značajke dobiti jasnije dijaloge uz Voice Zoom 3 tehnologiju. Stereo zvuk Sony uz 3D Surround Upscaling proširuje u virtualni surround zvuk. Televizor također omogućuje bežično spajanje s kompatibilnim niskotoncem i stražnjim zvučnicima za ugođaj kućnog kina. Moguće je eARC konekcijom spojiti i klasični soundbar. Na taj način iskoristit ćete jedan od dva dostupna HDMI 2.1 konektora (od ukupno četiri HDMI-a). Televizor dolazi i s Wi-Fi 6 te Bluetooth 5.3 mogućnostima, a Google TV je godinama jedna od ponajboljih platformi s najvećim brojem dostupnih aplikacija i brzim i intuitivnim sučeljem. True RGB tehnologija svojim najavama puno toga obećava i mogla bi u mnogim stvarima konkurirati najjačim uređajima na tržištu. Bit će zanimljivo vidjeti kako će se nositi s OLED konkurentima, a ono što bi moglo biti najizazovnije je relativno visoka cijena.