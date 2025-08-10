TCL C9K je QD-mini LED TV s preko 5100 zona lokalnog zatamnjivana i visokom svjetlinom do 6500 cd/m2

TCL je nakrcao novu mini LED seriju televizora tehnologijama koje uključuju napredni local dimming, podršku za sve HDR formate te audio sustav Bang & Olufsen i moderan bezel-less dizajn

Bug.hr nedjelja, 10. kolovoza 2025. u 10:42
SPECIFIKACIJE – TCL 65C9K
Ekran 65" QD -Mini LED / 4K (3.840x2.160) / 144 Hz
HDR Da (Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR 10+, HDR10, HLG)
Konektori 4x HDMI 2.1,1x USB 3, 1x USB 2.0
Mreža LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
Procesor TSR AiPQ
Softver Google TV

Jedna od serija TCL-a za 2025. godinu je C9K koja ponovno spaja najbolje od Quantum Dot i mini LED tehnologija, a rezultat je VA panel visokog kontrasta i maksimalne svjetline od čak 6500 cd/m2. U priču se uklapa i novi procesor s brojnim AI mogućnostima kao i vrlo tanak panel ujednačene debljine za bolje prianjanje prilikom postavljanja na zidni nosač. Priča ove TCL premium serije zaokružena je audio sustavom snage 80 W koju potpisuje poznati brand Bang & Olufsen.

Uzorak koji treba podsjećati na mini LED tehnologiju straga prekidaju niskotonci i kanalice za urednije provođenje kablova
Jedna od prodajnih stavki s kojima se TCL hvali su iznimno tanki rubovi oko panela sa sve četiri strane, a radi se o okviru od 4 mm koji ima nepostojeću crnu zonu na rubu ekrana i nastavak je trenda kod svih modernih televizora gdje se još više naglaska stavlja na sam ekran. Inače, televizor  straga ima plastično kućište uz teksturu koja imitira mini LED, a sitne kvadratiće prekidaju dva woofera i sustav kanalica za bolje provođenje kablova. Debljina televizora od samo 5 centimetara i ujednačena debljina profila omogućuje postavljanje na zid u kojemu TV prianja bez vidljivog odmaka od površine. U slučaju postavljanja na TV ormarić, televizor stoji na širokoj metalnoj bazi.

TCL C9K donosi mini LED pozadinsko osvjetljenje i Quantum Dot tehnologiju te postiže visoku svjetlinu, a ima i stopu osvježavanja panela od 144 Hz
Ovaj televizor dolazi s novom TCL-ovom tehnologijom CrystGlow WHVA panela koji kontrast diže na 7000:1, a poboljšava boljku klasičnih VA panela s 40% poboljšanjem vidljivosti iz kutova. Najvažnija stavka ove nove tehnologije je uključivanje izuzetno reflektivnih optičkih materijala koji pojačavaju za preko 65 posto svjetlinu. Na taj način ovaj televizor s mini LED pozadinskim osvjetljenjem i Quantum Dot slojem postiže nevjerojatne vrijednosti vršne svjetline do 6500 cd/m2, pri čemu u odnosu na klasične LCD televizore ima znatno viši kontrast. Tome i prikazu crne pomažu i čak 5184 zona lokalnog zatamnjenja koje postižu uniformirani prikaz i eliminiraju halo efekt. Za procesiranje slike brine se AiPQ Pro procesor koji donosi i AI podešenja kvalitete slike i zvuka, te AI Art agenta koji ima više od 100,000 AI generiranih umjetničkih fotografija kada je televizor u mirovanju.

Vrlo tanak i ujednačen profil za lakše smještanje na zid
TCL 65C9K podržava širok raspon HDR formata koji uključuje i Dolby Vision IQ, a televizor stiže i s nativnom brzinom osvježavanja ekrana od 144 Hz, pri čemu na Full HD rezoluciji možete dobiti i 240 Hz. Podržani su AMD FreeSync Premium Pro te ALLM, pa će PC igrači moći igrati na 144 Hz, a vlasnici konzola dobiti 4K/120 Hz. Game Master 2.0 omogućuje optimizaciju postavki igranja. Jedna od prednosti ovog modela koji na našem tržištu ima cijenu od 1489 eura je i Bang & Olufsen audio sustav 6.2.2  izlazne snage 80 W uz podršku za Dolby Atmos i DTS Virtual:X. TCL u svojom pametnim televizorima i dalje ima Google TV koji je jedan od najboljih sustava za televizore. Nudi najveći broj aplikacija, intuitivno sučelje, dostupne su sve važnije streaming aplikacije i omogućuje lako povezivanje s mobilnim uređajima.



