TCL C6K za ispod 600 eura donosi mini LED pozadinsko osvjetljenje, tanak dizajn i 144 Hz

SPECIFIKACIJE – 55TCL C6K Ekran 55" QD -Mini LED / 4K (3.840x2.160) / 144 Hz HDR Da (Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR 10+, HDR10, HLG) Konektori 4 x HDMI 2.1,USB 3, 1 x USB 2.0 Mreža LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 Procesor AiPQ Pro procesor Softver Google TV

TCL C6K serija pametnih televizora je čvrsto ukorijenjena u srednjoj kategoriji i iako dijeli neke mogućnosti s naprednim C9K kojeg smo nedavno predstavili, nema cjelokupni popis opcija i opreme niti može doseći visoke vrijednosti svjetline koji najjači ovogodišnji mini LED iz TCL-a nudi. Unatoč tome, radi se o vrlo dobro opremljenom modelu koji spaja Quantum Dot i mini LED tehnologije, moderan dizajn i široku podršku za HDR i gaming tehnologije. Cijena ovog modela u 55'' varijanti iznosi 599 eura na našem tržištu.

Televizor smišljeno ima ujednačen tanak profil radi postavljanja na zid

TCL u stopu prati popularne trendove u dizajnu televizora, pa kao i većina konkurenata u zadnjih par godina nudi vrlo tanke i u ovom slučaju metalne rubove oko panela, dok sam uređaj stoji na dvije nožice pri krajevima ekrana, dovoljno visokim za smještaj soundbara. Kako je jedna od zamisli postavljanje na zid, TCL je i u ovoj ulaznoj mini LED seriji donio vrlo tanak uređaj kako bi uređaj što bolje prianjao na zid. Straga televizor ima kvadratičasti uzorak zvučnike potpisane od strane ONKYO brenda koji radi u 2.1 audio sustavu snage 40 W, te konektore smještene na lijevoj strani iza.

TCL C6K je mini LED televizor sa 180 zona lokalnog zatamnjenja, 144 Hz i širokom HDR i gaming podrškom

TCL C6K stiže s uobičajenom UHD rezolucijom i VA panelom koji omogućuje nešto viši kontrast u odnosu na IPS tehnologiju. Budući da se radi o mini LED modelu koji koristi sitnije LED-ice za pozadinsko osvjetljenje i da televizor dolazi s tehnologijom lokalnog zatamnjenja s ukupno 180 zona. Za procesiranje slike brine se napredni AiPQ Pro procesor koji omogućuje i upscale te niz drugih opcija s predznakom AI. Što se tiče svjetline, TCL C6K doseže 500 cd/m2, odnosno preko 700 u HDR načinu, pri čemu treba naglasiti kako dolazi s podrškom za sve poznate standarde uključujući i Dolby Vision IQ. I sa strane gaminga, radi se o vrlo dobro opremljenom modelu koji omogućuje igranje s visokom stopom osvježavanja panela od 144 Hz, podržani su AMD Free Sync Premium, ALLM i Dolby Vision gaming. U Game modu postoje dodatne opcije poput Dark Detail i pomoć kod nišanjenja.

Prošarani uzorak straga prekidaju ONKYO zvučnici

Televizor ima sva četiri HDMI konektora verzije 2.1, a nešto je stariji Wi-Fi 5 mrežni standard, dok je tu i podrška za Bluetooth 5.4. Kao i ostali TCL modeli za naše tržište, televizor dolazi s Google TV pametnim sučeljem koje donosi najveći broj dostupnih aplikacija među kojima su i svi poznati video streaming servisi. Ukupno se radi o modelu koji omogućuje napredan prikaz zahvaljujući mini LED pozadinskom osvjetljenju i local dimming tehnologiji, kao i kvalitetan prikaz boja kojemu pomaže Quantum Dot sloj. Dodatan mamac za potencijalne kupce je pristupačna cijena uz vrlo dobru opremljenost i moderan dizajn.