TCL C7L viša je klasa i donosi SQD mini LED tehnologiju s visokom svjetlinom i vjernim prikazom boja

TCL se ove godine fokusirao na SQD mini LED tehnologiju za svoj vrh ponude. Pri samom je vrhu i ovaj model koji doseže svjetlinu od 3000 cd/m2 te pokriva 100% BT.2020 spektra boja. Tome kumuje mini LED pozadinsko osvjetljenje, poboljšana Quantum Dot tehnologija i 1152 zona lokalnog zatamnjenja

SPECIFIKACIJE – TCL 65C7L Ekran 65" SQD -Mini LED / 4K (3.840x2.160) / 144 Hz HDR Da (Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR 10+, HDR10, HLG) Konektori 4 x HDMI (2 x HDMI 2.1), USB 3, USB 2.0 Mreža LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 Procesor TSR AiPQ procesor Softver Google TV

TCL je dva koncepta spojio i nadogradio novim marketinškim nazivom Super Quantum Dot mini LED. Prema tvrdnjama proizvođača, zahvaljujući novim kristalima u SQD sloju postiže se 69% povećanje u točnosti prikaza boja, pa tako kao i neki konkurenti TCL ističe pokrivanje BT.2020 raspona, dok se 100% DCI-P3 spektra valjda i podrazumijeva. Osim mini LED pozadinskog osvjetljenja, nadogradnje Quantum Dot tehnologije, ovaj premium televizor ima vrlo visoku svjetlinu, naprednu gaming podršku i audio sustav koji potpisuje Bang & Olufsen.

TCL C7L ima vrlo tanak i ujednačen profil

Uz sve te napredne značajke i mogućnosti, TCL nije zanemario dizajn. Tako model C7L dolazi s ultratankim ujednačenim profilom, a okviri oko panela s prednje strane skoro su neprimjetni. Televizor se postavlja na metalnu središnju bazu koja se može podesiti u dvije visine. Sa stražnje strane posebno se vodilo računa o provođenju kablova, a straga televizor dolazi sa sitnim kvadratičastim uzorkom i dva niskotonca. Televizor je dostupan u veličinama od 55'', 65'', 75'', 85'' i 98''.

Uz poboljšani, sada Super Quantum Dot i mini LED pozadinsko osvjetljenje s 1152 zone lokalnog zatamnjenja, ovaj TV ima napredan prikaz HDR-a, pogodan je za gaming uz 144 Hz, a njegov HVA panel u kombinaciji sa SQD tehnologijom omogućuje pokrivanje 100% BT.2020 spektra

Ipak, glavna inovacija je u samom panelu, a TCL koristi svoj HVA panel koji je nadogradnja VA tehnologije. Zajedno s mini LED pozadinskim osvjetljenjem i 1152 zone lokalnog zatamnjenja, ovaj televizor ima visok kontrast, uniformirani prikaz i stiže s visokom svjetlinom koja u vršnim vrijednostima doseže 3000 cd/m2. Novitet u odnosu na prošle generacije je super QLED tehnologija koja upotrebljava naprednije kristale te ultra filter boja. U sinergiji svih ovih slojeva i tehnologija, TCL isporučuje pokrivanje od 100% BT.2020 raspona boja. Za procesiranje slike brine se napredni TSR AiPQ procesor koji ima niz AI funkcionalnosti (ClarityMaster, ContrastMaster, Color Master i MotionMaster). TCL C7L ima podršku za sve HDR formate uključujući i Dolby Vision, a tu je i bogati set gaming opcija. Uz stopu osvježavanja panela od 144 Hz, podržani su AMD FreeSycn Premium, kompatibilnost s G-Syncom, VESA Adaptive Sync i ALLM. Uz HDMI 1 i 2 moguće je dobiti uz VRR čak 288 Hz, no radi se o stopi osvježavanja uz Full HD Rezoluciju. Unutar igara možete upravljati opcijama putem Gamebara.

Poznati kvadratičasti uzorak straga isprekidan je kanalicom za provođenje kablova, a straga je i dio audio sustava

Televizor dolazi s naprednijim sustavom od četiri zvučnika, tu su sva četiri HDMI 2.1 konektora, a kao i ostatak TCL ponude, uređaj stiže s Google TV pametnim sučeljem. Ukupno se radi o iznimno opremljenom televizoru koji pokriva potrebe igrača i filmofila, a dizajnom će lako uklopiti u prevladavajuće trendove. Dok čekamo pojavljivanje na našem tržištu, njegov prethodnik C7K u veličini od 65'' ima cijenu od 919 eura.