Sony Bravia 7 II donosi True RGB tehnologiju koja omogućuje visoku svjetlinu i bogat prikaz boja

SPECIFIKACIJE – SONY BRAVIA 7 II K65XR75M2PB Ekran 65 RGB LED/ 4K (3.840x2.160) / 120 Hz HDR Da (HDR 10, HLG Dolby Vision) Konektori 4x HDMI (2x HDMI 2.1), 2 x USB Mreža LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Procesor XR procesor Softver Google TV Cijena 2.499,00 Eura

Nadogradnja mini LED tehnologije otišla je u smjeru RGB LED-a pri čemu umjesto jedne LED lampice malih dimenzija postoje pojedinačne crvene, zelene i plave LED diode. Ideja je omogućiti precizniju reprodukciju boja, postići visoku svjetlinu i manje neželjenih efekata kao što je blooming. Sony se priključio ovom trendu s dva high-end televizora BRAVIA 9 II i BRAVIA 7 II. Uz novu tehnologiju pozadinskog osvjetljenja, nasljednik mini LED BRAVIA 7 modela donosi novi dizajn s drugačijim stalkom, dok je i dalje ostao vjeran ponajboljem pametnom sučelju u vidu Google TV platforme.

Novi Mirage stalak uz metalnu bazu ima prozirnu plastiku koja imaju funkciju skrivanja kablova, pri čemu su vodilice za te kablove smještene straga iznad te plastike

Nominalno slabiji Sony BRAVIA 7 II dolazi u veličinama od 50, 55, 65, 75, 85 i ogromnih 98 inča, a cijena popularne veličine od 65'' je 2499 eura što ga stavlja u ravan sa srednjom do višom kategorijom novih OLED televizora. Umjesto dvaju nožica, novi Sony stiže s centralnom metalnom bazom naziva Mirage u tamnosrebrnoj boji koji ima i prozirnu plastiku između dva stalka koji spajaju televizor i stalak. Ideja je što više prikriti žice. Osim toga se oko televizora nalazi vrlo tanak plastični rub (metalni na BRAVIA 9 II).

True RGB označava nadogradnju mini LED pozadinskog osvjetljenja koje ima pojedinačne crvene, zelene i plave diode što omogućuje bogatiji prikaz boja i svjetlinu do iznad 2200 cd/m2 te posljedično kvalitetan prikaz HDR-a

Glavni prodajni adut ovog modela je True RGB tehnologija, odnosno RGB mini LED koji nudi pojedinačne crvene, zelene i plave LED-ice iza LCD panela i koje zahvaljujući RGB Backlight Master Drive Pro engineu na taj način stvaraju bogatu paletu boja te svjetlinu višu od 2200 cd/m2. Sve to čini ovaj televizor odličnim za HDR sadržaj, pri čemu su podržani Dolby Vision, HLG i HDR10, a kao i svi Sony modeli ne podržava HDR10+. Ova tehnologija omogućuje i bolju vidljivost iz kutova što Sony zove X-Wide Angle Pro. Za procesiranje slike se brine XR procesor, a osim upscale mogućnosti BRAVIA 7 II donosi Studio Calibrated opciju pripremljenu za streaming s Netflix i Prime Video servisa, kao i IMAX Enhanced mod rada. Treba istaknuti i My Cinema značajku koja optimizira sliku i zvuk za filmove te Ambient Optimization koja omogućuje prilagodbu slike i zvuka uvjetima u prostoriji. Sony je u području gaming fokusiran primarno na PlayStation, pa uz 120 Hz stopu osvježavanja panela nudi automatsko mapiranje HDR tona i prilagodbu formata slike žanru. I PC igrači će dobiti Adaptive Sync te doživljaj 4K/120 Hz.

Ujednačena debljina iz profila, otmjeni moderni dizajn i tanki rubovi naprijed oko panela neke su od odlika dizajna

Ovisno o veličini ekrana mijenjaju se specifikacije audio sustava, a kod modela od 65'' dobit ćete sustav snage 40 W koji uključuje dva subwofera smještena straga. Podržani su Dolby Atmos i DTS formate, a moguće je uz AI značajke dobiti jasnije dijaloge uz Voice Zoom 3 tehnologiju. Stereo zvuk Sony uz 3D Surround Upscaling proširuje u virtualni surround zvuk. Televizor također omogućuje bežično spajanje s kompatibilnim niskotoncem i stražnjim zvučnicima za ugođaj kućnog kina. Moguće je eARC konekcijom spojiti i klasični soundbar. Na taj način iskoristit ćete jedan od dva dostupna HDMI 2.1 konektora (od ukupno četiri HDMI-a). Televizor dolazi i s Wi-Fi 6 te Bluetooth 5.3 mogućnostima, a Google TV je godinama jedna od ponajboljih platformi s najvećim brojem dostupnih aplikacija i brzim i intuitivnim sučeljem. True RGB tehnologija svojim najavama puno toga obećava i mogla bi u mnogim stvarima konkurirati najjačim uređajima na tržištu. Bit će zanimljivo vidjeti kako će se nositi s OLED konkurentima, a ono što bi moglo biti najizazovnije je relativno visoka cijena.