TCL C8L je pri vrhu ponude proizvođača i oslanja se na Super Quantum Dot tehnologiju

Umjesto micro RGB smjera, TCL se u 2026. godini usmjerio više prema novoj SQD, odnosno Super Quantum Dot tehnologiji koji omogućuje visoku svjetlinu do 5000 cd/m2, bogatu reprodukciju boja uz pokrivanje 100% BT2020 spektra i precizne zone lokalnog zatamnjenja

Bug.hr srijeda, 22. srpnja 2026. u 06:30
SPECIFIKACIJE – TCL 65C8L
Ekran 65" Super Quantum Dot- Mini LED / 4K (3.840x2.160) / 144 Hz
HDR Da (Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR 10+, HDR10, HLG)
Konektori 4x HDMI 2.1,1x USB
Mreža LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
Procesor TSR AiPQ
Softver Google TV

TCL je jedan od većih proizvođača televizora i jedan od onih sa vlastitim tvornicama panela. I dok su konkurenti za 2026. godinu svoje nove proizvode opremili micro RGB tehnologijama, TCL (isto ima micro RGB) više se usmjerio na usavršavanje dugogodišnje Quantum Dot tehnologije. Novi, poboljšani QLED prema navodima TCL-a donosi 69% veću preciznost točaka boja i ima drugačije kvante kristale te novi Ultra Color Filter. Sve to omogućuje pokrivanje 100% BT2020 spektra boja čime se napravio ozbiljan iskorak u reprodukciji boja.

Premium izrada očituje se i u vrlo tankom ujednačenom profilu televizora
Premium izrada očituje se i u vrlo tankom ujednačenom profilu televizora

Što se tiče dizajna, nema nekih velikih iznenađenja, budući da su svi proizvođači već prihvatili stil s vrlo tankim okvirima oko panela koji dodatno u prvi plan bacaju sve veće panele. Kod TCL C8L modela, dostupni su 55, 65, 75, 85 i 98 inčni modeli, a cijena 65'' je na našem tržištu 1399 eura. Televizor dolazi s metalnom centralnom bazom, vrlo tankim ujednačenim profilom i kvadratičastim uzorkom na stražnjoj strani gdje su uz konektore smještene vodilice za kablove i subwoofer koji je dio Bang & Olufsen 2.2 sustava jačine 100 W uz podršku za Dolby Atmos i DTS:X.

C8L kombinira mini LED pozadinsko osvjetljenje s preciznim zonama lokalnog zatamnjenja i poboljšanu Super Quantum Dot tehnologiju što rezultira pokrivanjem 100% BT2020 spektra boja, visokom svjetlinom do 5000 cd/m2 i širokom HDR podrškom
C8L kombinira mini LED pozadinsko osvjetljenje s preciznim zonama lokalnog zatamnjenja i poboljšanu Super Quantum Dot tehnologiju što rezultira pokrivanjem 100% BT2020 spektra boja, visokom svjetlinom do 5000 cd/m2 i širokom HDR podrškom

C8L je u svojoj suštini LED televizor koji koristi mini LED pozadinsko osvjetljenje s preciznim zonama lokalnog zatamnjenja, u slučaju 65'' njih 2040. Precise Dimming tehnologiju omogućuje snažan procesor, a osim postizanja višeg kontrasta i boljeg prikaza crne, ovaj televizor ima i izuzetno visoku vršnu svjetlinu od 5000 cd/m2. Sve to daje odlične preduvjete za prikaz HDR-a, pri čemu su podržani svi relevantni standardi uključujući i Dolby Vison. Televizor koristi unaprijeđeni VA panel (CSOT WHVA 2.0), i tehnologiju Micro-OD, odnosno super kondenzirane mikro leće koje omogućuju tanak dizajn i smanjivanje halo efekta. Široki raspon boja još je jedna od značajnih prednosti ovog modela koji osim široke HDR podrške nudi i Dolby Vision Gaming te među modovima rada nudi i FILMMAKER način.

Kvadratičasti uzorak straga sugerira da se radi o mini LED modelu, a iza su smješteni i niskotonci Bang & Olufsen audio sustava
Kvadratičasti uzorak straga sugerira da se radi o mini LED modelu, a iza su smješteni i niskotonci Bang & Olufsen audio sustava

I ovaj televizor donosi brojne AI značajke, a među njima su AI Cinema, AI Gaming, AI Office, Color i Motion Master, a za sve te funkcionalnosti zaslužan je TSR AiPQ procesor. Igrače će razveseliti 144 Hz uz 4K rezoluciju i 288 Hz uz Full HD, te podrška za FreeSync i ALLM. Sva četiri HDMI konektora su verzije 2.1, dok se za mrežnu povezivost brinu Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.4 standardi. TCL modeli, pa tako i C8L dolaze s ponajboljim pametnim sučeljem na tržištu, Google TV koji ima najveći broj dostupnih aplikacija i brzo te intuitivno sučelje. Ukupno se radi o bogato opremljenom modelu koji se ističe naprednim prikazom boja, kvalitetnom izradom i naprednim audio sustavom, a sve to dolazi i uz vrlo konkurentnu cijenu.

 

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