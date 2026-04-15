Sony ukida ključne funkcije na svojim pametnim televizorima

Ako televizijski program pratite putem klasične antene ili set-top box uređaja, pripadate značajnom dijelu publike. No, ako u svom domu imate Sony Bravia televizor, uskoro biste mogli ostati bez nekih od ključnih funkcija na koje ste navikli.

Kako je izvijestio TechRadar, stranica za podršku na Sonyjevom webu sada upozorava korisnike da će tvrtka izmijeniti svoju uslugu "krajem svibnja 2026. godine", i to ne na dobar način. Promjene se odnose na smanjenje funkcionalnosti programskog vodiča i TV izbornika, što je izazvalo lavinu negativnih komentara među korisnicima. Konkretno, na stranici se objašnjava da će korisnici koji koriste antenu dobiti znatno ograničeno iskustvo.

"Informacije o programu možda se neće prikazivati ovisno o kanalu", navodi Sony, te dodaje da će se "možda prikazivati samo programi s nedavno gledanih kanala".

Logotipi kanala više se neće prikazivati u programskom vodiču, a sličice u opisima programa također više neće biti dostupne. Neželjene promjene dolaze i u TV izbornik. Izbornik za Set Top Box bit će u potpunosti uklonjen i zamijenjen pojednostavljenim kontrolnim izbornikom, a sličice se više neće prikazivati ni u glavnom TV izborniku.

Popis pogođenih modela uključuje neke od Sonyjevih premium i novijih uređaja, što dodatno frustrira kupce. To su serija A95L iz 2023., modeli Bravia 9 (XR90), Bravia 8 (XR80) i Bravia 7 (XR70) iz 2024. te modeli Bravia 8 II (XR80M2) i Bravia 5 (XR50) iz 2025. godine. Gubitak funkcija na tako novim i skupim uređajima teško se može smatrati dobrodošlom viješću.

Sony nije dao eksplicitno objašnjenje za ovaj potez, no vrlo je vjerojatno povezan s troškovima pozadinskih usluga potrebnih za pružanje detaljnih informacija o programu i slika korisnicima. Za Sony, nastavak pružanja tih podataka korisnicima antena i set-top boxova možda jednostavno više nije isplativ. No, ti korisnici čine značajan dio Sonyjeve baze.

Ako se nalazite u skupini pogođenih korisnika, morat ćete se pripremiti za smanjenu funkcionalnost od kraja svibnja 2026. godine. Druga opcija je, naravno, razmisliti o prelasku na drugi model televizora.